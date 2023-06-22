TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yanıt: Can Atalay'ın serbest bırakılması mahkemenin sorumluluğunda

Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u işaret ederek "Asıl sorumlu sensin. Atalay'ı oradan çıkaracaksın ve gelecek, yeminini edecek" ifadelerini kullanmıştı. Katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu'na "Ben onu oradan nasıl çıkaracağım? TBMM Başkanı bir yazı mı yazacak, bir karar mı verecek mahkeme adına? Burada kararın verilmesi mahkemenin sorumluluğundadır" sözleriyle yanıt verdi.

"KOMİSYON ÜYELİĞİNE SEÇİLDİ"



TRT Haber canlı yayınında soruları yanıtlayan Kurtulmuş, TBMM'nin Atalay ile ilgili tutumunu ortaya koyduğunu; yemin sırasında isminin ilan edildiğini, özlük haklarının, maaşının ve 3 danışmanının verilmesiyle ilgili süreçlerin başlatıldığını ayrıca Atalay'ın İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeliğine seçildiğinin altını çizdi.

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay.

"ÇOK SESLİLİK TÜRKİYE DEMOKRASİSİNE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeni bir anayasa talebi kadar Meclisin daha etkin, verimli ve zaman zaman daha hızlı ve kaliteli yasama faaliyetlerini sürdürebilmesi için İçtüzükte bazı revizyonların yapılmasının şart olduğunu da belirtti. Mevcut parlamentonun çok sesli bir parlamento olduğuna işaret eden Kurtulmuş, "İktidar ve muhalefet kanadındaki arkadaşlarımız bir hoşgörü içerisinde ama karşılıklı söz haklarını da koruyarak bu süreci yürütebilirlerse bu çok sesliliğin Türkiye demokrasisine büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Aslında bu kadar muhalefet partisinin var olmasının, eğer sözlerini, seslerini doğru bir şekilde ifade etme imkanları bulurlar ve parlamento çalışmalarına katkı sağlarlarsa hükümete de önemli bir güç katacağını, yürütme tarafına etki edeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR SAFHA"

Türkiye'nin yeni bir safhanın eşiğine girdiğini söyleyen Kurtulmuş, sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'yi kurmak için bütün kurum ve kuruluşlarla bir mücadele azmi içerisinde olunduğunu kaydetti. Ülkenin önünde yeni hedefler bulunduğunu; uluslararası alanda gelmek istedikleri noktalar olduğunu bildiren Kurtulmuş, "Hayal dahi edemeyeceğimiz konular var. Ama daha yapılacak çok iş var. Eğer 'bunlar bitti, gerçekleştirdik' dersek düşeriz. Yani bisikletin pedalını çok hızlı şekilde çevirmek zorunda olduğumuz bir süreç var. Bütün olumsuz şartlara rağmen Türkiye'nin önüne çıkmış olan çok büyük tarihi fırsatlar var." dedi.

KADIN MİLLETVEKİLİ SAYISI

Meclis Başkanı Kurtulmuş, parlamentoda bu dönem 119 kadın milletvekilinin yer aldığına dikkati çekerek, önceki dönemlere göre kadın milletvekili sayısının arttığını ancak yeterli olmadığını ifade etti. Meclisteki bazı komisyonların, daha iyi çalışabilmesi ve yeni Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre tanımlanması için bölünebileceğini belirten Kurtulmuş, "Bunlar konuşulur. Hiçbirisi değişmez şeyler değildir. Parlamentoda milletvekili sayısı da arttığı için komisyonların sayıları belki tekrar düzenlenebilir. Burada ilave komisyonların kurulma ihtiyacı açık görünüyor. Ümit ederim ki Meclisteki siyasi partilerimiz bu ihtiyacı hissederler, otururlar, konuşurlar ve belli bir uzlaşmayla parlamentoda yeni komisyonların tahsis edilmesi de mümkün olur" diye konuştu.