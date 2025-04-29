Ümit Özdağ ilk kez hakim karşısında! Koridorda arbede yaşandı - Son Dakika
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Politika

Ümit Özdağ ilk kez hakim karşısında! Koridorda arbede yaşandı

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"Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği iddiasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hakim karşısına çıktı. CHP lideri Özgür Özel ve çok sayıda siyasetçinin yakından takip ettiği duruşma öncesi büyük arbede yaşanırken partililer "Ümit Başkan yalnız değildir" sloganı attı. Öte yandan Özdağ savunma yaptığı sırada günler sonra ilk kez görüntülendi.

29.04.2025 10:28
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19 Ocak'ta Antalya'da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AK Parti'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir" demişti. Bu konuşmasından bir gün sonra "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla Ankara'da gözaltına alınan, savcılık ifadesinin ardından da "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla tutuklanan Ümit Özdağ hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Ümit Özdağ ilk kez hakim karşısında! Koridorda arbede yaşandı

İZDİHAM YAŞANDI

21 Ocak'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nnde tutuklu bulunan hakkında siyasi yasak da isteniyor. Özdağ'ın ilk duruşması İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun dar olması nedeniyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yapılıyor. Duruşma öncesi avukatlar salona alınmadı, adliye koridorlarında arbede yaşandı.

ÖZDAĞ: SÖZLERİM SİYASİ BİR POLEMİKTİR

Duruşmayı izleyebilmek için çok sayıda siyasetçi, gazeteci, hukukçu salonun önünde toplandı. İçeriye girişte izdiham yaşandı. Duruşma, Ümit Özdağ'ın savunması ile başladı. Özdağ şunları söyledi; "Bu sözlerim siyasi bir polemiktir. Cumhurbaşkanının şahsına değil, AK Parti genel başkanlığına yöneliktir."

Ümit Özdağ ilk kez hakim karşısında! Koridorda arbede yaşandı

GÜNLER SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ savunması sırasında duruşma salonunda günler sonra ilk kez görüntülendi.

Ümit Özdağ'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılandığı dava başladı

CHP LİDERİ ÖZEL DE DURUŞMA SALONUNDA

Duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Başkanvekili Ali Şehirlioğlu, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ankara'da silahlı bir saldırıda öldürülen Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in de bulunduğu çok sayıda isim izliyor.

Ümit Özdağ ilk kez hakim karşısında

11 HAZİRAN'DA YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla tutuklu bulunuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, bu suçtan hazırladığı iddianamede ise 7 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası isteniyor. Özdağ'ın bu davasının duruşması ise 11 Haziran 2025 saat 10.30'da İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Ümit Özdağ ilk kez hakim karşısında! Koridorda arbede yaşandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Politika Ümit Özdağ ilk kez hakim karşısında! Koridorda arbede yaşandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • yobaz deşen:
    bademler defolup gidecek tarikatlar yıkılacak 147 74 Yanıtla
  • Kenann Sırmal:
    Ya hep beraber ya hiç birimiz, Ümit Özdag yanlız degildir 108 72 Yanıtla
  • Barış Yılmaz:
    Umarım en yakın zaman da çıkar gerçi savcılar da hakimler de malum kişiye çalışıyor ama umarım en yakın zaman da Allah çıkışını gösterir 69 52 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    akmhpk 69 41 Yanıtla
  • Birol Kaya:
    Ülkeyi geren virüs gibi kemiren cemaat tarıkat avaneleri son çırpınışlarınız gidiyorsunuz muhalif Ülkücüler dimdik ayaktayız.cumhurıyeti ve değerlerını koruyacağız. 57 42 Yanıtla
  • sus ceo:
    Yargı bir kişi veya makamdan emir almamalı, yargı mensupları bağımsız olmalıdır. Yasama, yürütme ve yargı erkleri birbirinden bağımsız olmalı. 57 17 Yanıtla
  • erol çevik:
    Ben 189 yıl ceza alan Oktar babuna ya hakaret edip ceza alıyorsam Ümit Özdağ başkan da hakaret ettiği için ceza alicak elbette 29 24 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    O savcılara sormak gerek akepeliler halka alenen hakaret ederken kin ve düşmanlığa teşvik ederken neden hiç bir işlem yapmıyorlar 17 18 Yanıtla
  • Fırat Helvacı:
    Demokrasinin yeniden kazanimi...Kolay olmayacak ama belki bu sefer kiymetini bilecegimize eminim... 19 9 Yanıtla
  • numan yildız:
    Rum suresi 32. ayetinde, günümüzdeki cemaatlere de bir uyarı ya da tepki söz konusu mu? Bu ayeti nasıl idrak etmemiz gerekiyor? Rum suresi, Ayet 31-32: "Bütün gönlünüzle O'na yönelin, O'na saygısızlıktan sakının, namazı kılın ve şirke sapanlardan, dinlerini parçalayıp her bir grubun kendindekini beğendiği fırkalara ayrılanlardan olmayın." 20 0 Yanıtla
  • Murat bedir:
    buraya yazmak kolay klavye sıçanları bak hükümet devlet 18 yaşında unutmayın unutmaz sizleride 1 3 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    en az 8 sene yatar alayı 0 4 Yanıtla
  • sus ceo:
    Yargı mensupları bağımsız olmalı, herhangi bir kişi veya makamdan gelen talepleri elinin tersiyle reddetmesi gerekir. İşte o zaman Türkiye Cumhuriyeti yaşar ve itibarı korunur. Yargı mensuplarını etki altına almak kimsenin haddine değildir. 2 0 Yanıtla
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