Hulusi Akar, CHP'li vekilin 'Mavi Vatan' ifadesine tepki gösterdi

Politika

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın "Mavi Vatan" için kullandığı "masal" ifadesine tepki göstererek, "Devletimizin askeriyle, siviliyle her türlü kahramanlık ve fedakarlığı göstererek hak, alaka ve menfaatlerimizi korumasını masal olarak nitelemek, gerçekten büyük bir gaflet, büyük bir ayıp ve büyük bir talihsizliktir." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifine "hayır" oyu vereceklerini bildirdi.

Roman vatandaşların yaşadığı sorunlar bulunduğunu ifade eden Kılıç, bu sorunları dile getirmeye devam edeceklerini belirtti.

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, Antalya'nın Alanya ilçesinde öğrencilerden yurt dışı gezisi dolayısıyla para alındığını, gezinin iptal edilmesine rağmen ücretlerin iade edilmediğini söyledi. Özbudun, soruşturma kapsamında bir kişinin tutuklandığını aktararak, Milli Eğitim Bakanlığınca müfettiş görevlendirilmesini ve inceleme yapılmasını istedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın "Mavi Vatan" için kullandığı "masal" ifadesine tepki gösterdi.

"Ana Vatan", "Gök Vatan", "Mavi Vatan" ile "Yavru Vatan"ın ayrılmaz bir bütün olduğunu vurgulayan Akar, "Parçalamak isteyenlerin akıbeti malum. Kimi denizlerde boğuldu, kimi dağlarda, çukurlarda gömüldü. Mavi Vatan, Karadeniz'de, Ege'de ve Akdeniz'de kara suları, kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge deniz yetki alanları dahil denizlerimizin altındaki ve üstündeki her türlü hak, alaka ve menfaatlerimiz yani denizlerdeki Misakımilli'mizdir, milli meselemizdir." diye konuştu.

"Türk savunma sanayisi ürünlerimiz bir masal değil hayatımızın gerçekleridir"

Mavi Vatan'ın açık bir gerçek olduğunu, masal olmadığını ifade eden Akar, çok sayıda devletin çevre denizlerdeki imkan ve fırsatlardan yararlanmak için her türlü gayreti gösterdiği bir ortamda görev yapıldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Görevler sırasında kullandığımız İHA'lar, SİHA'lar, MİLGEM, TCG Anadolu, Türk savunma sanayi ürünlerimiz bir masal değil hayatımızın gerçekleridir. Bir gemimizin karaya dayanmadan 182 gün denizde kalması, deniz kuvvetlerimizin bir yılda 200 bin saat seyir yapması bir masal değil, bir rekordur. Devletimizin askeriyle, siviliyle her türlü kahramanlık ve fedakarlığı göstererek hak, alaka ve menfaatlerimizi korumasını masal olarak nitelemek, gerçekten büyük bir gaflet, büyük bir ayıp ve büyük bir talihsizliktir. Hele hele bunun, yıllarca Dışişlerinde görev yapmış olan bir milletvekilimiz tarafından dile getirilmesi ise gerçekten akıllara ziyan ki ben birçok CHP'li milletvekili arkadaşlarımızın da bizlerle aynı, benzer görüşleri paylaştığına inanıyorum."

Akar, Mavi Vatan'a "masal" demenin, Türkiye'nin denizcileşmesini engellemek, Türkiye'yi Antalya Körfezi'ne hapsetmek olduğunu söyledi.

Mavi Vatan'ı "masal" olarak nitelemenin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin deniz ve hava unsurlarının harekat kabiliyetini de sınırlamak, doğal gaz ve petrol yatakları başta olmak üzere denizlerdeki zenginliklerden ve haklardan vazgeçmek, 10 kilometrekarelik Meis'e 41 bin kilometrekarelik münhasır ekonomik bölge vermek anlamına geleceğini ifade eden Akar, "Mavi Vatan'a masal demek, EGEAYDAAK dahil adaların silahlanmasına ve gayri meşru kullanılmasına onay vermektir." ifadelerini kullandı.

"Atalarımız, 7 iklim 3 kıtaya barış, huzur, istikrar ve adaleti götürmüştür." diyen Akar, Azerbaycan, Libya, Somali başta olmak üzere dost ve kardeş ülkelerle tarihi ve kültürel bağları korumakta ve geliştirmekte kararlı olduklarını söyledi.

"Hakları korumakta azimli ve kararlıyız"

Hulusi Akar, "Küstahça, alçakça, ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanı'mıza dil uzatan siyonazi, bebek katili Netanyahu çetesi, bilinen en az 40 bin kişinin hayatına mal olan katliam ve soykırımla tüm bölgeyi, tüm dünyayı ateşe atarken bizler de Türkiye olarak, TSK olarak Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, kendimizin ve Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını korumakta azimli ve kararlıyız." diye konuştu.

Bugüne kadar hiçbir oldubittiye izin vermediklerini ve vermeyeceklerini vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

"Bir tarafta, bizlerle aynı, benzer görüşleri açıklayan emekli asker CHP'li bir Genel Başkan Yardımcısı, diğer tarafta yıllarca diplomat kimliğiyle dolaşmış, yerlilik ve millilikle hiçbir izahı olmayan görüşlere sahip bir başka Genel Başkan Yardımcısı. Bildiğimiz kadarıyla bu görüş ve açıklamaların CHP'nin anlayış ve yaklaşımına da aykırı olduğunu değerlendiriyoruz. Önceki açıklamaları da dikkate alındığında Sayın Tan'ın, kime, neye, hangi amaca hizmet ettiğini anlamakta gerçekten güçlük çekiyoruz. Arkadaşlarımız, vatandaşlarımız giderek Sayın Tan'ın pasaportunun rengini soruyor. CHP Grubu'ndan bunun cevabını ve izahını bekliyoruz."

Akar'ın konuşmasının ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, parti olarak Türkiye'nin, Mavi Vatan'ın peşinde ve arkasında olduklarını söyledi.

İktidarın Mısır ve Suriye ile ilgili yürüttüğü politikayı eleştiren Emir, Yunanistan'ın Mısır'la anlaştığını ifade ederek, "Mavi Vatan elden gitti." dedi.

Daha sonra tekrar söz alan Akar, CHP sıralarından laf atılması üzerine, "Dinleyin. Ben konuşmacıyım. Meclisin bir nizamı var." karşılığını verdi. Bu sırada bazı CHP milletvekilleri, sıralara vurdu.

Akar, konuşmasında gerçekleri ifade ettiğini, bu konuda görüşmek isteyenlerle görüşmeye hazır olduklarını söyledi.