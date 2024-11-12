TBMM Genel Kurulu

Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İzmir'in Selçuk ilçesinde bir evde çıkan yangında 5 kardeşin hayatını kaybetmesine ilişkin, " Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların yeteri kadar bakılmadığını gördüğü için bu çocukların 5'ini de devlet korumasına almayı önermiş, aile bu öneriyi reddetmiş. Aileler buna müsaade etmiyorsa bunun karşısında, devletin, kamu kurumlarının elini güçlendiren bir düzenleme yapılması gerekiyor." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, partilerin grup başkanvekilleri, yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, İzmir'in Selçuk ilçesinde 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangının, herkesi derinden sarstığını söyledi.

Olayın sadece bir kaza değil, son dönemde toplumda ortaya çıkan bazı yapısal sorunların yansımasını olduğunu dile getiren Şahin, "Birçok anne baba maalesef geçim sıkıntısı nedeniyle ek iş yapmak, geceleri çalışmak zorunda kalıyor. İnsanımızın kaderi bu olmamalı. Belediye başkanlarının kişisel hesapları için milyonları harcadığı; devletin, koca şirketlerin milyarlarca liralık vergisini sildiği bir zaman diliminde bir annenin yavrularına bakmak için çöp toplamak zorunda kalması ve 5 yavrumuzun bu şekilde can vermesi hepimizin utancı olmalı." diye konuştu.

Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan rakamları eleştiren Şahin, "Gelin, bu hataya düşmeyin; yıllardır enflasyon belası altında beli bükülen vatandaşın sırtından bu yükü alalım." dedi.

En düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira olduğunu anımsatan Şahin, bu rakamın asgari ücretin altında olmaması gerektiğini söyledi.

Şahin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, yasa dışı bahse teşvik iddiası hakkındaki soruşturmayı desteklediklerinin altını çizerek, sanal bahis ve kumarın sadece gençleri değil, toplumun tamamını etkilediğini, bu konuda bir Meclis araştırması açılması gerektiğini kaydetti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andıklarını belirterek, Atatürk'e olan sevginin her geçen gün arttığına şahit olduklarını vurguladı. 10 Kasım'da Anıtkabir'i 1 milyon 92 bin kişinin ziyaret ettiğini ifade eden Kavuncu, "10 Kasım'da kısmen mutlu eden başka hadiseler de yaşandı. Sayın Cumhurbaşkanı, Atatürk Köşkü'nün açılışını gerçekleştirdi ve genel olarak Atatürk'e olan sevgiyi, saygıyı yansıttı. Kabine toplantısını da Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirdi. Bunlar tabii ki olumludur ama geç kalınmıştır." ifadelerini kullandı.

İzmir'in Selçuk ilçesindeki yangında 5 çocuğun hayatını kaybettiğini anımsatan Kavuncu, "Bu olay, 2024'ün Türkiyesi'nde yaşanıyor." şeklinde konuştu.

"Genel Merkezimizin önüne 'biz kardeşiz' ağaçları dikilmiştir"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, 10 Kasım'da Türk'ün bulunduğu her ortamda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün özlem ve saygıyla anıldığını kaydetti.

İzmir'in Selçuk ilçesinde bir evde çıkan yangında 5 çocuğun hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Kılıç, çocuklara Allah'tan rahmet, aileye sabır diledi.

Kılıç, Mardin'in Derik ilçesindeki terör saldırısında görevi başında şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ü rahmetle andı.

Ormanları gelecek nesillere bir emanet olarak gördüklerini vurgulayan Kılıç, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla "Biz kardeşiz" temasıyla ağaç dikme kampanyası başlatıldığını söyledi. Kılıç, şöyle konuştu:

"Genel Başkanımızın talimatlarıyla Genel Merkezimizin önüne 'Biz Kardeşiz' ağaçları dikilmiştir. 'Biz Kardeşiz' ağaçları, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin köklü bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'ni kucaklayan anlayışını ifade etmesi bakımından göknar yürütmeyi, sedir yargıyı, ladin yasamayı tanımlamaktadır. Genel Başkanımızın 1 Ekim'den sonra başlattığı sürecin ardından göknar, sedir, ladin, eşkenar olması münasebetiyle vatanın hudutlarının, tüm paydaşlarımızla herkese eşit, eşkenar üçgenin iç açılarının 60 derece olarak bilinmesinde Türk milletinin eşit hak ve hürriyete sahip olunan Türk üçgeninin altında, huzur içinde yaşamak nitelendirilmesi yapılmıştır."

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, İzmir'in Selçuk ilçesinde 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangının ardından annenin ihmalden gözaltına alındığına işaret ederek, asıl ihmalin, iktidarın ekonomik politikalarından kaynaklandığını savundu.

Batman Belediye Başkanlığına görevlendirme yapılmasına tepki gösteren Temelli, "Bu, hukuki olarak suçtur. Seçilmişler hiçbir zaman herhangi bir vesayeti kabul etmemelidir. Meclise düşen görev budur, seçilmişlerin haklarını korumaktadır. Hukuk devletinin belki de en önemli anlamı yasamadır ama yasama sessizliğe bürünüyor. Yasamayı bu konuda inisiyatif almaya davet ediyoruz. Bugün bizim belediyemize kayyum atayan zihniyet, yarın sizi yerinize de kayyum atar." ifadelerini kullandı.

"Geç de olsa yaşama geçmesinden memnunuz"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İzmir'in Selçuk ilçesinde 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangının çıktığı evin fotoğraflarını göstererek, "Bu devirde 5 çocuğun böylesine bir yoksulluk içerisinde, ihmal sonucu yaşamını yitirmesi asla kabul edilemez. Burada her birimizin sorumluluğu var. Burada bir tartışmayı, suçlamayı, eleştiriyi büyütmek yerine, bu resim karşısında vicdanları ayağa kaldırıp, elimizi uzatıp, gerçekten ne yapılması gerekiyorsa yapalım, demek gerekiyor." diye konuştu.

Ahmet Özer'in, "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanması ve Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasının ardından 13 gün boyunca belediye binasına milletvekilleri ve belediye meclis üyeleri de dahil hiç kimsenin alınmadığını anlatan Emir, "Nihayet bunun, dün çözülmüş olmasından memnunuz ama burada her birimizin özellikle hukuktan ve milletvekili dokunulmazlığından yana tavır almamız beklenirdi. Geç de olsa yaşama geçmesinden memnunuz." dedi.

"Türkiye'den İsrail'e yönelik ticaretin devam ettiğini" iddia eden Emir, Filistin'e ihraç edilen ürün miktarında binlerce kat artış olduğunu; bunun açıklanması gerektiğini söyledi. Emir, "İktidara soruyorum; sizin İsrail'in karşısında olduğunuzu nutuklarınızdan başka göstereceğiniz en ufak bir deliliniz var mı?" ifadesini kullandı.

En genç milletvekili Aydemir, anne oldu

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, konuşmasına, 10 Kasım'ın, İstiklal Mücadelesi'nin Başkomutanı, Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. yılı olduğunu anımsatarak, "Ben de kendisini, Grubumuz adına saygıyla, rahmetle anıyorum." dedi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangına işaret eden Zengin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, kaymakamlık üzerinden bu konudan haberdar olduğunu ve bu çocukların gerekli özenle bakımının yapılmadığını gördüğünü anlattı. Zengin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nihayetinde 1 Eylül 2024 tarihinde asliye hukuk mahkemesine başvurarak, bu çocuklarla ilgili hem sağlık konusunda hem de ailenin bir danışmanlık alması üzerine karar çıkmış. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 18 defa bu aileyi ziyaret etmiş. Bu ziyaretlerde aileye, sağlık konusunda yardımcı olunmuş, mali destekler verilmiş. Aileye, aylık düzenli olarak destek verilmiş. Belediyenin, kaymakamlığın, bakanlığın, mahkemenin verdiği özene, alakaya rağmen bu sonuç hasıl olmuş. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların yeteri kadar bakılmadığını gördüğü için bu çocukların 5'ini de devlet korumasına almayı önermiş, aile bu öneriyi reddetmiş. Bu konumda olan aileler için Meclis olarak nasıl bir düzenleme yapmalıyız? Aileler buna müsaade etmiyorsa bunun karşısında, devletin, kamu kurumlarının elini güçlendiren bir düzenleme yapılması gerekiyor."

İsrail'in, Batı Şeria'yı ilhak etmekten bahsettiğini belirten Zengin,"Birbirimizi suçlamak yerine beraber, birlik içerisinde olarak yeknesak bir ses çıkarmak Türkiye'nin de Filistin'in de hayrına." diye konuştu.

Zengin, Meclis'in en genç milletvekili olan AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir'in anne olduğunu ve oğluna "Yusuf Tayyip" adını verdiğini kaydederek, "Milletvekillerimiz de anne oluyorlar. Kendisini buradan tebrik ediyorum, Allah hayırlı uzun ömürler versin. Kolay değil hem milletvekili olmak hem de annelik yapmak." değerlendirmesinde bulundu.