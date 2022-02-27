Toplantı öncesi 6 muhalefet partisinden eş zamanlı paylaşım - Son Dakika
Üye Girişi

Toplantı öncesi 6 muhalefet partisinden eş zamanlı paylaşım

27.02.2022 23:59

6 muhalefet partisi, bugün gerçekleştirecekleri toplantı öncesinde ortak bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan 6 parti, "Dünün Değil, Bugünün Değil, Yarının Türkiyesi" sözlerine yer verdi.

6 muhalefet partisinin temsilcileri, geçen ekim ayı başından itibaren güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması için bir araya geldi. Partilerin belirlediği heyetlerin yaptığı çalışma yaklaşık 2,5 ay sürdü. Çalışma sonucu ortaya çıkan taslak metin muhalefet partilerinin liderlerine sunuldu.

28 ŞUBAT İÇİN SÖZLEŞTİLER

Parti liderleri güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması kapsamında Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel Tesisleri'nde bir araya geldi. Toplantı sonunda 6 lider, 28 Şubat'ta karar metnini açıklamak için sözleşti.

6 muhalefet partisinden 28 Şubat'taki toplantı öncesi aynı anda ortak paylaşım

AYNI ANDA ORTAK PAYLAŞIM

28 Şubat'taki toplantı öncesi CHP, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi'nin resmi sosyal medya hesaplarından aynı anda ortak bir paylaşımda bulunuldu. Paylaşılan videoda "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi" yazısı yer alırken, paylaşımlarda ise "Dünün Değil, Bugünün Değil, Yarının Türkiye'si" notuna yer verildi.

6 muhalefet partisinden 28 Şubat'taki toplantı öncesi aynı anda ortak paylaşım
6 muhalefet partisinden 28 Şubat'taki toplantı öncesi aynı anda ortak paylaşım
6 muhalefet partisinden 28 Şubat'taki toplantı öncesi aynı anda ortak paylaşım
6 muhalefet partisinden 28 Şubat'taki toplantı öncesi aynı anda ortak paylaşım
6 muhalefet partisinden 28 Şubat'taki toplantı öncesi aynı anda ortak paylaşım
YORUMLAR
500

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem, Muhalefet, 28 Şubat, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Toplantı öncesi 6 muhalefet partisinden eş zamanlı paylaşım - Son Dakika


Son Dakika
00:39 Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko'dan korkutan açıklama: Sivil halkın kentten tahliyesi artık imkansız hale geldi
00:36 Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Galatasaray mağlubiyeti sonrası hakemi eleştirdi: Hani Cumhurbaşkanı'nın takımıydık
00:20 Rusya'ya karşı yaptırımlara G7 ülkeleri de katıldı! Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılmasına karar verildi
23:59 Toplantı öncesi 6 muhalefet partisinden eş zamanlı paylaşım
23:55 Avrupa Birliği Ukrayna ordusuna 500 milyon avro değerinde silah ve askeri ekipman yardımı yapacak
23:44 Liverpool penaltılarda Chelsea'yi 11-10 mağlup etti! Kupa 9. kez Kırmızılıların oldu
23:26 Ukrayna'da acı gerçek! 14'ü çocuk 352 sivil hayatını kaybetti, 1684 kişi de yaralandı
23:06 Maç bitti! Tartışma sosyal medyaya taşındı! Galatasaray ve Rizespor'dan "çaylı" paylaşımlar geldi
23:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İtalya'da Kur'an-ı Kerim'den alıntı yaptı
22:34 FIFA, Rusya'ya yaptırım uyguladı! İşte o tarihi kararlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 00:47:45. #1.12#
SON DAKİKA: Toplantı öncesi 6 muhalefet partisinden eş zamanlı paylaşım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement