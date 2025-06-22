Özgür Özel: Kale Siyaseti Sona Erdi - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel: Kale Siyaseti Sona Erdi

Özgür Özel: Kale Siyaseti Sona Erdi
22.06.2025 22:18
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingde kale siyaseti'nin bittiğini ve milletin kalesi olduğunu vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Türkiye'de onun kalesi, bunun kalesi siyaseti son bulmuştur. Yozgat da Van da İzmir de Mersin de Konya da Tekirdağ da kimsenin değil, milletin kalesidir artık." dedi.

Özel, ???????partisince Cumhuriyet Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlenen mitingde, Tekirdağlılarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Mitinglerin sürdüğünü belirten Özel, Saraçhane'den Anadolu'ya çok sayıda miting düzenlediklerini ifade etti.

Türkiye'de artık "kale siyaseti"nin bittiğini belirten Özel, "Türkiye'de onun kalesi, bunun kalesi siyaseti son bulmuştur. Yozgat da Van da İzmir de Mersin de Konya da Tekirdağ da kimsenin değil, milletin kalesidir artık." dedi.

Özgür Özel, hükümetin milletin derdiyle dertlenmediğini iddia etti.

"Tekirdağ yeterli desteği alamıyor"

Hükümete eleştirilerde bulunan Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

" Demokrasi, kimin iktidara geldiğinde ne yaptığına göre şekillenen, belirlenen bir rejim değildir. Demokrasilerde gelince ne yaptığınıza bakmazlar, kazanınca ne yaptığınıza bakmazlar. O kolay. Önemli olan kaybedince ne yaptığınızdır. Karşımızda 23 yıldır girdiği seçimlerden birinci çıkan ve ülkenin kurucu partisinin 1950'lerde seçimleri ilk kez kaybettiğinde yaptığını yapamayan, 23 yılın sonunda bir kez seçim kaybeden bunu hazmedemeyen ve bunun için yapmadık kötülük bırakmayan, sandıktan kaçan, milletten korkan bir iktidar var."

Tekirdağ'ın yeterli desteği alamadığını öne süren Özel, "Tekirdağ, geçen sene 2024 yılında tam 75 milyar lira vergi ödedi. Ama aynı yıl bu iktidar Tekirdağ'a sadece 17 milyar liralık ödenek ayırdı, 17 milyar liralık hizmet yaptı." dedi.

Hükümetin, tarım ve hayvancılık politikalarını da eleştiren Özel, tarımda ve hayvancılıkta Türkiye'nin gerilediğini iddia etti.

Özel, Türkiye'nin geçmişte de ekonomik krizler atlattığını ama son ekonomik krizin bir türlü hükümetin ekonomi politikaları yüzünden atlatılamadığını ileri sürdü.

"Emekli ve asgari ücretlilere zam yapılmalı"

Özel, mazotun litre fiyatının 50 liraya yükseldiğini, daha önce 445 litre mazot alınabilen asgari ücret ile bugün 390 lira mazot alınabildiğini dile getirdi.

Mazotta 5 günde 55 litre kayıp yaşandığını savunan Özel, "Ben 50 liralık mazot alıyorum, diyenlere bir haftadaki kaybı bir kez daha gösteririz. Memleketi bu hale getirenlere, çiftçileri bu hale getirenlere yazıklar olsun. Bunun hesabını hep beraber soracağız." ifadelerini kullandı.

Özel, emeklilere ve asgari ücretli çalışanlara zam yapılması gerektiğini belirtti.

"Amerika'nın gelip de müdahale ettiği hiçbir ülkeye istikrar gelmedi"

Hükümetin dış politikasına da eleştirilerde bulunan Özel, dünyada olup bitenlerin çok dikkatli okunup takip edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bölgenin "kırılgan" bir hal aldığına işaret eden Özel, şunları kaydetti:

"Bölge tekinsiz ve kırılgan. Bir tedirginlik çağı içindeyiz ve her geçen gün işler daha da kötüye gidiyor. Rusya- Ukrayna Savaşı hemen üstümüzde. Hemen aşağıda çok iyiye gidecek denen ama istikrarsızlığa sürüklenen bir Suriye var. Filistin'de katliamlar bitmiyor. İsrail'in Filistin'e yaptığı soykırımı bırakın kınamak, teşvik eden, takdir eden bir Amerikan yönetimi var. Trump gelmiş deli taklidi yaparak, 'Bu Gazze güzelmiş. Buraya kumarhaneler kuralım, buraya güzel oteller yapalım, Filistinliler de başka ülkelere gitsinler.' diyor.

Bir yanda soykırım, bir anda tehcir ama esas hesap Gazze'nin önündeki, Avrupa'ya 100 yıl yetecek ve bizim de Kıbrıs'ımızın da üzerinde söz sahibi olması gereken hidrokarbon yatakları var. Bu büyük oyunu dünyanın çeşitli ülkeleri İsrail'le birlikte planlıyorlar ve Türkiye'ye burada çok küçük, iç politika açısından işe yarayabilecek ama orta ve uzun vadede Türkiye'ye büyük kaybettirecek bir plan yapıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti nükleere karşıdır bölgedeki yeni bir savaşa da karşıdır. Bu Amerika'nın gelip de müdahale ettiği hiçbir ülkeye istikrar gelmedi, demokrasi gelmedi."

"ABD'nin yaptığı bu saldırıyı kınıyoruz"

Özel, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve 22. dönem milletvekillerinin 1 Mart Tezkeresi ile Amerikan askerlerinin Irak'a gitmek üzere Mersin'e gelişine engel olduğunu anımsattı.

Bölgede kaosa her zaman karşı olduklarını belirten Özel, şöyle devam etti:

"İsrail'in İran'a yaptığı saldırılar, İsrail'in daveti üzerine Amerika'dan kalkan B-2 uçakları İran'da nükleer tesisleri vuruyorlar. Bu nükleer tesislerin müzakere yoluyla denetlenmesi, diplomasiyle kontrol altında tutulması, sadece zenginleştirilen uranyumun enerjide kullanılması, atom bombasına, nükleer silaha dönüşmemesi bizim savunduğumuz bir gerçekken, uluslararası hukuka aykırı biçimde, kıtalar ötesinden gelip diplomasiye imkan vermeden, İsrail'in çılgınlığının peşine takılarak hem bir bölge savaşını, bir dünya savaşını başlatabilecek sorumsuzluğun hem yanı başımızda ortaya çıkabilecek bir nükleer sızıntının karşısında durmak gerekirken, bugün ülkeyi yöneten iktidar, Netanyahu ile sözde kayıkçı kavgası yapmakta ama onu şımartan, arkalayan ve dün akşamki uluslararası hukuku hiçe sayan saldırıyı yapan Trump'a ağzını açmamakta, sanki olan biten Trumpsız oluyormuş gibi kulağının üstüne yatmaktadır. Buradan Trump'ı kınayamayan Erdoğan'ı ve AK Parti yönetimini kınıyoruz."

Özel, Türkiye'nin yanı başında hukuksuz operasyonlara, sağlığı tehdit edecek nükleer sızıntı tehlikelerine, başlayıp bitmeyecek savaşlara, herkese kaybettirecek yeni ekonomik krizlere karşı durduklarını belirterek, "AK Parti iktidarının yapmadığını, yapamadığını açıkça söylüyor ABD'nin yaptığı bu saldırıyı kınıyoruz." dedi.

Özel, dış tehditlere karşı iç cephenin güçlü olması gerektiğini belirtti.

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine tepki gösteren Özel, 94 gündür kanıt bulunamadığını ve 1 lira rüşvetin dahi ispatlanamadığını savundu.

Erken seçim istediklerini yineleyen Özel, İmamoğlu'nun milletin takdiriyle cumhurbaşkanı olacağını söyledi.

Mitingde, CHP Tekirdağ İl Başkanı Levent Gündoğdu, Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okurken Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Malkara ilçesinden çiftçi Ender Çeşme de kısa birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA

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