Sürpriz sonuçlu seçim anketi! Kaderi 10.8 oy alan HDP belirleyecek - Son Dakika
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Sürpriz sonuçlu seçim anketi! Kaderi 10.8 oy alan HDP belirleyecek

22.07.2022 00:40

ASAL araştırma tarafından 3-8 Temmuz tarihleri arasında yapılan seçim anketinin sonuçları paylaşıldı. Ankette AK Parti yüzde yüzde 34, CHP yüzde 26, İYİ Parti yüzde 11.9, MHP ise yüzde 8.9 oy aldı. Bu sonuçlara göre; Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 42.9, Millet İttifakı'nın oyu ise yüzde 37.9 oldu. Her iki parti de yüzde 50'yi geçemediği için seçimin kaderini yüzde 10.8 oy alan HDP belirleyecek.

Türkiye'de 2023'e yaklaşıldıkça seçim heyecanı da artıyor. Hem ana muhalefet partisinin hem de iktidarın büyük önem verdiği seçimler öncesinde anket şirketleri yaptıkları araştırmaların sonuçlarını bir bir duyurmaya devam ediyor.

ASAL Araştırma ve Danışmanlık, gerçekleştirdiği son seçim anketi sonuçlarını paylaştı. Türkiye genelinde 26 ilde 3-8 Temmuz günleri arasında 2 bin 425 kişi ile görüşülerek yapılan ankette vatandaşlara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

KARARSIZLAR DAĞITILMADAN ÖNCE

Anket sonucuna göre, AK Parti'nin oy oranı, kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 28.5 iken, MHP'nin yüzde 7.5. Kararsızların oyu dağıtıldıktan sonra AK Parti'nin oyu yüzde 34'e çıkarken, MHP yüzde 8.9'a çıktı. Karasızlar dağıtıldıktan sonra CHP'nin oyu yüzde 26, İYİ Parti'nin 11.9, HDP'nin 10.8, Saadet Partisi'nin 0.8 oldu.

HDP'NİN ROLÜ BELİRLEYİCİ OLACAK

2023 seçimlerinde belirleyici olarak partilerden birinin de HDP olduğu belirtiliyor. HDP'nin 6'lı masa ile hareket etmesi durumunda muhalefetin adayının ciddi bir oy potansiyeli yakalayabileceği aktarılıyor.

Anketin sonuçları şu şekilde:

KARARSIZLAR DAĞITILMADAN ÖNCE

%28.5 AKP

%21.8 CHP

%10.0 İYİP

%9.1HDP

%7.5MHP

%1.5 DEVA

%1.1ZAFER

%1.0 YRP

%0.7 GP

%0.7 SP

%10.9 Kararsız

%5.3Oy Kullanmayacağım

%1.9Diğer

KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA

%34.0 AKP

%26.0 CHP

%11.9İYİP

%10.8 HDP

%8.9MHP

%1.8DEVA

%1.3ZAFER

%1.2 YRP

%0.8 GP

%0.8 SP

%2.5 Diğer Partiler

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Son Dakika Politika Sürpriz sonuçlu seçim anketi! Kaderi 10.8 oy alan HDP belirleyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sürpriz sonuçlu seçim anketi! Kaderi 10.8 oy alan HDP belirleyecek - Son Dakika
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