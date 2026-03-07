Özgür Özel: Türkiye Filistin'in Yanında Olmalı - Son Dakika
Özgür Özel: Türkiye Filistin'in Yanında Olmalı

Özgür Özel: Türkiye Filistin\'in Yanında Olmalı
07.03.2026 21:52
CHP Lideri Özgür Özel, Trump'ın Gazze açıklamalarına tepki gösterdi ve Türkiye'nin Filistin ile dayanışmasını vurguladı.

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Trump'ın Gazze ile ilgili açıklamalarına yönelik, "Gazze'yi boşaltıp oteller, kumarhaneler yapmak istediklerini söylüyorlar. Filistinlileri başka ülkelere göndermeyi planlıyorlar. Türkiye'nin böyle bir planın parçası olmaması gerekir. Rahmetli Bülent Ecevit'in ve Necmettin Erbakan'ın Filistin hassasiyetini hatırlatıyorum. Türkiye'nin Filistin'in yanında durması gerektiğini bir kez daha ifade ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Özel'e Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı eşlik etti. Programda açıklamalarda bulunan Özel, misafirlerin Ramazan ayını kutladı. Tutulan oruçların ve edilen duaların kabul olmasını dileyen Özel, "Bu ayın birleştirici ikliminde paylaşmanın lezzetini tatmak için buradayız. Misafirperverliğiniz ve samimi karşılamanız için hepinize teşekkür ediyorum. Gölbaşı çok özel bir ilçedir. Sakarya Meydan Muharebesi'nin bütün hazırlıklarının yapıldığı, lojistiğinin sağlandığı ve Kurtuluş Savaşı'nın seyrinin değiştiği önemli yerlerden biridir. Haymana ile birlikte o dönemde bu topraklarda yapılan hazırlıklar büyük zafere giden yolu açmıştır. Bu nedenle Gölbaşı'nı hatırlamak, bu tarihi mirası anmak gerekir" ifadelerini kullandı.

'İRAN'DA MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİZİN YAŞADIĞI ACILARI GÖRÜYORUZ'

Gölbaşı ilçesinin, her geçen gün biraz daha geliştiğinin altını çizen Özel, "Ankara'nın parlayan yıldızlarından biri haline gelen çok güzel bir ilçedir. Burada eşsiz sevgi çiçeği yetişiyor. Biraz önce il başkanımızın da ifade ettiği gibi, hemen yanı başımızda, komşumuz İran'da Müslüman kardeşlerimizin yaşadığı acıları görüyoruz. Siyonist İsrail ve emperyalist Amerika'nın saldırıları sonucunda orada kan akıyor. Böyle bir günde, Gölbaşı'nın sevgi çiçeğinin yetiştiği bu topraklardan Ramazan'ın mübarek gününde bir kez daha savaşın durmasını, barışın hakim olmasını diliyoruz. Tüm dünyadaki çocuklar için huzur diliyoruz. 160 kız öğrencinin hayatını kaybettiği o saldırıyı bir kez daha kınıyor ve en kısa sürede barışın sağlanmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

'MORGAN GÖLÜ'NDEN 2 BİN 700 KAMYON ÇAMUR ÇIKARILARAK TEMİZLENDİ'

Gölbaşı Belediyesi, tarafından yapılan hizmetleri anlatan Özel, şöyle devam etti:

"Morgan Gölü'nden 2 bin 700 kamyon çamur çıkarılarak temizlik yapılmış. 15 bin 500 metrekare kaldırım yenilenmiş. 102 kilometre yolda asfalt, stabilize açma ve bakım çalışmaları yapılmış. Atatürk Sahil Yolu yeşil alanlarla birlikte halkın kullanımına açılmış. Tüm ihaleler canlı yayınlanmış, şeffaf bir yönetim anlayışı sergilenmiş. Üreticilere 50 bin fide dağıtılmış, 150 bin metrekare alanda ekim yapılmış. Çölyak hastalarına glutensiz ekmek ve un dağıtımı gerçekleştirilmiş. 19 bin fidan ve 106 bin mevsimlik çiçek toprakla buluşturulmuş. 90 bin ata tohumu vatandaşlara dağıtılmış. Öğrencilere kırtasiye yardımı yapılmış. Yeni doğan bebekler için 'Hoş geldin bebek' ziyaretleri ve yardımları yapılmış. 5 bin 222 vatandaşa gıda yardımı ulaştırılmış. 14 bin çocuk ücretsiz tiyatroya gitmiş. 67 park ve bahçe yapılmış veya yenilenmiş. 62 bin kişiye aşevinden yemek verilmiş. Ramazan ayında ise dün akşama kadar 56 bin kişiye iftar yemeği verilmiş. Kariyer noktası aracılığıyla 250 kişiye iş bulunmuş. Camilerin ve okulların temizliği yapılmış. Tüm bunlar gösteriyor ki Gölbaşı'nda ciddi bir hizmet çalışması yürütülüyor."

'MANSUR BAŞKAN İLE BİRLİKTE ÇALIŞARAK GÖLBAŞI'NDA YÜZLERİ GÜLDÜRMEYE DEVAM EDECEKLER'

Yapılan hizmetlerde ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da desteği olduğunu belirten Özel, "Mansur Başkanımız, Gölbaşı'na 4,2 milyar liralık yatırım yapılmasını sağlamış. Bunun yanı sıra 413 milyon liralık gıda, giyim ve kırtasiye yardımı yapılmış. Kadınlar lokalleri, çocuk etkinlik merkezleri ve kreşler Büyükşehir Belediyesi tarafından kazandırılmış. Yakup Başkan konuşurken hep 'Daha iyisini yapacağız' diyor. Mansur Başkan ile birlikte çalışarak Gölbaşı'nda yüzleri güldürmeye devam edecekler. Biz de onların çalışmalarını gururla izlemeye devam edeceğiz" dedi.

'İRAN'A YAPILAN SALDIRILAR DA KABUL EDİLEMEZ'

Ramazan'da iftar sofrasında siyaset yapılmaması gerektiğine değinen Özel, şunları söyledi:

"Bunu bir prensip olarak söylüyoruz. Ancak iki önemli konuya dikkat çekmek istiyorum. Bunlardan birincisi, Trump'ın Gazze ile ilgili açıklamalarıdır. Gazze'yi boşaltıp oteller, kumarhaneler yapmak istediklerini söylüyorlar. Filistinlileri başka ülkelere göndermeyi planlıyorlar. Türkiye'nin böyle bir planın parçası olmaması gerekir. Rahmetli Bülent Ecevit'in ve Necmettin Erbakan'ın Filistin hassasiyetini hatırlatıyorum. Türkiye'nin Filistin'in yanında durması gerektiğini bir kez daha ifade ediyorum. Ayrıca Ramazan ayında İran'a yapılan saldırılar da kabul edilemez. Çok sayıda insan hayatını kaybetti. Biz İran'da daha demokratik, kadın haklarına saygılı bir yönetimin oluşmasını isteriz. Ancak bunun İran halkının kendi kararıyla gerçekleşmesi gerekir. Füzelerle, bombardımanlarla yapılan saldırıları kabul etmiyoruz. Biz, Birleşmiş Milletler temelinde kurulu, savaşları önleyen bir dünya düzeninden yanayız. Kıbrıs'taki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Ordumuzun ve deniz kuvvetlerimizin Kuzey Kıbrıs'ta gerekli tedbirleri almasını önemsiyoruz. Aklımız Kıbrıs'tadır, Filistin'dedir, İran'daki Müslümanların yanındadır. Buradan Gölbaşılı hemşerilerime, Ramazan'ın kalan günlerini en iyi şekilde değerlendirmelerini, bayrama sağlık ve huzur içinde kavuşmalarını diliyorum. Ülkemizde huzurun ve barışın hakim olduğu güzel yarınlar temenni ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun."

Son Dakika Politika Özgür Özel: Türkiye Filistin'in Yanında Olmalı - Son Dakika

SON DAKİKA: Özgür Özel: Türkiye Filistin'in Yanında Olmalı - Son Dakika
