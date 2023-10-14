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Fatih Erbakan, İsrail ve ABD'ye yaptırımlar önerdi - Son Dakika

Fatih Erbakan, İsrail ve ABD'ye yaptırımlar önerdi

Son Güncelleme: 14.10.2023 20:14

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçuna karşı İsrail ve ABD'ye yaptırımlar uygulanması gerektiğini söyledi. Erbakan, İsrail'deki büyükelçinin geri çağrılması, İsrail'in Ankara büyükelçisinin sınır dışı edilmesi, ABD'nin İncirlik Üssü ve Kürecik Radar Üssü'nün kapatılması, stratejik maddelerin ABD ve İsrail'e satışının durdurulması gibi adımların atılması gerektiğini belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, " İsrail'deki büyükelçimizin acilen geri çağırılması, İsrail'in Ankara büyükelçisinin sınır dışı edilmesi, bu zulme açıkça destek veren ABD'nin İncirlik Üssü ve Kürecik Radar Üssü'nün derhal, bugünden tezi yok kapatılması, petrol başta olmak üzere bütün stratejik maddelerin ABD ve İsrail'e satışının bütün Müslüman ülkeler tarafından durdurulması gerekir" dedi.

Yeniden Refah Parti'sinin öncülüğünde Konya Hükümet Meydanı'nda 'Özgür Filistin Mitingi' düzenlendi. Mitinge Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, sivil toplum kuruluşları, partililer ve vatandaşlar katıldı. Mitinge ayrıca Hamas'ın siyasi liderlerinden Halid Meşal de telekonferansla bağlanarak destek istedi.

"GÜVENLİ KORİDOR DİYEREK İNSANLARI YOLA ÇIKARTIP BOMBALIYORLAR"

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Adalet Bakanımıza bir çağrımız var. Fosfor bombası kullanıyorlar, yasaklı silahlarla sivilleri hedef alarak öldürüyorlar. Güvenli koridor diyerek insanları yola çıkarıp, orayı terk edin dedikleri koridorları bombalıyorlar. Hastaneleri vuruyorlar. Gazze'yi dümdüz edeceklerini, hiç kimseyi bırakmayacaklarını söylüyorlar. Bu bir soykırımdır ve soykırım evrensel bir suçtur. Dünyanın herhangi yerinde böyle bir suç işlendiğinde Türkiye'deki savcıların bu suçları soruşturma yetkileri vardır. Ama bir şarta bağlıdır. Uluslararası ilişkilerimize zarar gelmesin diye kanunlar onu Adalet Bakanı'nın talebine ve iznine bağlamıştır. Buradan çağrı yapıyoruz. İnsanlığa karşı işlenen bu suçlara seyirci kalmayın. Yürekli savcılarımız çoktur. İzin verin bu suçları soruştursunlar. İnsanlığa karşı suç işleyenleri bütün insanlık namına biz yargılayalım dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan: Bugünden tezi yok ABD'nin İncirlik Üssü ve Kürecik Radar Üssü kapatılmalı

"NETANYAHU'NUN ADALET DİVANINDA YARGILANMASI GEREKİR"

İsrail ve ABD'ye yaptırımlarla karşılık verilmesi gerektiğini söyleyen Fatih Erbakan ise şöyle dedi: "İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'nın şehri Kudüs'ü, yıllardır işgal altında tutan Siyonist işgalci İsrail Rejimi, bugün tüm dünyanın gözü önünde, Gazze'de apaçık bir insanlık suçuna imza atmaktadır. Sivil, savunmasız ve masum Filistinlilere karşı, kadın çocuk yaşlı engelli demeden vahşet politikası uygulamaktadır. Siyonist teröre dur demek istiyorsak mutlaka yaptırım uygulamamız, somut adım atmamız gereklidir.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan: Bugünden tezi yok ABD'nin İncirlik Üssü ve Kürecik Radar Üssü kapatılmalı

"BUGÜN TEZİ YOK KAPATILMALI"

İsrail'deki büyükelçimizin acilen geri çağırılması, İsrail'in Ankara büyükelçisinin sınır dışı edilmesi, bu zulme açıkça destek veren ABD'nin İncirlik Üssü ve Kürecik Radar Üssü'nin derhal, bugünden tezi yok kapatılması, petrol başta olmak üzere bütün stratejik maddelerin ABD ve İsrail'e satışının bütün Müslüman ülkeler tarafından durdurulması gerekir.Müslüman ülkelerin hava sahaları, karasuları ve limanlarının ABD ve İsrail'e kapatılması, ABD ve İsrail firmalarının bütün Müslüman ülkelerde devletle yapmış olduğu kontratların derhal iptal edilmesi, Türkiye öncülüğünde İsrail mallarının boykot edilmesi konusunda ortak karar alınması, Putin için tutuklama kararı çıkartan uluslararası toplumun benzer şekilde Netanyahu için de aynı kararı alması yönünde baskı kurulması, Netanyahu'nun adalet divanında yargılanması hususunda gerekli girişimlerin yapılması, ABD'nin sadece Türkiye'deki değil, bütün Müslüman ülkelerdeki üslerinin derhal kapatılması, İslam İşbirliği Teşkilatı ve D-8 liderlerinin acilen toplanarak somut yaptırımlar ortaya koyması gereklidir."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Fatih Erbakan, İsrail ve ABD'ye yaptırımlar önerdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih Erbakan, İsrail ve ABD'ye yaptırımlar önerdi - Son Dakika
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