Özlem Çerçioğlu\'nun istifa eder etmez ilk işi bu oldu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti. Çerçioğlu'nun bugün gerçekleşecek olan AK Parti kuruluş yıl dönümü töreninde rozet takması bekleniyor. Tören öncesi AK Parti Genel Merkezi'ne giden Çerçioğlu'nun ilk görüntüleri ortaya çıktı.

"CHP İLE AYNI YOLDA YÜRÜME İMKANIM BULUNMAMAKTADIR"

Çerçioğlu istifasını, "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ve üç belediye başkanımız; Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşadığımız sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadık. Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır.

"ŞAHSIM VE AİLEM HEDEF ALINDIK"

Özellikle bilinmesini isterim ki, bu noktaya gelinmemesi için her seviyede dürüstlük, ahlak, yasalara uygunluk taleplerimizi dile getirmeme rağmen, şahsım ve ailem hedef alındık. Sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapma imkanı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şevk ve azimle; hiçbir ayrım yapmadan bugüne kadar nasıl hizmet ettiysem Aydın halkının aynı prensiplerle hizmetinde olmaya devam edeceğimden hiçbir hemşehrimin şüphesi olmasın. Bütün Aydınlı hemşehrilerimi saygılarımla selamlıyorum." sözleriyle duyurdu.

AK PARTİ GENEL MERKEZİ'NDEN İLK GÖRÜNTÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşurken istifa ettiğini açıklayan Çerçioğlu, istifa eder etmez AK Parti Genel Merkezi'ne gitti. AK Parti 24. Kuruluş Yıl Dönümü törenine katılan Çerçioğlu'nUn ilk görüntüsü de geldi. Fotoğraflarda Aydın Belediye Başkanı'nın hayli keyifli olduğu görüldü.

ERDOĞAN'I VE CUMHURBAŞKANLIĞI'NI TAKİBE ALDI

Çerçioğlu istifanın ardından sosyal medya hesabından da CHP'li isimleri çıkardı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Çerçioğlu'nun sosyal medya hesabından takipçilerini paylaşarak, "Utanç verici bir durum! Allah kimseyi bu duruma düşürmesin" dedi.

Çerçioğlu Instagram üzerinden Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 hesap, Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı takip ediyor.