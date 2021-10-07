Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 30 bin 19 oldu - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid-19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 362 bin 152 testte 30 bin 19 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 217 kişi hayatını kaybederken, 32 bin 240 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 87,56, 2'nci doz ortalaması yüzde 73,80 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 54 milyon 347 bin 957, 2'nci dozda 45 milyon 807 bin 85 ve 3'üncü dozda 10 milyon 669 bin 992 olmak üzere toplam 111 milyon 674 bin 310 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur olurken 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Bayburt, Ağrı, Bingöl, Siirt, Bitlis, Mardin, Muş, Diyarbakır, Batman ve Şanlıurfa oldu.

"SAYILAR KEŞKE YETERİNCE HİSSEDİLEBİLİR OLSA"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "217 sayısını anlamak, her gün yeni kayıplar veriyoruz. Kimi torunlarını sevmeye doyamamış bir büyükanne, kimi ailesi için hayalleri olan bir baba, kimi doğumu bekleyen bir anne. Tablolardaki sayılar keşke yeterince hissedilebilir olsa. Birbirimizi anlayıp dayanışma içinde olalım" dedi.