Özlem Çerçioğlu'nun istifa eder etmez ilk işi bu oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Özlem Çerçioğlu'nun istifa eder etmez ilk işi bu oldu

Haberin Videosunu İzleyin
Özlem Çerçioğlu\'nun istifa eder etmez ilk işi bu oldu
14.08.2025 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Özlem Çerçioğlu\'nun istifa eder etmez ilk işi bu oldu
Haber Videosu

CHP'den zehir zemberek sözlerle istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, açıklamasının ardından AK Parti Genel Merkezi'ne gitti. AK Parti 24. Kuruluş Yıl Dönümü törenine katılacak Çerçioğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rozet takılacak. Öte yandan Çerçioğlu'nun törenden ilk görüntüsü de ortaya çıktı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti. Çerçioğlu'nun bugün gerçekleşecek olan AK Parti kuruluş yıl dönümü töreninde rozet takması bekleniyor. Tören öncesi AK Parti Genel Merkezi'ne giden Çerçioğlu'nun ilk görüntüleri ortaya çıktı.

"CHP İLE AYNI YOLDA YÜRÜME İMKANIM BULUNMAMAKTADIR"

Çerçioğlu istifasını, "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ve üç belediye başkanımız; Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşadığımız sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadık. Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır.

Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti

"ŞAHSIM VE AİLEM HEDEF ALINDIK"

Özellikle bilinmesini isterim ki, bu noktaya gelinmemesi için her seviyede dürüstlük, ahlak, yasalara uygunluk taleplerimizi dile getirmeme rağmen, şahsım ve ailem hedef alındık. Sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapma imkanı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şevk ve azimle; hiçbir ayrım yapmadan bugüne kadar nasıl hizmet ettiysem Aydın halkının aynı prensiplerle hizmetinde olmaya devam edeceğimden hiçbir hemşehrimin şüphesi olmasın. Bütün Aydınlı hemşehrilerimi saygılarımla selamlıyorum." sözleriyle duyurdu.

Özlem Çerçioğlu'nun istifa eder etmez ilk işi bu oldu

AK PARTİ GENEL MERKEZİ'NDEN İLK GÖRÜNTÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşurken istifa ettiğini açıklayan Çerçioğlu, istifa eder etmez AK Parti Genel Merkezi'ne gitti. AK Parti 24. Kuruluş Yıl Dönümü törenine katılan Çerçioğlu'nUn ilk görüntüsü de geldi. Fotoğraflarda Aydın Belediye Başkanı'nın hayli keyifli olduğu görüldü.

Özlem Çerçioğlu'nun istifa eder etmez ilk işi bu oldu

ERDOĞAN'I VE CUMHURBAŞKANLIĞI'NI TAKİBE ALDI

Çerçioğlu istifanın ardından sosyal medya hesabından da CHP'li isimleri çıkardı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Çerçioğlu'nun sosyal medya hesabından takipçilerini paylaşarak, "Utanç verici bir durum! Allah kimseyi bu duruma düşürmesin" dedi.

Çerçioğlu Instagram üzerinden Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 hesap, Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı takip ediyor.

Özlem Çerçioğlu'nun istifa eder etmez ilk işi bu oldu

Özlem Çerçioğlu, AK Parti, Politika, Tören, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Politika Özlem Çerçioğlu'nun istifa eder etmez ilk işi bu oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mustafa Taze:
    Bence isabetli karar artık aydın hizmet görecek 4 12 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
CHP’li Özgür Erdem İncesu’dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar CHP'li Özgür Erdem İncesu'dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar
“Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin“ diyen vatandaşın isyanı olay oldu "Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin" diyen vatandaşın isyanı olay oldu
Lampedusa açıklarında gemi faciası 20 kişi öldü, 20 kişi kayıp Lampedusa açıklarında gemi faciası! 20 kişi öldü, 20 kişi kayıp
Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal Ekipler hemen el koydu Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal! Ekipler hemen el koydu
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı 26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
Özlem Çerçioğlu krizi sonrası CHP’den Aydın’a çıkartma Çok sert sözler Özlem Çerçioğlu krizi sonrası CHP'den Aydın'a çıkartma! Çok sert sözler
Çerçioğlu’na “Hakkımı helal etmiyorum“ dediği isimden yanıt var Çerçioğlu'na "Hakkımı helal etmiyorum" dediği isimden yanıt var
Osmaniye’de 4.1 büyüklüğünde deprem Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Çinli Robot, 100 metreyi 16,33 saniyede koşarak rekor kırdı Çinli Robot, 100 metreyi 16,33 saniyede koşarak rekor kırdı

14:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e 1 milyon TL’lik dava
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 1 milyon TL'lik dava
13:18
Özgür Özel’in iddiaları sonrası Mücahit Birinci’den jet açıklama
Özgür Özel'in iddiaları sonrası Mücahit Birinci'den jet açıklama
13:04
Savcılık, Özel’in iddialarına yönelik soruşturma başlattı
Savcılık, Özel'in iddialarına yönelik soruşturma başlattı
21:10
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’nde play-off turuna yükseldi
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi
20:50
Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
20:00
Erdoğan’ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma
Erdoğan'ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma
19:44
Özgür Özel’in Erdoğan’a yönelik sözlerine AK Parti’den sert tepki
Özgür Özel'in Erdoğan'a yönelik sözlerine AK Parti'den sert tepki
19:40
Eşinin cansız bedeniyle 1 hafta boyunca yaşadı
Eşinin cansız bedeniyle 1 hafta boyunca yaşadı
19:28
Trump’tan Alaska zirvesi öncesi Putin’e tehdit
Trump'tan Alaska zirvesi öncesi Putin'e tehdit
19:02
Yüksek İstişare Kurulu’nda toplantısı sonrası açıklama: Aileyi korumanın önemi ifade edildi
Yüksek İstişare Kurulu'nda toplantısı sonrası açıklama: Aileyi korumanın önemi ifade edildi
18:59
Özgür Özel’in Erdoğan’la ilgili sözlerine AK Parti’den sert tepki
Özgür Özel'in Erdoğan'la ilgili sözlerine AK Parti'den sert tepki
18:44
Murat Kurum açıkladı İşte Balıkesir depreminin bilançosu
Murat Kurum açıkladı! İşte Balıkesir depreminin bilançosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 14:51:10. #7.11#
SON DAKİKA: Özlem Çerçioğlu'nun istifa eder etmez ilk işi bu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.