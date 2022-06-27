Ümit Özdağ, "Suriye sınırına mayın döşemeye gidiyorum" sözlerinden sonra Hatay girişinde engellendi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Suriye sınırına gidip ilk mayını döşeyeceğiz" çıkışıyla başlayan tartışma alevleniyor.

MAYIN TARTIŞMASI İYİDEN İYİYE ALEVLENİYOR

Dün partisinin 1'inci Olağan Adana İl Kongresi'nde ses getirecek bir çıkış yapan ve bugün Hatay'ın Reyhanlı ilçesine giderek ilk mayını döşeyeceklerini ifade eden Özdağ'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sert sözlerle yüklenmişti. Bakan Soylu, "Meczup desen meczup, aklını kaybetmiş desen aklını kaybetmiş. Ya ne yapmaya çalışıyorsun? Biz müsaade eder miyiz?" ifadesini kullanmıştı.

ÖZDAĞ "GİDİYORUM, ENGELLE DE GÖRELİM" DEMİŞTİ

Bugün Twitter hesabından Bakan Soylu'nun sözlerine yanıt niteliğinde bir video paylaşan Özdağ, "Ben şimdi sınıra gidiyorum ve orada bir sembolik adım atacağız. Hadi engelle bakalım, engelle de görelim bakalım seni" ifadeleri kullandı.

ŞEHRE GİRİŞTE JANDARMA ENGELİYLE KARŞILAŞTI

Açıklamanın ardından heyetiyle beraber Hatay sınırına doğru yola çıkan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, şehre girişte jandarma engeliyle karşılaştı. Polis ve jandarma ekipleri tarafından bir benzinlikte bekletilen Özdağ, yasak kararı kalkana kadar burada bekleyeceğini söyledi.

"HATAY'A TÜRKİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE KARAYOLU İLE GİRİŞ YAPAMIYORUZ"

Öte yanan yaşanan gelişmenin ardından Twitter paylaşımlarına da devam eden ve karara tepki gösteren Özdağ, "Zafer Partisi olarak Hatay'a Türkiye sınırları içerisinde karayolu ile giriş yapamıyoruz. Zafer Partisine girmek yasak. Suriye'ye geçerek Hatay'a girmek en güvenli ve kolay yol" ifadesini kullandı.

"TÜM VATANDAŞLARIMIZI BURAYA DAVET EDİYORUM"

Yüzbinlerce sığınmacı ve kaçağın istilası altındaki bir Türk şehri olan Hatay'a Zafer Partililer alınmıyor. Bu kanunsuz, bu akılsız kararı protesto etmek için, Adana, Mersin, Gaziantep ve Hatay'da yaşayan tüm vatandaşlarımızı buraya davet ediyorum.