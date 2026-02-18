Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz: Raporda Öcalan'a verilecek bir affı kabul etmiyoruz - Son Dakika
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz: Raporda Öcalan'a verilecek bir affı kabul etmiyoruz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz: Raporda Öcalan\'a verilecek bir affı kabul etmiyoruz
18.02.2026 18:02  Güncelleme: 18:11
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Altınöz, terörle mücadeleden umut hakkı tartışmalarına, dizilerin topluma etkisinden uyuşturucu politikalarına, ekonomik verilerden erken seçim beklentisine kadar birçok başlıkta çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Haberler.com'da yayınlanan programda konuşan Mehmet Altınöz, Türkiye gündeminin sıcak başlıklarına ilişkin sert ve dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Terörle mücadele, Öcalan tartışmaları, kültürel politikalar ve ekonomi üzerinden mevcut iktidarı eleştiren Altınöz, erken seçim beklentilerini ve olası ittifak senaryolarını da paylaştı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN SİYONİZM BATAKLIĞINI KURUTMAMIZ LAZIM"

Altınöz, Türkiye'de terör sorununun yalnızca güvenlik politikalarıyla çözülemeyeceğini belirterek, "Terörsüz Türkiye'nin hayata geçebilmesi için Siyonizm bataklığını kurutmamız lazım" dedi. Bu mücadelenin siyasi ve ideolojik boyutlarının da göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

"BİZ ÖCALAN'IN UMUT HAKKINA KAVUŞMASINI İSTEMİYORUZ"

Abdullah Öcalan üzerinden yürütülen "umut hakkı" tartışmalarına net bir dille karşı çıkan Altınöz, "Biz Öcalan'ın umut hakkına kavuşmasını istemiyoruz, böyle bir hakkı yok" ifadelerini kullandı. Umut hakkı meselesinin ancak referanduma gidilerek ele alınabileceğini söyleyen Altınöz, raporlarda yer aldığı iddia edilen olası bir affı da kabul etmediklerini belirtti.

"BAKANLAR DEĞİŞTİ AMA ZİHNİYET DEĞİŞMEDİ"

Mevcut kabineye yönelik eleştirilerde bulunan Altınöz, "Daha önceki bakanlarla şu anki bakanlar arasında bir fark yok" dedi. İki yeni bakanın göreve gelmesinin sahada bir değişiklik yaratmadığını savunan Altınöz, Meclis'te yaşanan kavga ve hakaretlerin topluma olumsuz yansıdığını ifade etti.

"MİLLETVEKİLİ KAVGALARININ SEBEPLERİNDEN BİRİ DİZİLER"

Toplumsal şiddet dilinin kültürel içeriklerle beslendiğini savunan Altınöz, "Milletvekillerinin kavgalarının ana sebeplerinden biri televizyon dizileri" dedi. Diziler ve filmlerin toplumun tamamını etkilediğini belirten Altınöz, iktidara gelmeleri halinde şiddet, hırsızlık ve uyuşturucu içerikli yapımlara izin vermeyeceklerini söyledi.

"ESTETİK VE DÖVME İÇİN PSİKİYATRİK RAPOR OLMALI"

Kültürel ve sosyal politikalara dair en dikkat çekici çıkışlarından birini estetik operasyonlar ve dövmeler hakkında yapan Altınöz, "Bizim iktidarımızda estetik ameliyat ve dövme yaptıracak kişiler psikiyatrik muayeneden geçerek rapor alacak" dedi.

"UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE DAHA SIKI POLİTİKA ŞART"

Uyuşturucu kullanımına ilişkin çarpıcı veriler paylaşan Altınöz, antidepresan kullanımının Türkiye'de bir yılda yüzde 65 arttığını söyledi. Hükümetin uyuşturucu temini konusunda daha sert önlemler alması gerektiğini vurgulayan Altınöz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bu alandaki çalışmalarını ise takdir ettiklerini ifade etti.

"ESNAF KANI AĞLIYOR, KAZANAN İMTİYAZLI MÜTEAHHİTLER"

Ekonomiye dair sert eleştirilerde bulunan Altınöz, son 23 yılda borç faizine ödenen paranın 598 milyar dolar olduğunu söyledi. Türkiye'de günde 330 esnafın kepenk kapattığını dile getiren Altınöz, "Şu an Türkiye'nin en keyifli insanları imtiyazlı müteahhitler" dedi.

"ERKEN SEÇİM BEKLİYORUZ, ÜÇÜNCÜ PARTİYİZ"

Siyasi gelecek ve ittifak senaryolarına da değinen Altınöz, erken seçim beklediklerini açıkladı. Üye sayısı bakımından Türkiye'nin üçüncü partisi olduklarını belirten Altınöz, DEVA, Gelecek, Saadet ve İYİ Parti ile bir ittifak yapılabileceğini öngördüklerini söyledi. Yapılan çalışmalara göre oy oranlarının yüzde 9-10 aralığında olduğunu ifade etti.

"KAYIP ÇOCUKLAR VE EPSTEIN İDDİALARI ARAŞTIRILMALI"

Programın son bölümünde dikkat çekici iddialar dile getiren Altınöz, Jeffrey Epstein'in yaşadığı dönemde 200 milyon dolarlık bir kaynağın Türkiye'ye transfer edildiğine dair iddialar bulunduğunu söyledi. Ayrıca 2008-2016 yılları arasında kaybolan 104 bin 531 çocuğun akıbetinin mutlaka araştırılması gerektiğini vurguladı.

Politika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
