Seçim sonuçlarına itiraz süresi başladı! 2 il ve 5 ilçe için başvuru yapıldı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde itiraz süreci başladı. İtirazlar sandık kurullarından sonra sırasıyla ilçe, il ve Yüksek Seçim Kurulu'na yapılacak.
Hatay, seçim yarışının son ana kadar baş başa gittiği kentler arasındaydı. AK Partili Mehmet Öntürk'ün 345 bin 884 oy aldığı kentte, CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a 342 bin 972 oy çıktı. Belediye Başkanlığını kaybeden Savaş, sonuca itiraz edeceklerini duyurdu.
Kırklareli'de de seçimi kazanan MHP'li Derya Bulut ile rakibi Mehmet Siyam Kesimoğlu arasındaki fark yüzde 1'den az. 403 oy farkla seçimi kaybeden CHP'li Kesimoğlu, 1924 oyun geçersiz sayıldığını belirtti. İtiraz edeceklerini söyledi.
Kütahya'nın Emet ilçesinde kazanan; rakibi Ali Ceyhan'dan 22 oy fazla alan MHP'li Mustafa Koca oldu. AK Parti İlçe Başkanlığı, seçim sonuçlarına itiraz etti. AK Partili yetkililer, Emet'teki 29 sandıkta tüm oyların yeniden sayımını talep etti. İlçe Seçim Kurulu, itirazı değerlendirerek karara bağlayacak.
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, AK Parti adayı Kemal Yakup Azizoğlu ile CHP'li rakibi Nurettin Aygün'e 452'şer oy çıktı. Eşit sayıda oy alan adaylar karara itiraz etti.Aygün, 1007 No'lu sandıktaki bir oyun geçersiz sayılması gerekirken, geçerli sayıldığı gerekçesiyle itirazda bulunduklarını söyledi. Azizoğlu da tüm sandıkların yeniden sayılması için itirazda bulunacaklarını belirtti.
Bolu'nun Gerede ilçesinde seçim yarışı; AK Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Allar ile yeğeni Akif Allar arasında geçti. Büyük Birlik Partisi'nden seçime giren Akif Allar küçük bir farkla kaybeden isim oldu. Amcasından 73 oy az alan Akif Allar, karara itiraz edeceklerini açıkladı.
Kocaeli'nin de iki ilçesinde son kararı seçim kurulları belirleyecek. Körfez ilçesinde AK Parti'nin adayı Şener Söğüt, CHP adayı Tayfun Balıkçı'yı 1395 oyla geçerek belediye başkanı seçildi. CHP sonuçlara itiraz etti. İtirazları değerlendiren İlçe Seçim Kurulu oyların yeniden sayılması talebini reddetti. CHP, kararı İl Seçim Kuruluna taşıyacak. Kandıra ilçesinde de AK Parti'li Erol Ölmez'e 885 oyla kaybeden bağımsız aday Cengiz Kan, İlçe Seçim Kurulu'na itiraz başvurusu yaptı.
Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı takvime göre ilgili kurulların, itirazları 2 gün içinde karara bağlaması şart. Karar başvurucuyu tatmin etmezse İl Seçim Kurulu'na itiraz hakkı da var. 5 Nisan günü saat 17.00'ye kadar yapılabilecek başvurular, İl Seçim kurulu tarafından 7 Nisan'a kadar karara bağlanmış olacak. Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz süreciyse 10 Nisan'da başlayacak. 3 gün içinde açıklanacak kararın ardından Başvurucuların Olağanüstü itirazları ise 14 Nisan'da alınacak.
Son Dakika › Politika › Seçim sonuçlarına itiraz süresi başladı! 2 il ve 5 ilçe için başvuru yapıldı - Son Dakika
AK Parti'nden yeniden seçilen Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, geçersiz sayılan oyların yeniden sayılması için Merkez İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulunduklarını açıkladı. Tanğlay, zaferlerine gölge düşürmek isteyen odakların algı operasyonuyla karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Seçim sonuçlarının mesnetsiz iddiaların gölgesinde kalmasını kabul etmediklerini ve hakkaniyet çerçevesinde inceleme yapılmasını istediklerini ifade etti.
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, teröre karşı mücadelenin uluslararası işbirliği yapılması ve etkili çözümler geliştirilmesi gerektiğini belirterek, 'Terörizm, Terör Suçları ve İnfaz Hukuku' kitabının terörizmin doğasını, tarihini, nedenlerini ve sonuçlarını anlamak için derinlemesine analiz sunduğunu ifade etti.
Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'nin oy oranını en çok artıran başkan oldu. Başdeğirmen, 2019 yerel seçimlerinde yüzde 38 olan oy oranını 2024'te yüzde 41,95'e yükseltti.
Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, aralarında hapis cezası bulunan 555 aranan şahıs yakalandı. Mart ayı boyunca gerçekleştirilen çalışmalarda, 134 şahıs 5 yıla kadar hapis cezasıyla aranırken, 26 şahıs 5 ile 10 yıl arasında hapis cezasıyla arandı. Ayrıca, 11 şahıs 10 yıl ve üzeri hapis cezasıyla aranırken, 384 şahıs ise ifadeye yönelik aranıyordu.
Van'da yapılan yerel seçimlerin ardından DEM Partililerin kutlama yapmasıyla polis arasında gerginlik yaşandı. Polis ekipleri TOMA ve gaz bombası kullanarak müdahale etti.
Hilal Özdemir, yerel seçimlerde Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi'nden muhtar adayı olduğunu açıklamıştı. Seçim sonrasında muhtar olduğunu duyuran Özdemir, teşekkür mesajıyla yeni dönemde mahalleye hizmet etmeye devam edeceğini belirtti.
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, az bir oy farkıyla kazanılan İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde seçim sürecinde yaşanan bir olayı aktardı. 31 Mart gecesi ilçe seçim kuruluna giden Süleyman Soylu'nun odasına girdiği bir kadın hakime "Beni gördüğünüzde niye ayağa kalkmadınız" dediğini iddia eden Günaydın, hakimin Soylu'ya "Çünkü ben hakimim" yanıtını verdiğini söyledi.
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