TBMM Genel Kurulu

Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında verdiği tutuklama emrinin sevindirici olduğunu söyleyerek, "Ama asıl sevindirici olacak kısım, bu kararın uygulanmasıdır. Kağıt üzerinde kalmamasıdır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek bilgilendirme yaptığını söyledi. Kalın'ın tüm partileri ziyaret etmesi halinde sorun olmayacağını belirten Kaya, "Şayet bunu yapmayacaksa bağlı bulunduğu Cumhurbaşkanı ya da görevlendirilecek bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı TBMM'de bir brifing vermeli." diye konuştu.

Kaya, belediyelere yapılan görevlendirmeleri eleştirerek, "OHAL şartlarının uzatılmasıyla bu uygulamanın yapıldığını" ifade etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, belediyelere yapılan görevlendirmelere karşı olduklarını belirterek, bu uygulamaya son verecek bir kanun teklifi hazırladıklarını anlattı.

Avrupa ülkeleri tarafından pestisit nedeniyle Türkiye'ye iade edilen tarım ürünlerinin iç pazara sürüldüğünü savunan Çömez, "Avrupa'nın gönderdiği ürünleri biz yemek zorunda mıyız? Bu konuda Tarım Bakanlığını daha ciddi bir davranışa davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çömez, Avrupa'nın Türkiye'ye karşı uyguladığı vize politikasını da eleştirdi.

Çömez, et ithalatına ilişkin "Türkiye yarın aç kalacak. Et fiyatları Avrupa'nın önüne geçmiş durumda. Yerli ve milli üretime destek vermek hepimizin sorumluluğudur." değerlendirmelerinde bulundu.

"600 milyon çocuk yoksullukla pençeleşiyor"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 20 Kasım'ın Dünya Çocuk Hakları Günü, 19 Kasım'ın ise Dünya Çocuğa Yönelik İstismarı Önleme Günü olduğunu anımsatarak, yaşanan çatışmalardan, kargaşadan, kaostan ve bunların neticesinde doğan göçlerden en çok masum ve mazlum çocukların etkilendiğini belirtti. Akçay, şunları kaydetti:

"Her yıl 5 yaş altı ortalama 5 milyon çocuk hayatını kaybediyor. Dünyada 600 milyon çocuk yoksullukla pençeleşiyor. Bunların yarısı açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Dili, dini, milliyeti ne olursa olsun, her çocuk doğuştan yaşam hakkına sahiptir. İsrail bütün dünyanın gözü önünde 7 Ekim'den bugüne kadar Gazze'de 18 binden fazla çocuk katletmiştir. Gazze'deki katliamlara destek verenlerin insan hakları, adalet ve demokrasiden bahsetmesi tam anlamıyla ikiyüzlülüktür. Oyun çağındaki çocuklar zorla dağa kaçırılıp terör örgütleri tarafından istismar edilmekte, uyuşturucu ve organ ticaretinin konusu yapılmaktadır. PKK terör örgütünün saldırılarında ve yola tuzakladıkları bombaların patlamasıyla çok sayıda bebek ve çocuk şehit olmuştur."

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Van'da kaybolduktan sonra cenazesi bulunan Rojin Kabaiş'in "intihar ettiği yönünde algı oluşturulmak istendiğini" ancak Kabaiş'in cinayete kurban gittiğini söyledi. Koçyiğit, bu olayın takipçisi olacaklarını da vurguladı.

"Bu dava sizin aklınızda bitti mi?"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesine eklenen hükümle yerel seçimlerin hiçe sayıldığını savundu. Müktesebatları ve ideolojileri farkı olmasına rağmen Meclis'te temsil edilen çok sayıda siyasi partinin, bu hükmün kaldırılmasına yönelik kanun teklifi vermesinin önemine işaret eden Günaydın, "Bu, Türkiye'nin aydınlık bir hukuk devletine doğru yürüyüşünde önemli bir kilometre taşıdır. Cumhur İttifakı'nın bu kadar büyük bir çoğunlukla verilen kanun teklifini olumlu değerlendirerek yaptığı yanlışlardan bir an evvel dönmesinde yarar olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Günaydın, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, "Bugün siyaset yapanlar, bu kötü örnekleri yine kendilerine örnek olarak alırlar ve aynı siyasete devam ederlerse onların sonu da bu eski Genel Başkan gibi olur." sözlerine tepki gösterdi. Tunç'un, bu ifadeleriyle eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kast ettiğini söyleyen Günaydın, Kılıçdaroğlu hakkında açılan davayı anımsattı. Günaydın, "'Sonu bu olur.' diyerek bir şey mi ifade ediyorsunuz? Bitmiş bir dava mı var? Bu dava sizin aklınızda bitti mi?" sorularını yöneltti.

"Yıl sonunda 200 bin konutun teslimini vatandaşlarımıza yapacağız"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, 6 Şubat depremlerini anımsatarak, depremin yaraları sarılıncaya kadar büyük bir fedakarlık ve özveriyle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın en büyük şantiye alanı haline gelen deprem bölgesinde 160 bin emekçimiz, 1900 şantiyede çalışmakta. 11 ilimizde 452 bin yuva ve iş yerinin inşaatı da devam etmektedir. İl ve ilçe merkezlerinde, 117 bin 148 konut, kırsalda 13 bin 417 köy evi olmak üzere 130 bin 565 konut kurası çekilerek vatandaşlarımıza teslim edilmiştir. Bu ay sonunda gerçekleşecek 5'inci konut kurasında il ve ilçe merkezlerinde 24 bin 93 konut, kırsalda 2 bin 218 köy evi olmak üzere 26 bin 311 konut daha vatandaşlarımıza teslim edilecektir. Yıl sonunda 200 bin konutun teslimini vatandaşlarımıza yapacağız. 2025 yılı sonunda 452 bin 983 yeni yuvamıza vatandaşlarımız yerleşmiş olacak."

UCM'nin, Netanyahu hakkında tutuklama emri verdiğini anlatan Gül, "Bu karar bizim için sevindiricidir ama asıl sevindirici olacak kısım, bu kararın uygulanmasıdır. Kağıt üzerinde kalmamasıdır. Soykırım yapan, Filistinlilerin topraklarını işgal eden İsrail'in yöneticisi Netanyahu, hükümeti ve tüm sorumluların hesap vermesi insanlık adına beklenen, özlenen ve talep edilen bir durumdur. Netanyahu, UCM'de hak ettiği cezayı alacaktır." değerlendirmelerinde bulundu.

Meclis araştırma komisyonlarının divan üyeleri

TBMM Genel Kurulunda iki Meclis Araştırma Komisyonu'nun divan üyeliği seçimleri okundu.

Buna göre, bazı sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması, özel sağlık kuruluşlarının yenidoğan çocuk, engelli ve yaşlılarla ilgili bakım servislerindeki uygulamalarının ve mevzuatının incelenerek gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komsiyonu'na, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, başkanvekilliğine AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, sözcülüğüne AK Parti İstanbul Milletvekili Ümmügülşen Öztürk ve katip üye olarak MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy seçildi.

Kadınların her türlü şiddet ve ayrımcılığa maruz kalmalarının önlenerek bu alandaki mevcut düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve alınması gereken ek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'na ise Başkan olarak AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Hulki Cevizoğlu, başkanvekilliğine AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, sözcülüğüne AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ve katip üye olarak MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora seçildi.

Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, "Keşke kadılarla ilgili komisyonun başkanı bir kadın olsaydı." ifadesini kullandı.

Daha sonra AK Parti'li Cevizoğlu'nun, kendisini bilgilendirdiğini anlatan Önder, "Kendisinin de bir kadın Komisyon Başkanı seçilmesini önerdiğini ancak Komisyonun iradesinin böyle tecelli ettiğini söylemiş. Kritik bir sorumluluk üstlendi, kolaylıklar dilerim." şeklinde konuştu.