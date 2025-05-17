Prof. Dr. Bektaş: "Metamfetamin kullanımında Ege kentleri ve Samsun çok ciddi alarm veriyor" - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Prof. Dr. Bektaş: "Metamfetamin kullanımında Ege kentleri ve Samsun çok ciddi alarm veriyor"

Prof. Dr. Bektaş: "Metamfetamin kullanımında Ege kentleri ve Samsun çok ciddi alarm veriyor" "Sınırlarınızı iyi kontrol etmeniz gerekiyor" Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.

17.05.2025 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Bektaş: "Metamfetamin kullanımında Ege kentleri ve Samsun çok ciddi alarm veriyor"

"Sınırlarınızı iyi kontrol etmeniz gerekiyor"

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bektaş Murat Yalçın, "Ülkemizde metamfetamin kullanımında özellikle Ege kentleri ve Samsun çok ciddi alarm veriyor. Samsun Türkiye'de 4. sırada. 2022 yılında Samsun'da çok ciddi bir artış olmuş. Kanalizasyon ölçümlerinde 4 veya 5 katına çıkmış" dedi.

Samsun'da Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonda düzenlendi. Kongrede konuşan OMÜ Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğreti Üyesi Prof. Dr. Bektaş Murat Yalçın, uyuşturucu bağımlılığı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Bektaş Murat Yalçın, "Ülkemiz, Birleşmiş Milletler tarafından 'haşhaş' bitkisinin yasal olarak ekiminin izin verildiği birkaç ülkeden bir tanesidir. Biz de daha önce bu haşhaş üretimine bağlı olarak esrar ciddi olarak kötü kullanılmış madde idi. Vietnam Savaşı'nda 1 buçuk milyon insanının yüzde 20'si vatanlarına mariana ve eroin bağımlısı olarak geri dönmüş. Tarihte bu kadar büyük bir olay ancak Çin'de olmuş. Amerika da bu askerleri tedavi etmek için muazzam bir para ve kaynak ayırdı. İstihbarat ve terör örgütleri bir şey fark ediyor. Bu işi çok karlı. 'Uyuşturucu ticareti yaparak kendi siyasi hedeflerimiz için kaynak oluşturabiliriz' deniliyor. İlk olarak böyle bir organizasyon başlıyor. Bu işin maalesef tacirleri var. Türkiye'de de Alcaponelar var. Bunlardan bir tanesi Behçet Cantürk. Sakarya üçgeninden ilk öldürülenlerden bir tanesiydi. 1994 yılında üzerinde 10 tane kurşun deliği ile bulunmuştu. Diğerleri ise Hüseyin Baybaşin, Yaşar Avni Musullu, Eric Shoeroder, Rawa Majid, Jovan Vukot, Mark Douglas Buddle, Nenat Petrak. Ben bunları araştırdığım zaman arka arkaya baktım. 20-30 tane isim çıktı. Anlatmaya çalıştığım şey şu: Sınırlarınızı iyi kontrol etmeniz gerekiyor" diye konuştu.

"Metamfetamin kullanımında Samsun 4. sırada"

Türkiye'deki uyuşturucu türleri ve kullanım yaygınlığına da değinen Prof. Dr. Yalçın, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'de en fazla esrar, amfetamin, metamfetamin, bonzai, kokain ve eroin kullanılıyor. Esrar, kenevir bitkisinden elde ediliyor. İlginç bir şekilde Adıyaman esrar kullanımı konusunda en önemli il gibi gözüküyor. Bin kişi için yapılan kanalizasyon ölçümlerinde Adıyaman (13.285 miligram) açık ara önde. Tabii, bu Barcelona, İstanbul gibi şehirlerle karşılaştırılmaz bile. İlginç olan şey şu: Daha önce bu öncelik Diyarbakır'daydı. Ben Samsun nerede diye merak ederdim ama Samsun ismi geçmemiş. Sıkıntı şu: Gençler bonzaiyi kullanırken bunlara satılan ürün daha çok tarım ilaçları, aseton, amonyak gibi son derece toksik maddelerle birlikte işleniyor. Gençler farkında olmadan zehir içiyor. Buna bağlı olarak vücut sıcaklığı yükseliyor. Ağrı algısı azalıyor. Donuk yüz ifadesi ortaya çıkıyor. Kişiler vücutlarındaki uyuşmaya bağlı olarak panik atak geçiriyor. Amfetamin günümüzde kırmızı reçete ile kullanılıyor. Bunlar dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda kullanılan etkili ilaçlardır. Çocukların yarış atı gibi çalıştırıldığı bir dönemden geçiyoruz. LGS'dir, üniversite sınavıdır, kendi görüşüm sanki bu ilaçlara doğru yapay bir istek oluşturuyor. Bununla ilgili çok hırslı aileler görüyorum. Hatta bana bile öğretmenler tarafından önerildiği zaman şaşkınlıkla karşılanmıştı. Amfetamin bedensel, zihinsel performansınızı artırıyor. Yüksek enerji veriyor. Yorgunluk hissetmiyorsunuz. Kişi aynaya baktığı zaman çok farklı bir imaj görüyor. 20 gün etkisi var. 1 aylık dopamin ve serotoninin yarısı gidiyor. Amfetamin çok ciddi beyin kanamaları yapıyor. Metamfetamin ise dünyanın yeni baş belası. Dünyada en güçlü ikinci madde. Kristalize formu diğer formlarına göre bağımlılık yapma oranı çok yüksek. Ülkemizde metamfetamin kullanımına baktığımız zaman özellikle Ege kentleri ve Samsun çok ciddi alarm veriyor. Samsun Türkiye'de 4. sıradadır. 2022 yılında Samsun'da çok ciddi bir artış olmuş. Kanalizasyon ölçümlerinde 4 veya 5 katına çıkmış. Kanalizasyon ölçümlerinde ortaya çıkan metabolitler gerçek durumun 6'da 1'ini gösterir. Adana da biraz sıkıntılı. Metamfetamin bağımlılığı çok zor bir tedavi gerektiriyor. Çekya, Almanya, Slovakya, Türkiye'de tedaviye başlayan 10 bin kişinin yüzde 92'si bizim ülkemizde. Önemli bir miktarda metamfetamin bağımlımız var. Türkiye'de kokain çok rağbet görmüyor. Kokain kullanımında İstanbul, İzmir ve Antalya ilk sırada yer alıyor. Turizmle ilgili kentler daha ön planda ama ilginç bir şekilde Bingöl'de ortaya çıkıyor. Bingöl uyuşturucu imal ve ticaret suçunda Türkiye'de 9. sıradadır. Eroin kullanımında ise Türkiye'de en fazla Isparta, Denizli ve Edirne'de. Ekstazi kullanımında ise Karaman, Mersin ve Konya en fazla kullanan illerdir. Bunun sebebi Avrupa'da ekstazinin en fazla yapıldığı yer Hollanda'dır. Hollanda'da çalışan işçilerin çok büyük kısmı ise Karaman ilindendir. Öyle bir hipotez düşünülmüş."

"Toplumda giderek düzenli bir artış var"

Sağlık Bakanlığı ve Emniyet Müdürlüğü'nün göstergelerine göre Türkiye toplumunda uyuşturucu madde kullanma sıklığı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Yalçın, "Yılların içerisine baktığımızda 1990'larda toplumun yüzde 1.27'si olarak gösterilmiş. 2000'lerde 1.34'lere çıkmış. 2020 verilerine göre 1.7'ye çıkmış. Toplumda giderek düzenli bir artış var. 1990'larda uyuşturucu maddeye bağlı ölümler 249 iken, 2017'de resmi rakam 923. 2022 rakamı ise bin 100'lerde" ifadelerini kullandı.

Aile kongresinde ayrıca konuşan Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Erdinç Yavuz ise "Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi'nin dördüncüsünü Kurtuluş Mücadelesi'nin ilk adımlarının atıldığı yer ve tarihte Samsun'da, 19 Mayısta düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz 4 yıl ülkemizde sağlık hizmetlerinde yaşanan gelişmeler, sosyokültürel ve demografik değişiklikler, özellikle obezite, hipertansiyon, diyabet gibi kronik hastalıkların sıklığında gözlemlediğimiz pandemi seviyesindeki artış birinci basamak sağlık hizmetlerine ve aile hekimliğine olan ihtiyacı açıkça göz önüne sermektedir. Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Türkiye aile hekimleri uzmanlık Derneği Samsun Şubesi olarak organize ettiğimiz kongremizde birinci basamak hekimlerinin ülkemizin güncel sağlık sorunlarını daha iyi yönetebilmesi için bilgi ve tecrübelerini artırabilecekleri akademik bir ortam sağlamayı amaçladık. Bu yılki kongremizde gençlik ve bağımlılık, kronik hastalık yönetimde artık önemini daha iyi kavradığımız yaşam biçimi değişiklikleri, tip 2 diyabet tedavisinde yeni modaliteler, aşılarda son yılda gerçekleşen gelişmeler, artık hızla yaşlanan ülkemizde geriatrik yaş grubunda sık rastlanan sorunlar gibi pek çok güncel ve önemli konuyu masaya yatıracağız" şeklinde konuştu.

Kongrede Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Mangan da bir konuşma yaptı.

Kongre sunumlarla devam etti.

Kaynak: İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, Sağlık, Ege, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Bektaş: 'Metamfetamin kullanımında Ege kentleri ve Samsun çok ciddi alarm veriyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İhale karteli fezlekede ortaya çıktı Beykoz Belediye Başkanı’na 67 yıl hapis talebi İhale karteli fezlekede ortaya çıktı! Beykoz Belediye Başkanı'na 67 yıl hapis talebi
İngiliz ekibinde Galatasaray krizi: Çocuğuna giydirdiği forma olay oldu İngiliz ekibinde Galatasaray krizi: Çocuğuna giydirdiği forma olay oldu
Olası kadın cinayetini canı pahasına araya giren esnaf engelledi Olası kadın cinayetini canı pahasına araya giren esnaf engelledi
Tiran’da dikkat çeken anlar Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var
Sahte pasaport, peruk ve aile süsü ile kaçış planı Sakarya’da son buldu Sahte pasaport, peruk ve aile süsü ile kaçış planı Sakarya'da son buldu
Nüfusu 5 bin ve üzerinde olan yerlerde belediye kurulabilecek Nüfusu 5 bin ve üzerinde olan yerlerde belediye kurulabilecek
Eski Galatasaraylı kupa finalinde kavga etti Eski Galatasaraylı kupa finalinde kavga etti
Yemek kartı tartışmalarına son noktayı Danıştay koydu: Marketlerde de kullanılabilir Yemek kartı tartışmalarına son noktayı Danıştay koydu: Marketlerde de kullanılabilir
Bodrum’da 5 hektarlık alan kül oldu Bodrum'da 5 hektarlık alan kül oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak
Hayvan katliamı iddiası sonrası vatandaşlar Osmangazi Belediyesi’ne siyah çelenk bıraktı Hayvan katliamı iddiası sonrası vatandaşlar Osmangazi Belediyesi'ne siyah çelenk bıraktı

16:36
Kartalkaya otel yangınıyla ilgili istenen cezalar belli oldu
Kartalkaya otel yangınıyla ilgili istenen cezalar belli oldu
15:31
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör’ün hapsi isteniyor
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor
14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3’te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3'te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik
13:19
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler
13:01
’’Kasa’’ olarak tabir edilen Ertan Yıldız itirafçı oldu, anlattıkları İmamoğlu’nu zora sokacak
''Kasa'' olarak tabir edilen Ertan Yıldız itirafçı oldu, anlattıkları İmamoğlu'nu zora sokacak
22:39
Trump’ın Erdoğan övgüleri için dikkat çeken uyarı: Amerika bildiğimiz zalim Amerika değil mi
Trump'ın Erdoğan övgüleri için dikkat çeken uyarı: Amerika bildiğimiz zalim Amerika değil mi?
22:03
AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel’in ’22 vekil istifası ile ara seçim’ açıklamasına yanıt verdi
AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel'in '22 vekil istifası ile ara seçim' açıklamasına yanıt verdi
21:24
Gazeteci İsmail Saymaz’ın ev hapsi kararı kaldırıldı
Gazeteci İsmail Saymaz'ın ev hapsi kararı kaldırıldı
21:23
Sagopa Kajmer ve Ferhat Göçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı GENÇFEST’te sahne aldı
Sagopa Kajmer ve Ferhat Göçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı GENÇFEST'te sahne aldı
21:14
Ömer Çelik’ten canlı yayında kritik ’terör’ uyarısı: Birtakım güçlerin devreye girdiğini biliyoruz
Ömer Çelik'ten canlı yayında kritik 'terör' uyarısı: Birtakım güçlerin devreye girdiğini biliyoruz
21:08
Samsun’da kadın cinayetine müebbet hapis cezası
Samsun'da kadın cinayetine müebbet hapis cezası
20:34
İmamoğlu’nun danışmanı etkin pişmanlıktan yararlandı, Özel harekete geçti
İmamoğlu'nun danışmanı etkin pişmanlıktan yararlandı, Özel harekete geçti
20:13
AKOM’dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı
AKOM'dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı
19:49
Paşinyan’ın Aliyev karşısındaki hali alay konusu oldu
Paşinyan'ın Aliyev karşısındaki hali alay konusu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2025 16:58:30. #7.13#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Bektaş: "Metamfetamin kullanımında Ege kentleri ve Samsun çok ciddi alarm veriyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.