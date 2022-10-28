Bakan Soylu, mahkeme heyetiyle gerginlik yaşayan CHP'lilere "Eşkıya" dedi! CHP'den yanıt gecikmedi - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Soylu, mahkeme heyetiyle gerginlik yaşayan CHP'lilere "Eşkıya" dedi! CHP'den yanıt gecikmedi

28.10.2022 09:20

Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarıyla ilgili dünkü duruşmada CHP'li isimlerle mahkeme heyeti arasındaki gerginliğe ilişkin görüntüleri alıntılayan İçişleri Bakanı Soylu, "Dün İçişleri Bakanlığı önüne gelip tehditler ve hakaretler savuran eşkıya takımı, bugün de mahkeme bastı" sözleriyle tepki gösterdi. Soylu'nun çıkışına yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Seçilmiş ve hukuk önünde aklanmış belediye başkanının hakkını gasp etmektir eşkıyalık" dedi.

Mart 2019 seçimlerinde Yalova Belediye Başkanı seçilen, ancak kendisinden önceki yönetim dönemindeki bir zimmet iddiası sonucu 27 Şubat 2020'de görevden uzaklaştırılan CHP'li Vefa Salman'ın da Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın dokuzuncu duruşması yapıldı.

CHP'Lİ İSİMLER DURUŞMAYI SALONDA TAKİP ETTİ

CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek, Seyit Torun, Gamze Akkuş İlgezdi, Veli Ağbaba ve çok sayıda CHP milletvekili ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da duruşmayı, salonda takip etti.

Bakan Soylu mahkeme heyetine sert ifadeler kullanan CHP'lilere 'Eşkıya' dedi! Gelen yanıt çok sert oldu

MAHKEME HEYETİ TALEBİ REDDETTİ

Vefa Salman'ın avukatı Deniz Baykal, duruşmada; müvekkilinin 2,5 senedir görevinden uzaklaştırıldığını ve halkın iradesinin gasp edildiğini ifade etti. Baykal, bilirkişi raporlarında Salman'ın suçsuz olduğunun belirtildiğini hatırlattı. Yeni sanıkların dava sürecini uzatacak olması nedeniyle Vefa Salman ile ilgili yargılama kararının verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti her iki dosyanın birbiriyle benzerlik taşıdığı, sanıklar hakkında verilecek kararın diğer sanıkları da etkileyeceği değerlendirmesi ile talebi reddetti.

CHP'Lİ BAŞARIR'DAN HEYET BAŞKANINA SERT SÖZLER

Salonda bulunan CHP heyeti mahkeme heyetinin bu kararına tepki gösterdi. Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, heyet başkanına, "Yazılar olsun. Sen tetikçisin" diye bağırdı. Diğer milletvekilleri de mahkeme heyetine tepkilerini gösterdi. Yaşanan gerginlik sonrası mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi. Heyet, duruşmayı izleyicilere kapattı.

SOYLU: TEHDİTLER VE HAKARETLER SAVURAN EŞKIYA TAKIMI...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, yandaş Sabah gazetesinin konuya dair verdiği haberi alıntılayarak "Dün İçişleri Bakanlığı önüne gelip tehditler ve hakaretler savuran eşkıya takımı, bugün de mahkeme bastı" ifadelerine yer verdi. Soylu ardından yeni bir paylaşım yaparak "CHP, tarihinin yüz karası bir ekiple yönetiliyor. Milletin emanet ettiği belediyelerini yolsuzluk çukuruna sokan, iş takipçileri ve terör örgütlerine yağmalatan; mahkeme basan, şımarık, fersude bir ekip. Ne demişler, "Körle yatan, şaşı kalkar." HDPKK, CHP'nin aklını almış" dedi.

Bakan Soylu mahkeme heyetine sert ifadeler kullanan CHP'lilere 'Eşkıya' dedi! Gelen yanıt çok sert oldu

CHP'DEN TEPKİ GECİKMEDİ: HAKKI GASP ETMEKTİR EŞKIYALIK

Bakan Soylu'nun "Eşkıya" çıkışına CHP kanadından tepki gecikmedi. Soylu'nun cevabını alıntılayarak sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Seçilmiş ve hukuk önünde aklanmış belediye başkanının hakkını gasp etmektir eşkıyalık" ifadelerini kullandı.

AĞBABA: SEN SUS, HİÇ KONUŞMA

Soylu'ya bir tepki de CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'dan geldi. Ağbaba, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı; "3 ayrı bilirkişi raporu Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın göreve iade edilmesini isterken yine iade kararı çıkmadı. Başkanımızın hakkını hukukunu savunmak, Süleyman Soylu'nun zoruna gitmiş. Sen sus. Hiç konuşma!"

YORUMLAR
500
Yalova Belediyesi'ndeki zimmet davasında ortalık birbirine girdi! CHP'li vekiller duruşmadan ayrıldı Yalova Belediyesi'ndeki zimmet davasında ortalık birbirine girdi! CHP'li vekiller duruşmadan ayrıldı Bakan Yanık: 'Küçük ev tipi huzurevlerimizde yaşlı çiftlerimizin kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlıyoruz' Bakan Yanık: 'Küçük ev tipi huzurevlerimizde yaşlı çiftlerimizin kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlıyoruz'

Süleyman Soylu, Özgür Özel, Yalova, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Soylu, mahkeme heyetiyle gerginlik yaşayan CHP'lilere 'Eşkıya' dedi! CHP'den yanıt gecikmedi - Son Dakika


Son Dakika
09:20 "Türkiye Yüzyılı" vizyon belgesi bugün paylaşılacak! İşte içeriğe ilişkin detaylar
09:04 Bakan Soylu, mahkeme heyetiyle gerginlik yaşayan CHP'lilere "Eşkıya" dedi! CHP'den yanıt gecikmedi
08:39 Elon Musk, Twitter'ı satın alır almaz neşteri vurdu! CEO Parag Agrawal'ın da olduğu 4 üst düzey ismi görevden aldı
08:27 Bergüzar Korel, kızının "anne" dememesine isyan etti: Diğer çocuklarıma yapmadığımı yaptım, 8-9 ay koynumda yatırdım ama hala 'baba' diyor
07:38 Şarkıcılığa soyunan Oryantal Didem, İbrahim Tatlıses'i eleştirdi: Yeni şarkımı paylaşmadı, dostunuzu düşmanınızı böyle günlerde tanıyorsunuz
07:24 Rennes'e karşı unutulmaz bir geri dönüşe imza atıp liderliğini sürdüren Fenerbahçe, hangi durumda grubu zirvede tamamlar? İşte tüm ihtimaller...
06:02 Bursa'da bir çoban, namaz kıldığı sırada fenalaşarak hayatını kaybetti
04:20 "Kılıçdaroğlu aday olmasın" diyen komedyenin gösterisine giden Akşener'den adaylık açıklaması: Sizi mahcup etmeyeceğiz
22:33 Kolombiyalı iki hırsız, İstanbul'un göbeğindeki bankadan 2.5 milyon TL nakit para çaldı
21:03 Bakan Koca açıkladı: İntörn doktorlar ve diş hekimliği 5'inci sınıf öğrencilerinin aylık ödemeleri asgari ücret seviyesine yükseltildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2022 09:37:29. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Soylu, mahkeme heyetiyle gerginlik yaşayan CHP'lilere "Eşkıya" dedi! CHP'den yanıt gecikmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement