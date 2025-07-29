Özgür Özel: Komisyon Hukuk ve Demokrasi İçin Olmalı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili TBMM'de kurulması planlanan komisyona ilişkin, "Bu komisyon, anayasa yapacak bir komisyon değil. Ona niyetlenen bizi yanında bulamaz; çünkü anayasaya uymayanla anayasa yapılamaz. Bu komisyon hukuk, hakkaniyet, demokrasi, barış üretecekse bu komisyonun dışında kalınamaz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, orman yangınları ile ilgili, "Ülkenin ekonomisini bunlar yönetiyor; dünyadaki en yüksek gıda enflasyonuna sahip ülkeyiz. Adını dahi bilmediğimiz Afrika ülkelerinden daha kötü durumdayız. Ukrayna ile Rusya savaşıyor, Türkiye'deki faiz oranları bu iki ülkeden daha yüksek, faiz konusunda dünya 2'ncisiyiz. Pandeminin ardından enflasyon tüm dünyanın sorunu oldu. Dünya 6'ya çıkan enflasyonu 3'e indirdi, bunlar kendi hesaplarıyla yüzde 80 olan enflasyonu halen yüzde 40'lara indiriyor, mücadele ediyor. Ne yapıyorlarsa, nasıl yönetiyorlarsa, hiçbir şey iyiye gitmediği gibi yangın yönetimi ve söndürme işi de iyi gitmiyor. Dünyada en iyi iki ülkeden biriysen eğer, yangınları en iyi söndüren ilk iki ülkeden biri de olursun. Ormanlar nasıl oluyor da cayır cayır yanıyor? Elbette orman yangını olur; hızla müdahale edilir ve böyle felakete dönmez. Ormanlar yandığı gibi onlarca canımızı kaybediyoruz. Olacak iş değil" dedi.

Yeterli müdahale yapılamadığını belirten Özel, "Gerçek anlamda bu işte kullanılabilecek bir filo oluşturulabilmiş değil. Mevcut filo da zayıf. Maalesef Türk Hava Kurumu'nun elindeki uçaklar doğru şekilde bakım görseydi, filosu güçlendirilseydi; 8 yıldır kayyım var, seçimini yaptırmıyor. Neden; başına bir tane AK Parti'li oturtabilmek için. O Türk Hava Kurumu şimdi yangınla mücadelede yok maalesef. 'Biz yaparız' diyenler de yapamıyor. Bir büyük seferberliğe ihtiyaç var. Ama milletin de kurumların da önünü tıkayan bir yönetim anlayışı var" diye konuştu.

'İTFAİYE, YOLUN OLDUĞU YERDE GİDİYOR'

Özel, büyükşehir belediyelerin sorumluluğu ile ilgili tartışmalara ise "Geçmişte 'Yetkiniz yok, gelmeyin' bile dedikleri oluyordu. Büyükşehirlerin hava aracı bulundurma yetkisi de yok artık ellerinde. İstanbul Büyükşehir, Ankara Büyükşehir'in ellerinde olan helikopterleri satıldı geçmişte. İstanbul Büyükşehir, Ankara Büyükşehir orman yangınlarına ekipman yolluyordu. 2 binin üzerinde itfaiye eri alımıyla ilgili imza atmadıkları için alamadık bu sene. Atsalardı hazırdı, bekliyorlardı. Bunu imzalamayanlar AK Parti'liler. Büyükşehirler ancak o andaki operasyonun başındaki en yüksek kamu görevlisi 'gelin' derse gidiyor. Ama yolda, sokakta gidecek yolun olduğu yerden gidiyor, yolun kenarına su sıkıyor. Türkiye'nin yangınla, afet yönetimiyle ilgili çok güçlü, çok itibarlı ve çok özenilerek kurulacak büyük bir kuruma ihtiyacı var. Buna da ciddi kaynak aktarmak lazım" ifadelerini kullandı.

Özel, envanterde bulunduğu söylenen gece görüş sisteminin yüksek ışığın olduğu orman yangınlarında etkisiz olduğunu söyledi.

'EUROFİGHTER MESELESİNİ, SİYASET ÜSTÜ TUTMAYI BAŞARAMIYOR'

Özel, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon uçağı tedarikine yönelik süreçle ilgili soru üzerine, "Erdoğan bize teşekkür etsin derdinde değiliz. Alman Hükümet Sözcüsüne soru soruldu, o da dedi ki, 'Açıkça söylemem gerekir ki Özgür Özel üzerinden hapisteki Ekrem İmamoğlu'nun da Eurofighter'ların kendi meselesiyle ilişkilendirilmemesini ve bir milli savunma meselesi olduğu için bu blokajın, vetonun kaldırılmasını talep ettiler. O yüzden verdik.' Çünkü Alman gazeteci soruyor, 'İmamoğlu'na yapılan 19 Mart darbesinden sonra Eurofighter'lara izin vermeyecektiniz. Ne değişti?' O da diyor ki, 'Ekrem İmamoğlu'nun bu yöndeki talebini Özgür Özel ilgili makamlarımıza iletti.' O dakikadan sonra sustu arkadaşlar. Dün ise geveliyor. Hiç önemi yok, mesele şu; millet can derdinde, yangınlarla, yoksullukla, işsizlikle boğuşuyoruz. İnsanlar işsiz. Böyle bir süreçte bütün belediye başkanlarımıza hazımsızlıkla saldırıyorlar. Bütün anketlerde yüzde 70 operasyonların siyasi olduğuna inanıyor. Canımızla uğraşıyoruz, bu haldeyken dahi Ekrem İmamoğlu, 'Eurofighter meselesini bu işe karıştırmayın' diyebilecek erdemi gösteriyor. Erdoğan ise böyle bir işte bile meseleyi siyaset üstü bir yerde tutmayı başaramıyor, kavga ediyor" dedi.

'ERDOĞAN İÇİN KOMİSYONDA YER ALMAYIZ'

Özel, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında TBMM'de kurulması planlanan komisyonun eşit temsille oluşması gerektiğini vurguladı ve kararların nitelikli çoğunlukla alınması gerektiğini belirtti. Özel, "Komisyonun 5'te 3'ü ya da 3'te 2'sinin alacağı kararlarla çıkarılması istenen kanunları Meclis'e tavsiye edilmeli. Sayın Meclis Başkanının istediği rakamlardan görüyoruz ki eşitlik yok. Meclis'teki sandalye sayısına göre hareket ediliyor. AK Parti 21, CHP'den ise 10 vekil isteniyor. Meclis Başkanı o zaman nitelikli çoğunlukla kararlar alınacağını söylemeli ki bu komisyonda yer alalım. Onun dışında komisyonun üye durumuna göre; AKP ve MHP istediğini yapıyorsa, bize hiç ihtiyaç yoksa ve böyle bakıyorlarsa ne işimiz var orada. Ancak nitelikli çoğunlukla karar alınacağı söylendiğinde ve ilk toplantıda bununla ilgili kararlar alındığı zaman o zaman CHP bu komisyonda yer alır. Yalnız CHP'nin bu komisyonda yer alması Tayyip Erdoğan'ın tuhaf beklentilerini karşılamak için değildir. Türkiye'nin en önemli meselesi olan terör bitecek. Oraya giden askerin anasının gözyaşı ve endişesi dinecek. Sıvasız briket evlere al bayraklı şehit cenazeleri gelmeyecek. Türkiye'de analar ağlamayacak. Oraya harcanan para da iktidarımızda teröre harcanmayacak, yoksullukla mücadeleye, kalkınmaya harcanacak. Biz bunun için bir yerde olacaksak oluruz. Tayyip Erdoğan için komisyonda yer almayız" diye konuştu.

'BEN YAPMAM DİYEMEZSİN'

Kamuoyunda komisyonun anayasa ile ilişkilendirildiğini gördüğünü söyleyerek, "Biz söyledik, 'Seninle ne anayasası, menemen yapmam' dedim, aynı çizgideyiz. Bu komisyon anayasa yapacak bir komisyon değil. Ona niyetlenen bizi yanında bulamaz; çünkü anayasaya uymayanla anayasa yapılamaz. Bu komisyon hukuk, hakkaniyet, demokrasi, barış üretecekse bu komisyonun dışında kalınamaz. Millet milletin vekilini 'git çalış' diye yolluyor. Meclis komisyon kurmuş. 10 kişilik kontenjan vermiş. 'Ben yapmam' diyemezsin. CHP'nin olduğu değil olmadığı komisyondan korksun herkes. CHP, Cumhuriyet'i tartışacak bir yerde olmaz. Cumhuriyet'in kolonlarına çivi çakıldığı komisyonda olmaz. Ama CHP demokratikleşme olacaksa olur. Meclis'te bir zemin var, orada da mücadelemizi yapacağız. 'Yok o zemin size göre değil.' O zaman da olmayız" dedi.

'MİLLET MERKEZİL SİYASET YAPIYORUZ'

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ankara merkezli siyaset yapsın" sözleriyle ilgili "Millet merkezli siyaset yapıyoruz. Millet merkezli siyaset; millet için İstanbul'da olman gerekiyorsa İstanbul, Kars'ta olman gerekiyorsa Kars'ta, mücadele için meydanda olman gerekiyorsa meydanda, Saraçhane'de, Meclis'te bulunman gerekiyorsa Meclis'te olmaktır. Ben kendisini millet merkezli, Anadolu, Türkiye merkezli siyaset yapmaya davet ediyorum" dedi.