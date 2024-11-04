Çocuklarda Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Çocuklarda Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları

Çocuklarda Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları

Uzmanlar, ÜSYE'nin genellikle virüs kaynaklı olduğunu ve antibiyotik tedavisinin gerekmediğini belirtiyor.

04.11.2024 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÜST solunum yolu enfeksiyonlarının (ÜSYE) çocuklarda sık görülen ve genellikle virüs kaynaklı olan enfeksiyonlar olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Dinçer Çelik, "En yaygın türleri arasında soğuk algınlığı, grip, sinüzit, farenjit ve larenjit bulunur. ÜSYE'lerin büyük çoğunluğu virüs kaynaklı olduğu için antibiyotik tedavisi genellikle gerekli değildir. Doktor bakteriyel kaynaklı olduğunu teşhis edip önermedikçe kullanılmamalıdır. Ateş düşürücü ve ağrı kesiciler tercih edebilir" dedi.

Medical Park Ataşehir Hastanesi'nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Dinçer Çelik, üst solunum yolu enfeksiyonları (ÜSYE) hakkında açıklamalarda bulundu. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının kısaca ne olduğundan bahseden Uzm. Dr. Çelik, "Üst solunum yolu enfeksiyonları (ÜSYE), çocuklarda sık görülen ve genellikle virüs kaynaklı olan enfeksiyonlardır. Bu enfeksiyonlar burun, boğaz ve sinüs gibi üst solunum yollarını etkiler ve çoğunlukla hafif seyreder. En yaygın türleri arasında soğuk algınlığı, grip, sinüzit, farenjit ve larenjit bulunur" diye konuştu.

'ÖKSÜRÜK VE YÜKSEK ATEŞ GÖRÜLÜR'

Çocuklarda ÜSYE belirtilerinin enfeksiyonun türüne göre değişmekte olduğuna değinen Uzm. Dr. Çelik, genellikle görülen belirtileri şöyle sıraladı:

"Burun akıntısı veya tıkanıklığı,

Öksürük,

Boğaz ağrısı,

Yüksek ateş,

Baş ağrısı,

Halsizlik ve iştahsızlık,

Hapşırma ve gözlerde sulanma"

'VİRÜSLER NEDEN OLABİLİR'

Enfeksiyonların nedenlerini dile getiren Uzm. Dr. Dinçer, "ÜSYE'nin en sık sebebi virüslerdir (rinovirüs, influenza, adenovirüs). Bakteriyel enfeksiyonlar daha nadir olmakla birlikte bazen ikincil enfeksiyonlar olarak gelişebilir" dedi.

'BULAŞMA YOLLARI'

Bulaşma yollarını dile getiren Uzm. Dr. Dinçer, "Enfekte kişinin öksürmesi veya hapşırması sonucu havaya yayılan damlacıkların solunması ile kişiden kişiye bulaşabilir. Hasta kişinin ellerine veya kullandığı eşyalara temas edilmesi ve ardından ağız, burun veya gözlere dokunulması da riski artırabilir" şeklinde konuştu.

'ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ VE AĞRI KESİCİ İLAÇLAR TERCİH EDİLEBİLİR'

Tedavi seçeneklerine değinen Uzm. Dr. Dinçer, şu bilgileri paylaştı:

"ÜSYE'lerin büyük çoğunluğu virüs kaynaklı olduğu için antibiyotik tedavisi genellikle gerekli değildir. Ateş düşürücü ve ağrı kesiciler tercih edebilir. Parasetamol veya ibuprofen gibi ilaçlar, çocuğun rahatlamasına yardımcı olabilir. Vücudun enfeksiyonla savaşabilmesi için bol miktarda sıvı almak ve dinlenmek önemlidir. Burun tıkanıklığı olan çocuklarda burun açıcı damlalar veya serum fizyolojik kullanılabilir. Öksürük ve soğuk algınlığı ilaçları kullanılabilir. Bu ilaçlar çocuklarda dikkatli kullanılmalı ve doktor önerisi olmadan kullanılmamalıdır."

'KORUNMA YÖNTEMLERİ'

Uzm. Dr. Dinçer, üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunma yöntemlerini şöyle sıraladı:

"Ellerin sık sık yıkanması: El yıkama, enfeksiyonların yayılmasını önlemenin en etkili yollarından biridir.

Kalabalık ortamlardan kaçınma: Özellikle kış aylarında toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri gibi kalabalık yerlerde enfeksiyon bulaşma riski artar.

Bağışıklığı güçlendirmek: Dengeli beslenme, yeterli uyku ve düzenli egzersiz çocuğun bağışıklık sistemini güçlendirir."

'UZMAN HEKİME DANIŞILACAK DURUMLAR'

Uzm. Dr. Dinçer, doktora başvurulması gereken durumları şu şekilde sıraladı:

"Çocuğun yüksek ateşi (38,5°C ve üstü) 3 günden uzun sürüyorsa,

Solunum güçlüğü, hırıltılı solunum veya dudaklarda morarma varsa,

Çocuk aşırı halsiz ve iştahsızsa,

Şiddetli boğaz ağrısı veya kulak ağrısı varsa,

İdrar yapamama, şiddetli kusma veya ishal gibi ek belirtiler mevcutsa."

'HER ÇOCUĞUN TEDAVİYE YANITI FARKLI OLABİLİR'

Üstteki durumlarda bir çocuk doktoruna başvurmanın gerekli olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Dinçer, "Unutulmamalıdır ki, her çocuk enfeksiyonları farklı şekilde geçirebilir ve tedaviye yanıtı farklı olabilir. Bu yüzden çocuğunuzun durumunu yakından takip etmek ve gerektiğinde bir uzmana danışmak önemlidir" dedi.

Kaynak: DHA

Antibiyotik, Antibiyotik, Eğitim, Sağlık, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Çocuklarda Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:39 CHP lideri Özel’den kayyum tepkisi: Uyarıyorum, söz bitmek üzeredir CHP lideri Özel'den kayyum tepkisi: Uyarıyorum, söz bitmek üzeredir
10:03 Kayyum atanan Mardin Belediye binası önünde ortalık karıştı Kayyum atanan Mardin Belediye binası önünde ortalık karıştı
09:31 Ekim ayı enflasyonu belli oldu Ekim ayı enflasyonu belli oldu
08:08 İçişleri Bakanlığı: Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum ataması yapıldı İçişleri Bakanlığı: Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum ataması yapıldı
07:28 Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı
18:15 Mourinho’dan sahanın ortasında Trabzonsporluları çıldırtan hareket Mourinho'dan sahanın ortasında Trabzonsporluları çıldırtan hareket
18:09 Jose Mourinho’dan Trabzonspor maçı öncesi ilginç benzetme Jose Mourinho'dan Trabzonspor maçı öncesi ilginç benzetme
18:02 Ankara’da “Ebru Gündeş konseri“ krizi Mansur Yavaş’a bir tepki de Özgür Özel’den Ankara'da "Ebru Gündeş konseri" krizi! Mansur Yavaş'a bir tepki de Özgür Özel'den
17:39 Çanakkale Boğazı’nda gemilere transit geçiş yasağı Çanakkale Boğazı'nda gemilere transit geçiş yasağı
17:05 Okan Buruk, Hakim Ziyech’i kovmaktan beter etti Okan Buruk, Hakim Ziyech'i kovmaktan beter etti
16:50 Sokak röportajında gözü dönen muhabir, tekme tokat kavga etti Sokak röportajında gözü dönen muhabir, tekme tokat kavga etti
16:37 Real Madrid’de kritik zirve: Arda Güler, Carlo Ancelotti ile yüzleşti Real Madrid'de kritik zirve: Arda Güler, Carlo Ancelotti ile yüzleşti
16:21 ABD seçimleri yaklaşırken kripto para birimlerinde dalgalanma beklentisi artıyor ABD seçimleri yaklaşırken kripto para birimlerinde dalgalanma beklentisi artıyor
16:19 Ciro Immobile’den Beşiktaş’a kötü haber Ciro Immobile'den Beşiktaş'a kötü haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 11:07:43. #1.11#
SON DAKİKA: Çocuklarda Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.