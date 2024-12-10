TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri başladı (5)

Politika

AK PARTİ'Lİ ALA: TÜRKİYE, SURİYE'NİN YARALARININ SARILMASI İÇİN SORUMLULUK ÜSTLENMEYE HAZIRDIR

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala kürsüde yaptığı konuşmada, "Türkiye bundan sonra da Suriye'nin yaralarının sarılması, birliğinin bütünlüğünün ve güvenliğinin sağlanması için ne yapılması gerekiyorsa sorumluluk üstlenmeye hazırdır. Nitekim, bu amaca yönelik olarak hem yerel düzlemde hem de bölgesel ve uluslararası düzeyde temaslarımızı ilk andan itibaren sürdürüyoruz. Bölge ülkeleriyle ve uluslararası aktörlerle bu konuda çalışmalarımızı önümüzdeki günlerde de sürdüreceğiz, daha da yoğunlaştıracağız. Bu sayede, evlerini terk etmek zorunda kalan milyonlarca Suriyelinin kendi topraklarına dönmesi de sağlanmış olacaktır" diye konuştu.

'ÇARE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM'

Ala ayrıca, Filistin'de eşsiz zulümler yapıldığını vurgulayarak, " İsrail'de Netanyahu hükümeti 1 yılı aşkın süredir devlet terörü uyguluyor, Lübnan başta olmak üzere çatışmayı bölgeye yaymaya çalışıyor. İsrail'in bu saldırganlığı ve uluslararası hukuku hiçe sayan tutumu tüm bölgeyi büyük bir felaketin içine sürüklüyor. Türkiye ilk günden beri uluslararası kurum ve kuruluşları sorumluluk almaya davet etmektedir. Biz 'Çare iki devletli çözüm' diyoruz, biz 'Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen, coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devleti' diyor ve öneriyoruz" dedi.

SAKIK: BİZİM BELEDİYELERİ GASBEDİYORSUNUZ

Belediyeler konusunda eleştiriler yapıklarını da dile getiren Ala, "Milletimiz de bu eleştirileri bizlere iletiyor. Bizim yaptığımız, belediyelerimize teslim ettiğimiz hizmetlerin gerektiği şekilde yürütülmesini arzu ediyoruz. Biz, belediyeler deprem ve kentsel dönüşümle ilgili bir şeyler yapsın istiyoruz. Burada biz de destek oluruz çünkü bu millete bu acıları yaşatmamalıyız" dedi. O sırada DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Ala'ya yönelik olarak, "Efkan Bey, siz belediyelere niye kayyum atıyorsunuz?" dedi. Ala ise "SGK borçlarınızı ödemiyorsunuz. Peki, SGK borçlarınızı ödemiyorsunuz değerli kardeşlerim, ne yapıyorsunuz? Eser belediyeciliği yerine konser belediyeciliği yapıyor, 94 milyonu konsere harcıyorsunuz, bizim itirazımız bunadır" ifadelerini kullandı. Sakık ise "Ama siz de bizim belediyeleri gasbediyorsunuz" şeklinde yanıt verdi.

'BELEDİYELER ASLİ İŞLERİNİ YAPSINLAR'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütçe görüşmelerinin ilk günü sonunda yaptığı konuşmada soruları yanıtladı. Yılmaz, belediyelerin borçlarına ilişkin şunları söyledi:

"Biz bu 20 yıllık dönemde belediye kanunlarında önemli dönüşümler sağladık ve belli kriterler getirdik. Bugün geldiğimiz noktada belediyelere aktardığımız bütçenin toplan bütçemiz içindeki payı yüzde 9.1'e ulaşmıştır. Belediyelere eskisinden daha fazla kaynak aktaran bir bütçe yapımız var. Bizim belediyelerden ekstra beklentimiz yok, tek beklentimiz asli işlerini düzgün bir şekilde yapsınlar. Bunu yaparken borçlarını da ödesinler diye bekliyoruz. Belediyelerimizin borçları varken başka işlere girmelerini rasyonel bulmuyoruz."

Yılmaz, enflasyona ilişkin ise "Önceliğimiz finansal istikrarı güçlendirmek ve enflasyonu düşürmektir. Ekonomi politikaları dünyanın şartlarına göre güncellenir. Güncel ihtiyacımız ne ise ekonomi politikamızı ona göre güncelliyoruz. Bugün en önemli en temel meselemiz enflasyondur, fiyat istikrarını sağlamaktır. Bütüncül politikalarla enflasyonla mücadelemizi devam ettiriyoruz. Sağlam bir zeminde enflasyonla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.

'BİR DENGE MUTLAKA BULUNACAKTIR'

Yılmaz, "Asgari ücret 2002 yılında dolar olarak 114 dolara, bugün 524 dolara çıkmış durumda. Şu anda müzakere süreci var, kamu işçi kesimi ve işletmeler arasında bir denge mutlaka bulunacaktır. Küçük işletmeler, emek yoğun işletmeler, büyükler çok etkilenmiyor doğrusu küçük işletmeler etkileniyor. Bu işletmelerin ayakta kalmasını sağlayacak ama çalışanların da taleplerini karşılayacak bir yaklaşımın gözetilmesini bekliyorum, sonuçlarını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE, SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEKTİR'

Bölgede barış, huzur ve refah görmek istediklerini kaydeden Yılmaz, "Türkiye olarak buna öncülük yapmaya devam edeceğiz. Bu çerçevede bu bölge üzerinde emperyalist emelleri olanların tuzağına düşmeden bu coğrafyanın ve medeniyetin insanları olarak birlik- beraberlik içinde yolumuza devam edeceğimize inanıyorum. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkının Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir. Çok zor günler yaşadılar. Şimdi oradaki güvenlik siyasi kurumsal ve ekonomik ortamın gelişmesiyle inanıyorum ki belli bir süreç içinde ülkelerine, vatanlarına döneceklerdir. ve o zaman giden bu kardeşlerimiz Türkiye'yle bağlar konusunda hem kültürel, sosyal, siyasi bağlar hem de ekonomik ilişkiler anlamında çok daha olumlu bir rol oynayacaklardır. Buna da inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'EN DÜŞÜK VERGİ YÜKÜNE SAHİP 5'İNCİ ÜLKE KONUMUNDAYIZ'

Türkiye'deki vergi yükünü uluslararası alana göre değerlendiren Yılmaz, "2022 verilerine göre vergi yükümüz yüzde 20,9'dur. Aynı dönemde OECD'de bu yük yüzde 34, AB ülkelerinde yüzde 41,2. Yani bizde vergi oranları çok yüksek argümanı, bu mukayeseyle baktığınızda çok da geçerli değil. Bu çerçevede 2023 yılı vergi yükümüz ise yüzde 23,5 seviyesine gelmiş durumda. OECD ülkeleri içinde en düşük vergi yüküne sahip 5'inci ülke konumundayız. Tabii önümüzdeki dönem vergilerle ilgili temel yaklaşımımız olabildiğince doğrudan vergilerin payını artırma, dolaylı vergilerin payını düşürme. Sosyal dengeler açısından önemli ve bu çerçevede de çok sayıda adım atmış durumdayız. Önümüzdeki dönemlerde bunun etkilerini hep birlikte göreceğiz" dedi.

BİRLEŞİM KAPANDI

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, her iki kanun teklifinin maddelerine geçilmesini milletvekillerinin oylamasına sundu. Genel Kurul'da yapılan oylamada kanun tekliflerinin maddelerine geçilmesi kabul edildi. İki kanun teklifinin ilk maddelerinin okunmasının ardından, Başkan Kurtulmuş kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesaplarını görüşmek için saat 11.00'de toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Ayça YASLI- Salih HÜDAVERDİ/ ANKARA,