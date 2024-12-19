2025 Bütçesi Genel Kurul'da Onaylandı

Politika

2025 YILI BÜTÇESİNİN 13 MADDESİ GENEL KURUL'DA KABUL EDİLDİ

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 13 maddesi, Genel Kurul'da kabul edildi. 13 maddeye dair muhalefet milletvekillerinin sunduğu önergeler ise reddedildi.

ÖZKAYA: BÜTÇE İLE MİLLETİMİZİN REFAHINI ŞEKİLLENDİRİYOR

Genel Kurul'da milletvekilleri 2025 yılı bütçesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, "Aziz milletimizin vermiş olduğu yetkiyle, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ve liderliğinde bugün 23'üncü bütçemizi yapmış olmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu bütçe sadece mali bir plan değil AK Parti'mizin ülkemizin gelişimine sağladığı istikrarın ve kalkınmanın bir vizyonu ve somut bir göstergesidir. Bugün burada sadece bir bütçe görüşmesi yapmıyoruz, aynı zamanda ülkemizin geleceğini, çocuklarımızın yarınlarını, milletimizin refahını da şekillendiriyoruz. Ülkemizin izlediği politikalar, iç ve dış dinamikler göz önüne alındığında ekonomimizin sürdürülebilir büyüme hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini göstermektedir. Aynı zamanda bu bütçeyi konuşurken ülkemizin coğrafi konumu nedeniyle içerisinde bulunduğu ateş çemberini görmezden gelmek, bu ateş çemberine rağmen onu üzerine sıçratmadan, Türkiye'nin yaşadığı krizler ve afetlere rağmen ekonomide, üretimde, savunma sanayinde ve dış politikalarda elde ettiği başarılara kayıtsız kalmak asla mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

BİNGÖL: GÜNDE 80 MİLYON ADET 200 LİRA BASILIYOR

CHP Bingöl Milletvekili Tekin Bingöl, Bütçe Kanunu Teklifi ile ilgili, "Yıl 2009, AKP 9'uncu emisyon parayı servis ediyor, önce 7 madeni para çıkarıyor. Bu 7 madeni paranın hiçbirinin piyasada karşılığı yok, hiçbirinin alım gücü yok. Bırakın, her birini tek başına, bu 7'nin tamamı 691 kuruş ediyor, bunlarla bir ekmek alamıyorsunuz, bir simit alamıyorsunuz, hiçbir özelliği yok. İşte, milli para, sonra, yine o dönemde kağıt paralar çıktı, banknotlar, 6 adet. 5 lira, 10 lira, 20 lira, 50 lira, 100 lira ve 200 lira. Bakıyoruz, 5 liranın esamesi okunmuyor, 10 lirayla bir simit alamıyorsunuz, 20 lirayla 1 litre süt alamıyorsunuz, 50 lirayla 1 paket sigara alamıyorsunuz, vallahi 100 lirayla 1 kilo peynir alamıyorsunuz. Hadi bunu da toplayalım, 185 lira yapıyor, ya 185 lirayla bir vatandaş gidip tavuk döner yiyemiyor. İşte size milli para, işte AKP'nin milli parası, peki, geriye ne kaldı? Geriye şu 200 lira kaldı. Bugünlerde sular seller gibi bütün piyasada, bütün ATM'lerde bu 200 lira var. Çok ilginç, 2009'da bu 200 lira yılda 8 milyon adet basılıyordu. Şimdi yılda değil günde 80 milyon adet basılıyor" diye konuştu.

TİP MİLLETVEKİLİ AHMET ŞIK, CAN ATALAY'IN MEKTUBUNU GENEL KURUL'DA OKUDU

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Işık ise Hatay milletvekili olarak seçilen Can Atalay'ın mektubunu, Genel Kurul'da okudu. Şık'ın okuduğu mektuba göre, "Sayın Genel Kurul, Meclis çalışmalarına katılabilseydim müdahil olduğum toplumsal gerçekler üzerinden daha detaylı, somut konuşmalar yapmak isterdim. Örneğin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya Kültür ve Turizm Bakanlığının uygulamaları üzerine epeyce sözüm olurdu. Gezi Parkı, Taksim Meydanı, Tarlabaşı, Sulukule, Validebağ Korusu, Emek Sineması, Galataport ve Kuzey Ormanları gibi ilk elden sıralayabileceğim, tüm aşamalarını avukat olarak takip ettiğim davalar. Bu davalar üzerinden kamu kaynaklarının nasıl talan edildiğini, kaynakların yandaşlara nasıl aktarıldığını, bir avuç insanın servetine nasıl servet kattığını anlatmak isterdim. Özelleştirme politikaları savunulurken piyasacılığın sonuçlarını, mesela, 25 insanımızı yitirdiğimiz Çorlu tren katliamını hatırlatmak isterdim. Enerji Bakanı ve Çalışma Bakanının yüzüne işçilerin canını değil, parayı önceleyen bu düzenin Soma'da, Kınık'ta, Savaştepe'de yarattığı acıyı haykırmak isterdim" dedi.

TAŞÇI: BÜTÇE HAKKI İNSANLIĞIN İRADESİNİ YÖNETİME EGEMEN KILMA HİKAYESİDİR'

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı Hamşıoğlu ise "Bütçe hakkı, insanlığın iradesini yönetenlerin elinden kurtarıp yönetime egemen kılma hikayesinin baş noktasıdır. Kimse halktan vergi görünümlü haraç toplayamasın diye, kimse çocuk yoksulluğunun OECD ortalamasının 2 katı olduğu, 15-17 yaş arası her 5 çocuktan 1'inin bu yüzden çalışmak zorunda kaldığı bir ülkede imtiyazlı bir sınıf oluşturamasın ve toplum tasarruf gerekçesiyle inim inim inletilirken o imtiyazlı sınıfın vesikası haline gelen şirketlerin kimine 30, kimine 36 defa vergi muafiyetleri getirilemesin diyedir. Kimse kendinden olmayanların kapısına davayla, icrayla, boğma telleriyle dayanıp da o imtiyazlı alanda bulunanlara ait 2,5 milyar vergi, 5 milyara yakın da ceza borcunu bir kalemde silemesin diye; kimse konu okullara, el kadar çocuklara bir öğün yemek olunca; lavabolarına sabun koymak, kapılarına güvenlik görevlisi koymak ve onları başta okullara musallat olan uyuşturucu olmak üzere türlü beladan korumak olunca; konu asgari ücret olunca; konu emekli maaşı oluncadır bütçe hakkı" değerlendirmesinde bulundu.

KOCA: SİZ HALKI LİME LİME ETTİNİZ

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, "2025 bütçesinde sarayın bir günlük harcaması 3 bin 700 emekli maaşını geçecek. Sarayda günlük 46 milyon lira harcanacak yani günde 2 bin 705 asgari ücret harcayacak saray, saatte 112 asgari ücret harcayacak, dakikada 2 asgari ücret harcayacak. Nereye harcanacak bu devasa paralar? Yine, sarayın şatafatına harcanacak, lüksüne harcanacak. Bakın, bugünlerde yandaş televizyonlarınız Esad'ın sarayının lüks görüntülerini servis edip onun propagandasını yapıyor. Biz diyoruz ki, dilerseniz, bir de sizin sarayınızın şatafatının haberini yaptırın da görelim. Halkımız kıyaslasın bakalım, Esad'ın şatafatı mı daha büyük yoksa sizin sarayınızın şatafatı mı daha büyük? Bakın, yine sizin çok müthiş bir ezberiniz var. Şöyle bir ezberiniz var, şatafat içinde yüzerken ağzınızı açtığınız anda diyorsunuz ki, 'Biz milletimizi, halkımızı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz.' propagandaları yapıp masallar anlatıyorsunuz ama buradan özel olarak ifade edelim. Ezmek ne ki iktidar vekilleri, sizin bu halka yaptıklarınızın yanında, 'Ezmek' kavramı bile masum kalıyor çünkü siz bu halkı lime lime ettiniz" değerlendirmesinde bulundu.

KONAL: MHP OLARAK 2025 YILI BÜTÇESİNİ DESTEKLİYORUZ

MHP Giresun Milletvekili Gazi Konal, "Başta eğitim, sağlık, altyapı, savunma, enerji, çevre ve dijital dönüşüm gibi kritik alanlarda sürpriz gelişmeler veya proje revizyonları kaçınılmazdır. Bu maddenin sağladığı bu esnek çerçeve, bu faktörlerin bütçe yönetimi üzerindeki baskısını azaltarak ekonomimizin farklı dinamiklerini bir arada ve uyumlu biçimde yönetme kapasitemizi artıracaktır. Elbette esneklik ne kadar kıymetliyse bunun koşulları ve sınırları da net bir biçimde belirlenmelidir. Etkin denetim, hesap verilebilirlik ve raporlama standartları, 6'ncı maddenin uygulamadaki başarısını tayin edecektir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, kamuoyunun düzenli bilgilendirilmesi, bağımsız denetim organlarının saygın ve etkin rolü, bu maddenin bir güvence mekanizma niteliğine bürünmesini sağlayacaktır. Bu vesileyle, 2025 yılı bütçesini Milliyetçi Hareket Partisi adına desteklediğimizi belirtiyoruz" ifadelerini kullandı.

KILIÇ: ASGARİ ÜCRET YERİNE İNSANİ ÜCRET DİYELİM

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç ise "Önümüzdeki günlerde belirlenecek olan asgari ücretle ilgili tartışmalar uzayıp gidiyor. Doğru soru, 'Asgari ücret ne kadar olmalıdır?' sorusu değildir, doğru soru, 'Asgari ücret nasıl olmalıdır?' sorusudur. Ortalama bir evin kirasını dahi karşılayamayacak düzeyde olan bir ücret olabilir mi? İşçinin emeğinin karşılığından bahsediyoruz, emek bu kadar ucuz olamaz. Aynı evde çalışan karı kocanın 2 maaşlarını topladığınızda geçimlerine yetmeyecek bir ücret asgari ücret olarak belirlenemez. Asgari ücreti konuştuğumuz kadar insanca yaşamanın nasıl olması gerektiğini konuşmuyoruz. Gelin, evvela bunu konuşalım ve 'Asgari ücret' demeyelim de, 'İnsani ücret' diyelim. Asıl üzerinde durulması gereken husus ücretin alım gücüdür. Mevcut asgari ücretle ortalama bir evin kirasını ödeyemiyorsunuz. Şu anki ücret TÜRK-İŞ'in açıkladığı açlık sınırı olan 20 bin 562 TL'nin altındadır. Biz bunun insani olmadığını ifade ediyoruz" diye konuştu.

GENEL KURUL BÜTÇE ÇALIŞMALARINA YARIN DEVAM EDECEK

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, 13'ncü maddenin kabul edilmesinin ardından birleşimi saat 03.29'da kapattı. Genel Kurul, bütçe çalışmalarına bugün devam edecek.