Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşacağı salonda AK Parti bayrağı detayı! Herkes aradı ama kimse göremedi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşacağı salonda AK Parti bayrağı detayı! Herkes aradı ama kimse göremedi

28.10.2022 14:27

'Türkiye Yüzyılı' vizyon belgesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ankara'da vatandaşlarla paylaşılacak. Etkinlik öncesi hazırlanan salondaki bir detay da dikkatlerden kaçmadı. Salondaki koltuklara AK Parti bayraklarının değil, sadece Türk bayraklarının bırakıldığı görüldü.

" Türkiye Yüzyılı'' vizyon belgesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından saat 16.00'da Ankara'da vatandaşlarla paylaşılacak. Program öncesinde salondaki bayrak detayı ise dikkatlerden kaçmadı.

SADECE TÜRK BAYRAĞI KULLANILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapacağı salonda herkesin gözü AK Parti bayraklarını ararken hiç kimse parti bayrağı göremedi. Salonda programın ana teması olan ''kapsayıcılık'' ilkesine uygun olarak sadece Türk bayrağı kullanıldı.

AK PARTİ BAYRAKLARINI KONUKLAR GETİRDİ

Koltuklarda duran AK Parti bayraklarının ise salona konuklar tarafından getirildiği öğrenildi. Resmi olarak salon genelinde sadece Türk bayraklarına yer verildi.

VERİLECEK MESAJLAR BELLİ

Dev program öncesinde 'Türkiye Yüzyılı' vizyon belgesinin içeriğinde neler olduğu da merak ediliyordu. Bu sorunun bir kısmı yanıt buldu. Buna göre muhalif gazetecilerin ve sosyal medya fenomenlerinin davet edildiği etkinlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından birliktelik çağrısı yapılacak. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin aktardığına göre vizyon belgesinde, "Farklılıklarımız zenginliğimizdir. Farklılıklarımız gücümüzdür. Gelin biz bu farklılıklarımızla birlikte Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edelim" ifadeleri yer alıyor.

AYLARDIR ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

100'üncü yaşına girmeye hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti'ni kesintisiz 20 yıldır yöneten AK Parti, yeni yüzyılı şekillendirecek program, proje ve hedeflerle halkın karşısına çıkacak. Geride bırakılan 20 yılda ülkede ulaşımdan sağlığa, ekonomiden bilim ve teknolojiye, sanayiden tarıma, çevreden turizme birçok alanda önemli adımlar atan AK Parti iktidarı, "Türkiye Yüzyılı" ile Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına dair yeni vizyonunu ortaya koyacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEK KONUŞMACI OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek konuşmacı olacağı törende sporcular, sanatçılar, cemaat vakıfları, Alevi dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sanayici ve iş adamları, sanatçılar, çevreci genç ve kadınlar, şehit ve gazi yakınları, engelliler, siyasi parti temsilcileri, yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler, gazeteciler ve sosyal medya fenomenleri de yer alacak.

11 SİYASİ PARTİYE DAVET GİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" başlıklı konuşmasında din, dil, ırk, cinsiyet, inanç, düşünce farkı gözetmeden toplumun tüm katmanlarına "Gelin büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte kuralım" çağrısı yapacak. Cumhur İttifakı'nı oluşturan MHP ve BBP'nin yanı sıra CHP, İYİ Parti, DSP, Saadet Partisi, HÜDA-PAR, Demokrat Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Anavatan Partisi, tanıtım toplantısına genel başkan seviyesinde davet edildi.

Programda, protokol düzeni olmayacak. Kabine üyeleri, AK Parti Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri, il başkanları ve belediye başkanları salonun tribünlerinde davetlilerin arasında karışık oturacak. Davetli siyasi partilerin genel başkanları için ise tribünde özel bölüm ayrılacak. 'Türkiye Yüzyılı' toplantısı için nefesler tutuldu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün vereceği mesaj

LOGOSUNDA DA DERİN BİR ANLAM VAR

AK Parti, "Türkiye Yüzyılı" vizyon yaklaşımı kapsamında hazırladığı logoyu, geçen hafta kamuoyuyla paylaştı. Cumhurbaşkanlığı forsundaki görsel form ve anlamsal çerçeveden esinlenerek oluşturulan logodaki 16 yıldız, kadim Türk tarihinin asli unsurlarını sembolleştirirken Türk bayrağının tamamlayıcısı tek yıldız ise ortak mirası temsil ediyor.

Türkiye Yüzyılı vizyonunun küresel karakteri logonun dairesel konturu ile vurgulanıyor, hilal etrafından yayılan 100 güneş ışınının her biri Cumhuriyetin her bir yılını simgeliyor. Dairesel form ve altın efektli özel renkle ise dünyada Türkiye Yüzyılı'nın bir güneş gibi doğduğu ilişkisi kuruluyor.

2053 VİZYONUNUN İNŞASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetimizin yüzüncü yaşını, sıradan yıl dönümü kutlamasının çok ötesine geçen 'Türkiye Yüzyılı' atılımıyla karşılamaya hazırlanıyoruz. Daha önce milletimizi nasıl 2023 hedeflerimize ufkuyla buluşturmuşsak, inşallah şimdi de Türkiye Yüzyılı programımızla 2053 vizyonumuzun inşasına başlıyoruz" ifadesini kullanmıştı.

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşacağı salonda AK Parti bayrağı detayı! Herkes aradı ama kimse göremedi - Son Dakika
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