1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu

Haberin Videosunu İzleyin
1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu
30.01.2026 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu
Haber Videosu

Kahramanmaraş'ta sırt üstü yatmak istemeyen ve yatırıldığında ağlayan ve huzursuzluk çıkaran 1 yaşındaki bebeğin sırtından akciğer zarına doğru ilerleyen 2 santimetrelik zımba teli çıkarıldı. Vakayla ilgili konuşan Prof. Dr. İdris Altun, "Cisim alınmasaydı enfeksiyon gelişebilir omurilik kanalında ciddi hasarlar oluşabilirdi" dedi.

Kahramanmaraş'ta sırtüstü yatmak istemeyen ve sürekli ağlayan 1 yaşındaki bebek doktora götürülünce şoke eden gerçek ortaya çıktı.

SIRTINDA YABANCI CİSİM TESPİT EDİLDİ

Farklı ortopedi, çocuk cerrahisi ve beyin cerrahisi kliniklerine başvurusu yapılan bir yaşındaki bebeğin, sırt bölgesinde yabancı bir cisim olduğu ancak müdahalenin zor olduğu ve 8 yaşına kadar beklenmesi gerektiği bildirildi.

1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırıldıkça ağladı! Gerçeği gören aile şoke oldu

AKCİĞER ZARINA DOĞRU İLERLİYORDU

Ailenin son olarak başvurduğu hastanede yapılan tetkiklerde, yabancı cismin cilt altında, omurilik kanalına yakın bir bölgede olduğu ve akciğer zarına doğru ilerlediği belirlendi.

1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırıldıkça ağladı! Gerçeği gören aile şoke oldu

2 SANTİMETRELİK ZIMBA TELİ ÇIKARILDI

Hasta, genel anesteziye alınmadan, lokal anestezi ve sedasyon eşliğinde ameliyata alındı. Yapılan müdahalede yabancı cisim tamamen çıkarıldı. Çıkarılan cismin, ince zımba teline benzer metal bir tel olduğu ve yaklaşık 2 santimetre uzunluğunda bulunduğu tespit edildi. Hasta, aynı gün taburcu edildi.

1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırıldıkça ağladı! Gerçeği gören aile şoke oldu

"ALINMASA ENFEKSİYON GELİŞEBİLİR, CİDDİ HASAR OLUŞABİLİRDİ"

Konuya ilişkin açıklama yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İdris Altun, "Sırtında yabancı bir cisim olduğu söylenmiş ancak çıkarılamayacağı ve 8 yaşına kadar beklenmesi gerektiği ifade edilmişti. Bize başvurduğunda yaptığımız tetkiklerde, cilt altında, omurilik kanalına çok yakın ve akciğer zarına doğru ilerleyen bir yabancı cisim tespit ettik. Hastamızı tamamen uyutmadan, lokal anestezi ve sedasyon eşliğinde müdahale ederek lezyonu tamamen çıkardık. Çıkardığımız cismin ince zımba teline benzer, yaklaşık 2 santimetre uzunluğunda metal bir tel olduğunu gördük. Bu yabancı cisim alınmasaydı, bölgede enfeksiyon gelişebilirdi. Enfeksiyon sonucu omurilik kanalında ciddi hasarlar oluşabilir, çocuk büyüdükçe cismin hareket etmesine bağlı olarak omurilikte zedelenmeler meydana gelebilirdi. Ayrıca yana doğru ilerleyerek akciğer zarına ve akciğere batma riski vardı. Bu da enfeksiyona ve ilerleyen süreçte tümörle karışabilecek tablolara neden olabilirdi. Şu an hastamız gayet sağlıklı. Gerekli kontrolleri yaptık ve aynı gün taburcu ettik" dedi.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Anestezi, Sağlık, Bebek, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
9 ay sonra ilk bakış Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler 9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler
Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti
Nereden nereye Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor Nereden nereye! Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor
Sinan Engin Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi Sinan Engin Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi
Böyle anne olmaz olsun Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi
YPGSDG’liler güvence peşinde O belge için kuyruğa girdiler YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler
Herkes bu hamburgerciyi konuşuyor Yarım litrelik suya istedikleri fiyata bakın Herkes bu hamburgerciyi konuşuyor! Yarım litrelik suya istedikleri fiyata bakın
112 yıllık koca çınar Altay’ın 6 puanı silinecek 112 yıllık koca çınar Altay'ın 6 puanı silinecek
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Türk askeri bölgeden çekildi mi MSB kaynaklarından açıklama var Türk askeri bölgeden çekildi mi? MSB kaynaklarından açıklama var
Korkulan oluyor Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı Korkulan oluyor! Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
Konyasporlu Blaz Kramer, sosyal medya hesabından villa aradığını duyurdu Konyasporlu Blaz Kramer, sosyal medya hesabından villa aradığını duyurdu
Mersin’de lüks galeri gibi taksi durağı Mersin'de lüks galeri gibi taksi durağı
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Fenerbahçe’de ayrılık Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti
ABD bayrağını göndere çekmeye çalışıyordu, halk hemen gerekeni yaptı ABD bayrağını göndere çekmeye çalışıyordu, halk hemen gerekeni yaptı
Narin Güran Davasında Yeniden Yargılanma Tarihi Belli Oldu Narin Güran Davasında Yeniden Yargılanma Tarihi Belli Oldu
Fenerbahçe’de ’’Karim Benzema’’ sesleri Fenerbahçe'de ''Karim Benzema'' sesleri
Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu
Piyasalarda Fed korkusu Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın

11:04
Alarmlar kurun Milyonları ilgilendiren kura bugün çekilecek
Alarmlar kurun! Milyonları ilgilendiren kura bugün çekilecek
11:03
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran’a karşı harekata hazır
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran'a karşı harekata hazır
10:45
Oğlunu oyuna alan Robin van Persie’ye çifte şok
Oğlunu oyuna alan Robin van Persie'ye çifte şok
10:16
Boğaz’daki tarihi yalı icradan satılık İşte istenen rakam
Boğaz'daki tarihi yalı icradan satılık! İşte istenen rakam
10:05
Pep Guardiola’nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
10:05
Videoyu izlemeniz lazım Khamzat Chimaev’i karşısında gören dövüşçü süt dökmüş kedi gibi oldu
Videoyu izlemeniz lazım! Khamzat Chimaev'i karşısında gören dövüşçü süt dökmüş kedi gibi oldu
09:54
Avrupa ülkesini sarsan skandal Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı
Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı
09:47
Ederson’dan Galatasaray’a gönderme
Ederson'dan Galatasaray'a gönderme
09:32
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın
09:24
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için ’’O olmasaydı maç farka giderdi’’ diyor
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için ''O olmasaydı maç farka giderdi'' diyor
08:59
Deniz İbişler 6 gündür her yerde aranıyordu Korkutan haber geldi
Deniz İbişler 6 gündür her yerde aranıyordu! Korkutan haber geldi
08:34
60 ilde sarı alarm İstanbul’a kar geliyor
60 ilde sarı alarm! İstanbul'a kar geliyor
08:32
Piyasalarda Fed korkusu Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı
Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı
08:19
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Ümit Karan’dan yeni hamle
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Ümit Karan'dan yeni hamle
07:40
Bakan Fidan “Dünya kamuoyunun pek bilmediği bir şey var“ diyerek açıkladı
Bakan Fidan "Dünya kamuoyunun pek bilmediği bir şey var" diyerek açıkladı
07:27
Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti
Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti
06:56
Trump 3 ülkeyi açık açık tehdit etti: Hayatta kalamazsınız
Trump 3 ülkeyi açık açık tehdit etti: Hayatta kalamazsınız
02:31
Trump’tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname
Trump'tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 11:15:26. #7.11#
SON DAKİKA: 1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.