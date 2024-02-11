TBMM\'deki 14 Milletvekili Belediye Başkan Adayı Gösterildi

Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevde bulunan 14 milletvekili, partileri tarafından belediye başkan adayı olarak gösterildi.
Siyasi partilerin 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'ne ilişkin aday belirleme süreci devam ediyor. Buna göre, belediye başkan adaylarının bir kısmı Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekillerinden oluşuyor. Partileri tarafından belediye başkan adayı olarak gösterilen milletvekilleri, seçilmeleri durumunda milletvekilliğinden istifa edecek. Bu durum ise Meclis sandalye dağılımı aritmetiğini etkileyecek.
AK Parti 4 milletvekilini belediye başkan adayı gösterdi
AK Parti, yerel seçimlere ilişkin 4 milletvekilini belediye başkanı olarak aday gösterdi. AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ise Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise İzmir Konak'ta Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.
AK Parti'nin Meclis'te 264 milletvekili bulunuyor. Adayların seçilmesi durumunda AK Parti'nin sandalye sayısı 260'a düşecek.
En fazla aday gösterilen milletvekili İyi Parti'den
Milletvekillerini en fazla belediye başkan adayı olarak gösteren parti İyi Parti oldu. İyi Parti yerel seçimlere ilişkin 5 milletvekilini belediye başkan adayı olarak belirledi. Buna göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığına İstanbul Milletvekili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığına İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığına Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığına Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığına ise Balıkesir Milletvekili Turhan Özmez aday olarak gösterildi.
14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinde Meclis'te 43 sandalye kazanan İyi Parti'nin istifalar ve ihraç sonrasında an itibarıyla 38 sandalyesi bulunuyor. Adayların seçilmesi durumunda İyi Parti'nin Meclis'te 33 milletvekili olacak.
Saadet Grubu'nun milletvekilleri seçilirse Meclis Grubu düşecek
14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerin ardından 10'ar milletvekili kazanan Gelecek Partisi ve Saadet Partisi birleşerek Saadet Grubu'nu oluşturdu. Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, geçtiğimiz aylarda Meclis Genel Kurulunda fenalaşarak hastanede hayatını kaybetti. Ardından Saadet Grubu'nun düşmemesi için CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap Saadet Partisine geçti.
Saadet Grubu yerel seçimlere ilişkin 3 milletvekilini aday gösterdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığına Gelecek Partisi Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığına Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığına ise Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan aday gösterildi. Milletvekillerinin seçilmesi durumunda Saadet Grubu'nun milletvekili sayısı 17'ye düşerek Meclis'teki grubu düşecek.
CHP 2 milletvekilini belediye başkan adayı olarak gösterdi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ise 2 milletvekilini belediye başkan adayı olarak gösterdi. Afyonkarahisar Belediye Başkan Adaylığına Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve Kastamonu Belediye Başkan Adaylığına ise Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı aday oldu. CHP'nin Meclis'te 128 milletvekili bulunuyor.
MHP, milletvekillerini aday göstermedi
Milletvekillerini aday göstermeyen tek parti Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) oldu. Meclis'te 49 milletvekili bulunan MHP'nin şu ana kadar açıkladığı belediye başkan adayları arasında milletvekili bulunmuyor.
Öte yandan, Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi'ne ilişkin seçim takvimi işliyor. Siyasi partiler, aday listelerini en geç 20 Şubat Salı saat 17.00'ye kadar teslim edecek. - ANKARA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'a tam destek vererek, "Sayın Altınok işinin ehli, Ankara'nın sevdalısıdır." dedi. Daha sonra Altınok'a koltuğunu veren Bahçeli, "Koltuğa oturdun Allah'ın izniyle kalkmayacaksın" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor'u Ülker Stadyumu'nda konuk edecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı. Cenaze namazının ardından konuşan Erdoğan, ''Hakk'a uğurlayacağımız Fatma Sevim Baltacı kardeşimiz, yol arkadaşımız, dava arkadaşımız. Haberi aldığımızda vurulmuşa döndük. Ölüm, hayat, hepsi birer imtihan. Dava ve yol arkadaşlarının böyle birbirleriyle umulmadık anda bu tür imtihanlara tabi olmaları kolay değil.'' ifadelerini kullandı.
Süper Kupa finali için Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödenen 4 milyon dolar, TFF tarafından kulüplerin alacaklarından kesilerek Suudi Arabistan'a geri iade edilecek.
İzmir'in Konak ilçesinde taksi şoförü Kaya Özer, aracına aldığı bir kadın yolcunun kaçtığı kişi tarafından yumruklanıp darbedildi. Olay güvenlik kamerasına yansırken, darp raporu alarak şikayetçi olan Özer, "Yüzümü yumruklayıp, tekmeler attı. Omzuma çok sayıda darbe aldım. Gözü dönmüş şekilde saldırdı. Kendimi korumaya çalıştım." ifadelerini kullandı.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen, 1 kişinin ağır yaralandığı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, "57 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 17 şahıs gözaltına alındı. Bunlarla beraber 3 ruhsatsız silah da ele geçirildi. Operasyonlarımız devam ediyor" diye konuştu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 7 aylık hamile olan Selma Abacı ve çocukları Sait Kerim Abacı ile Hamza Azat Abacı, Turgay K. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İpekyol Mahallesi'nde depremde hasar gördüğü gerekçesiyle boşaltılıp yıkılmasına karar verilen metruk binanın yan giriş kısmında genç bir kızın cesedi bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.
Son Dakika › Politika › TBMM'deki 14 Milletvekili Belediye Başkan Adayı Gösterildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?