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Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Kürt sorununu çözdük, bu konuyu halen istismar edenlerin maskesini düşüreceğiz - Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Kürt sorununu çözdük, bu konuyu halen istismar edenlerin maskesini düşüreceğiz

01.10.2021 14:41

Son dakika! TBMM'nin açılış töreninde bir konuşma yapan Erdoğan, son dönemdeki "Kürt sorunu" söylemlerine karşılık, "Kürt sorununu çözdük, bu konuyu halen istismar edenlerin maskesini düşüreceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 27'nci dönem 5'inci yasama yılı açılış programına katıldı. Konuşmasında yeni anayasa çalışmalarından bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Meclisimizin, mümkün olursa tamamının uzlaşmasıyla hazırlanacak bir yeni anayasa, milletimize vereceğimiz en güzel 2023 hediyesi olacaktır'' ifadelerini kullandı.

"İSTİSMAR KONUSU YAPMAK İSTEYENLERİN MASKELERİNİ DÜŞÜRECEĞİZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde "Kürt sorununa çözüm" tartışmaları üzerine olan söylemlerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adına 'Kürt sorunu' denilen meseleyi, hak ve özgürlüklerden kalkınmaya kadar tüm boyutlarıyla çözdük. Bunu hala istismar konusu yapmak isteyenlerin maskelerini de aynı şekilde düşüreceğiz." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Malazgirt Zaferi'nden beri bu topraklardaki varlığımızın sürmesi için emek veren şehitlerimizi, gazilerimi rahmetle anıyorum. Meclis'imiz iki defa gazilik unvanı ile müşerref olmuştur. 15 Temmuz'da Meclisimiz kirli ellerin bu kutlu çatıya değmesine izin vermemiştir. Her biri diğerinden daha yoğun geçen yasama yıllarında ülkelerine hizmet eden vekillerimizin gayretleri hürmetle tarihe kaydedilmiştir.

"HER YERE ALNIMIZ AK ŞEKİLDE GÖĞSÜMÜZÜ GEREREK GİRİYORUZ"

30 yıldır işgal altında olan Azerbaycan toprakları ve Karabağ yeniden özgürlüğüne kavuştu. İnşallah önümüzdeki haftalarda Azerbaycanlı kardeşlerimizle yeniden bir araya geleceğiz. İşgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesi veren bir ülkeye ve Türkiye'ye buram buram kin kokan tutumları asla unutmayacağız. Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizi korurken Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iki devletli çözüm kapsamındaki çalışmalarına destek olduk. Her yere alnımız ak bir şekilde göğsümüzü gere gere gidiyoruz.

"TÜRKİYE'NİN BÖLGE OLAN BAĞINI KOPARMAK KİMSENİN HADDİ DEĞİLDİR"

Geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığımız Türk Evi, tarihteki yerini almıştır. Çok sayıda misafirimizin katılımıyla hizmete giren Türk Evimiz, tüm dost ve kardeşlerimize de hizmet verecektir. Türkiye'nin bölgeye olan bağını koparmaya çalışmak kimsenin haddi de, hakkı da değildir. Suriye krizi karşısında uluslararası toplumun ne kadar aciz olduğunu hep birlikte gördük. Türkiye, tek başına 4 milyon mazluma kollarını açarken insanlıktan uzak davranışlar sergileyenler oldu. Ellerinde ne varsa alınıp, işkence edilen insanlarla karşılaşıyoruz. Bu insanlık dışı tutumun sahipleri BM kararlarını da çiğnemektedir. Akdeniz'in karanlık sularında her yıl ne kadar insanın hayatını kaybettiğinin istatistiği tutulamıyor.

"ŞİŞİRİLEN DEAŞ BALONUNU TÜRKİYE PATLATTI"

DEAŞ bahanesi ile bölgenin altını üstüne getirenlerin hiçbiri de bu örgüt ile fiilen mücadele etmemiştir. Sadece Türkiye DEAŞ denen karanlık örgüt ile sahada karşı karşıya gelmiş, şişirilen balonu patlatmıştır."

"BAŞKA VATAN, BAŞKA GELECEK YOK"

Artık siyasi olmaktan çıkıp milli hedefler haline dönen vizyonu TBMM'den başlayarak ülkemizin tüm fertleriyle sahiplenmeliyiz. Hiç birimiz için başka Türkiye, vatan, devlet, gelecek yok. Aklımızdan asla çıkarmamalıyız ki bölünerek büyüyemeyiz, parçalanarak güçlenemeyiz. Saplantılara sarılarak demokrasimizi ilerletemeyiz.

"KÜRT SORUNUNU BİZ ÇÖZDÜK"

Ülkemize yaptığımız en büyük hizmetlerden biri de güvenlik stratejimizi değiştirmektir. Sınırlarımızın dibinde bir veya bir kaç terör koridoru oluşturulmasının önüne geçtik. Adına Kürt sorunu denen meseleyi hak ve özgürlüklerden kalkınmaya kadar tüm boyutlarıyla biz çözdük. Diyarbakır'daki vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekilde ret, inkar politikalarını nasıl ortadan kaldırdıysak bu meseleyi hala istismar konusu yapmak isteyenlerin maskelerini de aynı şekilde düşüreceğiz. Diyarbakır Anneleri'nin şanlı direnişleri ile terör örgütünü tir tir titrettikleri bir dönemi başlattık.

"MERKEZ BANKASI REZERVİMİZ 122 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE ULAŞTI"

Ekonominin sorumluluğu da bize aittir. Birilerinin sürekli nerede diye sordukları Merkez Bankası rezervimiz de 122 milyar dolar seviyesine ulaştı. Artılar-eksiler analizi yaptığımızda, artılarımızın kıyas edilemeyecek kadar fazla olduğunun kabul edilmesini de hak teslimi babından bekliyoruz. İşsizlik küresel sorun olarak varlığını devam ettirirken pek çok ülkede borçluluk oranları tarihi seviyelere ulaştı. IMF ve Dünya Bankası gibi kurumlar ciddi bir yönetim krizi içindeler. Böylesine kritik bir dönemde iktidar ve muhalefet ile bazı hakikatleri açık yüreklilikle ortaya koymak zorundayız. Bu salgının Türkiye'de çıkmadığı, ülkemizin dünyanın maruz kaldığı krizin etkilerine maruz kaldığını kabul etmemiz gerekiyor.

"GEÇEN SENEYİ BÜYÜME İLE KAPATTIK"

Son 8 yılda yaşadığımız teker teker her olumlu ve olumsuz sürecin ekonomiye de yansımaları olmuştur. Salgınla da böyle bir süreçte karşı karşıya kaldık. Türkiye ekonomisinin ayakta kalması için tüm kesimlere yönelik önlemleri devreye aldık. İhtiyaç halinde her kesimin yanında yer almaya devam edeceğiz. Geçen seneyi büyüme ile kapattık. İnşallah 2021'i yüzde 9'luk bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz. Büyümeye istihdam artışı da eşlik ediyor. Türkiye, OECD ülkeleri arasında salgın öncesi dönemine göre istihdamını arttıran sayılı ülkelerden bir tanesi...

ENFLASYON VE FAHİŞ FİYAT MESAJI

Enflasyon sorununu göz ardı etmiyoruz. Türkiye enflasyon ile ilk defa karşılaşan bir ülke değil. Makroekonomik ve yapısal düzenlemelerle enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Gıda tarafında gerek kuraklık, gerek girdi maliyetlerin etkisini azaltacak tedbirler alıyoruz. Bunlardan biri de fahiş fiyatlara karşı erken uyarı sistemidir. Rekabeti bozan, piyasadaki hakim durumunu kötüye kullanan, fiyatları keyfiyetlerine göre belirleyenlerin üzerine de kararlılıkla gideceğiz."

Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Kürt sorununu çözdük, bu konuyu halen istismar edenlerin maskesini düşüreceğiz
Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Kürt sorununu çözdük, bu konuyu halen istismar edenlerin maskesini düşüreceğiz

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Son Dakika Politika Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Kürt sorununu çözdük, bu konuyu halen istismar edenlerin maskesini düşüreceğiz - Son Dakika


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