Bakan Soylu, mahkeme heyetiyle gerginlik yaşayan CHP'lilere "Eşkıya" dedi! CHP'den yanıt gecikmedi

Mart 2019 seçimlerinde Yalova Belediye Başkanı seçilen, ancak kendisinden önceki yönetim dönemindeki bir zimmet iddiası sonucu 27 Şubat 2020'de görevden uzaklaştırılan CHP'li Vefa Salman'ın da Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın dokuzuncu duruşması yapıldı.

CHP'Lİ İSİMLER DURUŞMAYI SALONDA TAKİP ETTİ

CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek, Seyit Torun, Gamze Akkuş İlgezdi, Veli Ağbaba ve çok sayıda CHP milletvekili ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da duruşmayı, salonda takip etti.

MAHKEME HEYETİ TALEBİ REDDETTİ

Vefa Salman'ın avukatı Deniz Baykal, duruşmada; müvekkilinin 2,5 senedir görevinden uzaklaştırıldığını ve halkın iradesinin gasp edildiğini ifade etti. Baykal, bilirkişi raporlarında Salman'ın suçsuz olduğunun belirtildiğini hatırlattı. Yeni sanıkların dava sürecini uzatacak olması nedeniyle Vefa Salman ile ilgili yargılama kararının verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti her iki dosyanın birbiriyle benzerlik taşıdığı, sanıklar hakkında verilecek kararın diğer sanıkları da etkileyeceği değerlendirmesi ile talebi reddetti.

CHP'Lİ BAŞARIR'DAN HEYET BAŞKANINA SERT SÖZLER

Salonda bulunan CHP heyeti mahkeme heyetinin bu kararına tepki gösterdi. Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, heyet başkanına, "Yazılar olsun. Sen tetikçisin" diye bağırdı. Diğer milletvekilleri de mahkeme heyetine tepkilerini gösterdi. Yaşanan gerginlik sonrası mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi. Heyet, duruşmayı izleyicilere kapattı.

SOYLU: TEHDİTLER VE HAKARETLER SAVURAN EŞKIYA TAKIMI...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, yandaş Sabah gazetesinin konuya dair verdiği haberi alıntılayarak "Dün İçişleri Bakanlığı önüne gelip tehditler ve hakaretler savuran eşkıya takımı, bugün de mahkeme bastı" ifadelerine yer verdi. Soylu ardından yeni bir paylaşım yaparak "CHP, tarihinin yüz karası bir ekiple yönetiliyor. Milletin emanet ettiği belediyelerini yolsuzluk çukuruna sokan, iş takipçileri ve terör örgütlerine yağmalatan; mahkeme basan, şımarık, fersude bir ekip. Ne demişler, "Körle yatan, şaşı kalkar." HDPKK, CHP'nin aklını almış" dedi.

CHP'DEN TEPKİ GECİKMEDİ: HAKKI GASP ETMEKTİR EŞKIYALIK

Bakan Soylu'nun "Eşkıya" çıkışına CHP kanadından tepki gecikmedi. Soylu'nun cevabını alıntılayarak sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Seçilmiş ve hukuk önünde aklanmış belediye başkanının hakkını gasp etmektir eşkıyalık" ifadelerini kullandı.

AĞBABA: SEN SUS, HİÇ KONUŞMA

Soylu'ya bir tepki de CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'dan geldi. Ağbaba, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı; "3 ayrı bilirkişi raporu Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın göreve iade edilmesini isterken yine iade kararı çıkmadı. Başkanımızın hakkını hukukunu savunmak, Süleyman Soylu'nun zoruna gitmiş. Sen sus. Hiç konuşma!"