Kalp Kapakçığı Hastalıkları Nelerdir? Belirtileri ve Nedenleri Nedir?

Kalp kapak hastalıkları erken teşhis durumunda tedavi edilebilir. Siz de kalp kapakçığı hastalıkları türleri, nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmak istiyorsanız aşağıdaki rehbere göz atmanız yeterli.

Kalp Kapakçığı Nedir?

İnsan kalbi dört odacıktan oluşur ve bunlar arasında kanın düzenli akışını sağlayan dört ana kapak vardır. Mitral ve triküspit kapaklar, kalbin üst ve alt odacıkları arasında yer alır. Aort ve pulmoner kapaklar ise kalbin dışarıya kan pompaladığı bölgelerde bulunur. Her kapağın temel işlevi, kanın yalnızca tek yönde akmasını sağlamaktır. Kapaklar, her kalp atışında açılıp kapanarak kanın doğru zamanda ve doğru yönde ilerlemesinde rol oynar. Böylece temiz kan vücudun tüm organlarına ulaşabilir. Kirli kan da akciğerlere gönderilir.

Kalp Kapakçığı Hastalıkları Nelerdir?

Kalp kapak hastalıkları temelde iki ana kategoride sınıflandırılır:

• Kapak darlığı (stenoz): Kapak darlığında kapak yeterince açılamaz ve kan akışı kısıtlanır.

• Kapak yetmezliği (regürjitasyon): Kapak yetmezliği söz konusuysa kapak tam olarak kapanmaz ve kan geri sızar.

Bazı durumlarda aynı kapakta darlık ve yetmezlik sorunları bir arada da görülebilir. Kalp kapakçığı hastalıkları hangi kapağın etkilendiğine göre de farklı türlere ayrılır:

Mitral Kapak Hastalığı

Sol üst ve sol alt odacıklar arasında bulunan mitral kapak, vücuda temiz kan pompalanmasını sağlar. Mitral kapak darlığı söz konusu olduğunda kapak yaprakçıkları kalınlaşır ve kapak yeterince açılamaz. Kalp kapakçığı yetmezliği olarak da adlandırılan mitral yetmezliğinde ise kapak tam kapanmaz ve kan geri sızar. Bu durum kalbin daha fazla çalışmasına neden olur ve zamanla kalp kasını zayıflatır.

Aort Kapak Hastalığı

Sol alt odacıktan vücudun ana atardamarına kan akışını kontrol eden aort kapağında daralma, genellikle yaşlanmayla birlikte gelişir ve kapak yaprakçıklarında kireçlenme görülür. Aort kapak yetmezliğinde ise kanın bir kısmı kalbe geri döner ve kalp ekstra yük altında kalır. Bu rahatsızlık türü de en sık görülen kalp damar hastalıkları arasındadır.

Triküspit ve Pulmoner Kapak Hastalıkları

Triküspit kapak sağ üst ve sağ alt odacıklar arasında yer alır. Pulmoner kapak ise sağ alt odacıktan akciğerlere kan akışını sağlar. Bu kapaklardaki hastalıklar nispeten daha nadir görülse de ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Özellikle triküspit kapak hastalıkları genellikle diğer kapak problemleriyle birlikte ortaya çıkar ve vücutta sıvı birikmesine neden olur.

Kalp Kapakçığı Hastalıklarına Ne Sebep Olur?

Kalp kapakçığı hastalıklarının pek çok farklı nedeni olabilir. En yaygın sebepler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Bazı insanlar doğuştan kapak anomalileriyle dünyaya gelir. İki yaprakçık yerine tek ya da üç yaprakçıklı kapak gibi yapısal farklılıklar ilerleyen yaşlarda sorun yaratabilir.

• Yaşlanma süreci kapaklarda aşınma ve kireçlenmeye yol açar.

• Romatizmal ateş, geçmişte, özellikle de çocukluk döneminde geçirilen boğaz enfeksiyonlarının tedavi edilmemesi sonucu gelişebilir ve kalp kapaklarında kalıcı hasara neden olabilir.

• Enfektif endokardit adı verilen kalp iç zarı enfeksiyonu, kapakları doğrudan etkiler ve yapılarını bozar.

• Yüksek tansiyon, kalp hastalıkları ve diyabet gibi kronik rahatsızlıklar kapaklar üzerinde ekstra baskı oluşturabilir.

• Kalp krizi geçirmiş kişilerde kapak fonksiyonlarında bozulmalar görülebilir.

Kalp Kapakçığı Hastalıklarının Belirtileri Nelerdir?

Kalp kapakçığı belirtileri, hastalığın türüne ve ciddiyetine göre değişiklik gösterir. Bazı kişilerde hafif problemler yıllarca belirti vermez. Ancak ilerlemiş rahatsızlıklarda ani ve ciddi semptomlar ortaya çıkabilir. Erken dönemde fark edilmeyen hafif belirtiler de genellikle zamanla şiddetlenir ve günlük yaşamı olumsuz etkilemeye başlar. Bu nedenle vücudunuzdan gelen sinyalleri takip etmeli ve düzenli sağlık kontrolleri yaptırmalısınız. Kalp kapakçığı hastalıklarının en yaygın belirtileri hakkında detaylı bilgileri aşağıda bulabilirsiniz:

Nefes Darlığı ve Yorgunluk

Nefes darlığı, başlangıçta yalnızca fiziksel aktivite sırasında ortaya çıksa da hastalık ilerledikçe dinlenme anlarında bile hissedilebilir. Akciğerlerde sıvı birikmesi nefes almayı zorlaştırır ve özellikle yatarken rahatsızlık artar. Bu süreçte kronik yorgunluk ve güçsüzlük hissi de sık görülür. Vücuda yeterli kan ve oksijen ulaşmadığı için enerji seviyeleri düşer. Günlük aktiviteleri yerine getirmek zorlaşır ve kişi sürekli bitkin hisseder.

Kalp Çarpıntısı ve Göğüs Ağrısı

Düzensiz ya da hızlı kalp atışları ritim bozuklukları belirtisi olabilir. Kapak problemleri kalbin elektriksel ileti sistemini etkiler ve atriyal fibrilasyon gibi ritim bozukluklarına yol açabilir. Kişiler bu durumda çarpıntı, göğüs ağrısı ve sıkışma hissedebilir. Bu belirtiler özellikle aort kapağı hastalıklarında sık görülür.

Ayaklarda Şişlik ve Ödem

Ayak bileklerinde ve bacaklarda şişlik, kalbin vücuttaki sıvı dengesini koruyamamasının sonucunda meydana gelir. Kalp kapakçığı yetmezliği nedeniyle kanın doğru yere pompalanmaması vücutta sıvı birikmesine neden olur. İlerleyen süreçte karın bölgesinde de şişlik oluşması, baş dönmesi ve bayılma gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

Kalp Kapakçığı Hastalıkları Nasıl Teşhis Edilir?

Kalp kapakçığı hastalıklarının teşhis sürecinde ilk olarak detaylı bir fizik muayene yapılır. Doktor stetoskopla kalp seslerini dinler ve anormal bir üfürüm olup olmadığını kontrol eder. Kalp kapaklarını ultrason dalgalarıyla görüntüleyen ekokardiyografi de en yaygın kullanılan tanı yöntemlerinin başında gelir. Bu test kapakların yapısını, hareketini ve kan akış hızını gösterir.

Elektrokardiyogram (EKG), kalbin elektriksel aktivitesini ölçen ve ritim bozukluklarını tespit eden bir tetkik yöntemidir. Göğüs röntgeni çekilerek kalbin büyüklüğü ve akciğerlerdeki sıvı birikimi değerlendirilir. Kardiyak MR ve BT taramaları yapılarak daha detaylı görüntüleme almak da mümkündür. Enfeksiyon ya da diğer altta yatan nedenleri araştırmak için kan testleri, yoğun fiziksel aktivite esnasında kalbin nasıl çalıştığını görmek içinse efor testi uygulanabilir.

Kalp Kapakçığı Hastalıkları Nasıl Tedavi Edilir?

Kalp kapakçığı tedavisi, hastalığın türüne, ciddiyetine ve hastanın genel sağlık durumuna göre planlanır. Hafif vakalarda düzenli takip ve yaşam tarzı değişiklikleri yeterli olabilir. Bu süreçte genellikle tansiyon ilaçları, diüretikler ve kan sulandırıcılar kullanılır. Ancak ilaç tedavileri yalnızca belirtileri kontrol altına alır. Kapak hasarını düzeltmekte yetersiz kalır.

Ciddi vakalarda cerrahi müdahale gerekir. Müdahale sırasında hasarlı kapak onarılır ya da çıkarılarak yerine mekanik/biyolojik protez kapak takılır. Minimal invaziv yöntemlerde daha küçük kesiler uygulanır ve iyileşme süreci daha hızlı ilerler. Transkateter aort kapak implantasyonu gibi tedavilerde ise bazı hastalara açık kalp ameliyatı uygulanabilir.

Kalp Kapakçığı Hastalıklarından Korunma Yöntemleri

Kalp sağlığını korumanın temel yolu, sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemekten geçer. Dengeli beslenmek, tuz ve doymuş yağ tüketimini azaltmak, sebze ve meyve ağırlıklı diyetler uygulamak destekleyici çözümlerdir. Düzenli egzersiz yapmak da kalp kasını güçlendirir ve ideal kilonun korunmasına yardımcı olur. Tansiyon ve kolesterol düzeylerinin düzenli kontrolü, erken teşhis açısından şarttır. Sigara içmek kapak hastalıkları riskini artıran en önemli etkenlerdendir ve mutlaka bırakılmalıdır.

Kalp Kapakçığı Hastalıkları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Kalp kapakçığı hastalıklarına ilişkin en çok sorulan soruların yanıtlarını derledik.

Kalp kapakçığı hastalığı tehlikeli midir?

Evet, tedavi edilmediğinde ciddi komplikasyonlara yol açabilir. İleri dönem kalp kapakçığı hastalıkları kalp yetmezliği, inme ve ani ölüm riskini artırır. Erken teşhis ve uygun tedavi ile birçok hasta normal yaşam kalitesine kavuşur.

Kalp kapakçığı hastalığı tedavi edilmezse ne olur?

Tedavi edilmeyen kalp kapakçığı hastalıkları kalbe aşırı yük binmesine ve zamanla kalıcı hasarlar oluşmasına yol açar. Bu süreçte kalp kası zayıflar ve kalp yetmezliği gelişebilir. Akciğerlerde sıvı birikir, ritim bozuklukları ve inme gibi problemler ortaya çıkabilir.

Kalp kapakçığı ameliyatı nasıl yapılır?

Ameliyat genel anestezi altında yapılır. Açık kalp cerrahisinde göğüs ortadan kesilir, hasarlı kapak onarılır ya da çıkarılarak yerine protez takılır. Transkateter işlemlerde ise kasık damarından gönderilen kateterle yeni kapak yerleştirilir. Ameliyat süresi ve iyileşme dönemi yönteme göre değişir.

Kalp kapakçığı hastalıkları önlenebilir mi?

Doğuştan gelen kalp kapakçığı anomalileri önlenemez ama bunların da erken teşhisi çok önemlidir. Edinsel kapak hastalıklarının birçoğu ise sağlıklı bir yaşam tarzı sürüldüğünde önlenebilir. Enfeksiyonların hızlı tedavi edilmesi, düzenli egzersiz, dengeli beslenme ve sigara içmemek koruyucu faktörlerdir. Tansiyon ve kolesterol kontrolü sıklıkla yapılmalıdır.

Kalp kapakçığı hastalıklarının erken teşhis ve tedavi edilebilmesi için düzenli kontrolleri aksatmamalı, olası belirtiler hakkında bir uzman görüşü almayı ihmal etmemelisiniz.