Meclis\'te 28. Dönem 2. Yasama Yılı\'nda önemli gelişmeler

Meclis'te 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nın başladığı ekim ayından sonra Lübnan, Libya, Azerbaycan, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkerelerinin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri kabul edildi, çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmesini de öngören düzenleme yasalaştı.

AA muhabirlerinin derlediği bilgilere göre, parlamentoda ekim, kasım ve aralık aylarının önemli gelişmeleri şöyle:

11 EKİM

TBMM Genel Kurulunda, Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Birleşmiş Milletlerin (BM) Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

12 EKİM

İsrail- Filistin çatışması için ortak bildiri yayımlandı. TBMM'de grubu bulunan 6 siyasi partinin ortak bildirisinde, Gazze'de bitmeyen insani trajediyi derinleştiren kolektif cezalandırma yöntemleri ile hedefi doğrudan siviller olan tüm saldırılar kınandı.

17 EKİM

TBMM Genel Kurulunda Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.

TBMM'de grubu bulunan bütün siyasi partilerin ortak imzasıyla İsrail'in Gazze'deki hastaneleri hedef almasına ilişkin ortak bir bildiri yayımlandı. Bildiride, "İnsanlık suçu olan bu saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

25 EKİM

TBMM Genel Kurulunda, çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmesini de öngören Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

31 EKİM

2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

2 KASIM

Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, İYİ Partiden istifa etti.

7 KASIM

Riskli yapıların Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca tespit edilebilmesine, bu yapıların yıktırılması için maliklere 90 günden fazla olmamak üzere süre verilmesine, yapıların kolluk kuvveti marifetiyle tahliyesine imkan tanıyan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

15 KASIM

TSK'nın Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

16 KASIM

Ankara Milletvekili Adnan Beker, İYİ Partiden istifa etti.

22 KASIM

Aile ve Gençlik Fonu kurulmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

24 KASIM

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi.

30 KASIM

Türk askerinin Libya'daki görev süresini 24 ay uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

6 ARALIK

İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, İYİ Partiden istifa etti. İYİ Partinin Meclisteki sandalye sayısı 40'a düştü.

9 ARALIK

Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) istifa ettiğini açıkladı. Sancaklı'nın istifasıyla MHP'nin sandalye sayısı 49'a indi.

11 ARALIK

TBMM Genel Kurulunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Genel Kurul, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

12 ARALIK

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulunda, kürsüde konuşurken fenalaşarak yere yığıldı.Uzun süre kalp masajı yapılan Bitmez, sedyeyle Genel Kurul salonundan çıkarıldı. Bitmez, ambulansla Bilkent Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Bitmez'in rahatsızlanması sonrası Genel Kuruldaki bütçe görüşmelerine ara verildi.

14 ARALIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulunda fenalaştıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefat ettiğini açıkladı. Bitmez'in vefat haberinin alınmasının ardından Meclis'te bütçe görüşmelerine ara verildi.

Tedavi gördüğü hastanede 54 yaşında hayatını kaybeden Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

Baba Salih Bitmez, cenaze töreni sırasında Filistin atkısı taktı. Hasan Bitmez'in Türk bayrağına sarılı tabutuna Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan tarafından Filistin bayrağı konuldu.

15 ARALIK

Genel Kurulda, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Meclis'teki törenin ardından İstanbul'a götürülen Bitmez'in cenazesi, Fatih Camisi'nde cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Merkezefendi Mezarlığı'nda defnedildi.

16 ARALIK

Bitmez'in vefatıyla Saadet Partisi Grubu'nun milletvekili sayısı 19'a düştü. Saadet Partisi, grup kurma kriterini kaybetti. Saadet Partisi, CHP'den istifa eden Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın katılımıyla, TBMM'de yeniden grup oluşturma çoğunluğunu elde etti.