Yılmaz: Seçim Sonuçlarının 10 Nedeni Var

Politika

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde AK Parti'nin istediği sonucu alamamasının nedenlerinin 10 maddede toplandığını belirterek, "İşte ülkenin ekonomisiyle ilgili. Kimi diyor ki; 'Ülke ekonomisinin içinde bulunduğu enflasyonist ortamın sebepleri var sonuçlar üzerinde'. Kimi diyor ki; 'Emeklilerle ilgili bir olay var. Sandığa gitmeyen insanların duygularının biraz tepkisel boyutu, özellikle emeklilerin farklı kategorideki emeklilerin maaşları arasındaki fark biraz incinmişlik ortaya koydu' diyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, partisinin Edirne teşkilatını ziyaret ederek, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası süreci, partililerle değerlendirdi. Yılmaz'a ziyaretinde AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti İl Başkanı Belgin İba da eşlik etti. Parti il binasında partililerle bir araya gelen Yılmaz, 31 Mart seçimlerinde alınan sonuçları değerlendirerek, atılan adımları paylaştı. Sandıktan çıkan sonuçların kendileri için milletin talimatı olduğunu ifade eden Yılmaz, "Sandık sonuçta milletimizin düşüncelerini ve duygularını ifade ettiği bir mektup yazıyor bize. Sandıktan çıkardığımız sonuçlar bizde aslında milletimizin talimatı, bir önerisi olarak alınıyor. Biz 31 Mart seçimlerinden aldığımız sonucu enine, boyuna, teşkilatımızın bütün mekanizmaları, ayrıca da genel merkezimizin bütün üst yönetim kadroları, sivil toplum kuruluşları, bilim insanları, hemen hemen bu konuda siyaset sosyolojisinin yapılması gereken ayrıntılarının tümünün üzerinde ayrıntılı çalışan, çalışma gruplarımızın yaptığı sonuçlarla 31 Mart seçimleri değerlendirildi. O değerlendirmenin sonucunda da dolu dizgin, 31 Mart'tan sonraki süreç planlandı" dedi.

'İSTENİLEN SONUCU ALAMAMANIN 10 NEDENİ VAR'

Yılmaz, 31 Mart seçimlerinde AK Parti'nin istediği sonucu alamamasının 10 maddede toplandığını ifade ederek, "31 Mart seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili konuda benim gördüğüm şu; 31 Mart seçimlerinde beklediğimiz sonucu alamayışımızın nedenlerini alt alta yazdığımızda, 10 madde alt alta yazdığımızda gördüm ki, ben bu 10 maddeyi daha sonra çeşitli teşkilat mensuplarımız, hatta hiç siyasetle alakası olmayan vatandaşlarımızla karşılaştığında şu veya bu şekilde değişik şehirlerde, onlara seçim sonucunda, 'işte beklediğimiz sonucu alamadık. Sizce nedir bunun sebebi?' dediğimizde, o 10 maddenin içinden bir kaç maddeyi söylediklerine tanık oldum. Kendisine göre bu 10 maddenin bir sıralaması vardı örneğin. O sıralamada onun söyledikleri üç taneyse, sıralamanın içinde belki birinci sırada, onunki veya belki son sırada ama o 10 maddede kendini buluyor. İşte ülkenin ekonomisiyle ilgili. Kimi diyor ki; 'Ülke ekonomisinin içinde bulunduğu enflasyonist ortamın sebepleri var, sonuçlar üzerinde.' Kimi diyor ki; 'Emeklilerle ilgili bir olay var. Sandığa gitmeyen insanların duygularının biraz tepkisel boyutu, özellikle emeklilerin farklı kategorideki emeklilerin maaşları arasındaki fark biraz incinmişlik ortaya koydu' diyor. Biri bunu birinci sıraya koyuyor. Biri diyor ki; 'Teşkilat mensupları daha fazla çalışmalılardı.' Biri diyor ki; 'Belediyelerdeki belediyecilik anlayışı 1994 belediyecilik anlayışından biraz uzaklaşma görüyoruz. Eski sinerji ve eski gayret çaba yok' diyor. Birisi diyor ki; 'Aday belirleme sürecinde bir takım incinmeler oldu' diyor. Birisi diyor ki 'belediye meclisi belirleme hadisesi de seçimin üzerinde şöyle veya böyle etkili oldu' diyor. Kısacası söylenen şeyleri alt alta koyduğunuz zaman hemen hemen yüzde 99 oranında Türkiye'nin her yerinde bunlardan ibaret bir değerlendirme oluyor" dedi.

'31 MART SEÇİMLERİNİ 6 AY ÖNCE GERİDE BIRAKTIK'

Partililerle gerçekleştirilecek toplantıda, sonuçlara ilişkin değerlendirmelerin de alınacağını anlatan Yılmaz, "Bugün buradaki bu değerlendirmelere katkı verecek olan bütün arkadaşlarıma bütün samimiyetimle söyleyeyim; şükranlarımı sunuyorum. AK Parti ailesi olarak biz 31 Mart 2024 seçimleriyle ilgili konuyu çoktan 5,5- 6 ay önce geride bıraktık. Dolu dizgin geleceğe doğru koşuyoruz. Bugün de burada Edirne teşkilatımızın bu enerjisini samimi söylüyorum, bu dolu dizgin koşmanın tam da böyle karşılığında aynada yansıyan bir görüntüsü olarak gördüm ve ondan ötürü çok mutluyum. Biraz sonra yapacağımız aile içi değerlendirmelerde de buna değineceğim" diye konuştu.