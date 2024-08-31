Romanyalı çocuk, İstanbul\'da ikinci beyin tümörü ameliyatını geçirdi

Sağlık

ROMANYA'da iki ay önce beyin tümörü ameliyatı olan 12 yaşındaki Niculai Anton Tuca'nın, ülkesinde geçirdiği ilk operasyonda tümör tamamen temizlenemedi. Doktorlar geride kalan tümör için ameliyatı riskli bularak, ikinci bir operasyon gerçekleştirmeyi kabul etmeyince Tuca, yaptığı araştırmada daha önce Türkiye'de ameliyat olan Romanyalı çocuk hasta Mateo'nun sosyal medya paylaşımını görerek, ikinci ameliyatını İstanbul'da geçirdi. Beyin ve Sinir Cerrahisi Hekimi Prof. Dr. Mehmet Reşid Önen ve ekibi tarafından yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

12 yaşındaki Romanyalı hasta Niculai Anton Tuca'nın tedavisi hakkında açıklamalarda bulunan Beyin ve Sinir Cerrahisi Hekimi Prof. Dr. Mehmet Reşid Önen, "Çocukluk çağındaki beyin tümörleri genellikle, sara nöbeti, baş ağrısı, ani şuur değişiklikleri, kusma ve kişilik değişiklikleri, denge bozukluğu ve görme problemleri şeklinde kendini gösteriyor. Ailelerin bu konularda dikkatli olması gerekiyor. Yani alışılagelen yaşam standartlarında değişiklik mevcutsa bir hekime başvurmaları çok önemli" dedi. Anton'un babası Constantin Tuca ise, "Hocalarımıza çok teşekkür ederiz. Doktorlarımıza ömür boyu borçlu kaldık. Çocuğumuzun hayatını kurtardılar. Doktorumuzu hayatımıza Allah gönderdi" ifadelerini kullandı.

İLK AMELİYATTA BEYNİNDEN 4 SANTİMLİK TÜMÖR ALINDI

Niculai Anton, Romanya'da beyin tümörü operasyonu geçirdi. Operasyonda 4 santimetre boyutunda tümör kaldı. Bunun üzerine doktorlar kemoterapi yöntemiyle devam etmek isteyerek ikinci ameliyatı gerçekleştirmedi. Tuca, sosyal medyada İstanbul'da bulunan VM Medical Park Maltepe Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Hekimi Prof. Dr. Mehmet Reşid Önen'in gerçekleştirdiği Romanyalı çocuk hasta Mateo'nun sosyal medyadaki beyin tümörü tedavisi paylaşımlarını görerek, ailesinin Prof. Dr. Önen ile iletişime geçmesini sağladı. Aile, Prof Dr. Önen'e ulaşarak, ameliyat için gün aldı. Prof. Dr. Mehmet Reşid Önen ve Op. Dr. Evren Yüvrük tarafından gerçekleşen operasyon başarılı bir şekilde tamamlandı ve Anton Tuca sağlığına kavuştu.

'RİSKLİ OLSA DA AMELİYAT KARARI ALDIK'

Beyin ve Sinir Cerrahisi Hekimi Prof. Dr. Mehmet Reşid Önen, "Anton'un operasyonu başarılı geçti. Bundan yaklaşık 2 ay önce ülkesi olan Romanya'da ameliyat oldu. Fakat ameliyat sonrasında yapılan kontrollerde geride bir tümör parçası kaldığı görüldü. Aileye, geri kalan parçanın alınmayacağı ve bundan sonraki süreçte ışın tedavisi ve kemoterapi ile devam edileceği söylendi. Ancak Anton sosyal medyada bizim daha önce yaptığımız bir ameliyatı görmüş. Ailesine, beni bu doktora götürün demiş. Bu şekilde ailesi bizimle iletişime geçti. Anton'un filmlerini inceleyip, patoloji sonuçlarına baktık. Ardından, tümörün tamamının riskli olsa da çıkarılması gerektiğine karar verdik. Operasyon ile geri kalan kısmı da çıkardık. Başarılı bir ameliyat oldu. Anton'un sağlık durumu şu an iyi, 3'üncü günün sonunda taburcu ediyoruz" dedi.

'AİLELER DİKKATLİ OLMALI'

Tümör cerrahisinin çocukluk döneminde sık görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Önen, "Beyin tümörü diğer tümörlerden farklı şekilde görülüyor. Diğer tümörlerde olduğu gibi tamamen çıkartılması her zaman mümkün olmayabiliyor. Tümörün komşu olduğu bölgeler eğer riskli bölgelerse, hastanın sağlık durumu için ve ameliyat sonrası ciddi problemler yaşamaması adına, belli durumlarda tümörün bir kısmı bırakılabiliyor. Bu noktada ise hastanın genel durumu, hekim tecrübesi ve kullanılan ekipmanların son teknoloji olması çok önemli. Ekipmanlarınız yeterliyse ve hekim tecrübesi yeterliyse geri kalan tümörün de çıkarılması mümkün olabiliyor. Çocukluk çağındaki beyin tümörleri genellikle, sara nöbeti, baş ağrısı, ani şuur değişiklikleri, kusma ve kişilik değişiklikleri şeklinde kendini gösteriyor. Denge bozukluğu ve görme problemleri de bu nedenler arasında yer alıyor. Ailelerin bu konularda dikkatli olması gerekiyor. Yani alışılagelen yaşam standartlarında değişiklik mevcutsa bir hekime başvurmaları çok önemli" diye konuştu.

'ANTON GÜNLÜK YAŞANTISINA DEVAM EDEBİLİR'

Anton'un şu an itibariyle normal yaşantısına devam edebileceğini belirten Prof. Dr. Önen, "Tabii ki takiplerimiz devam edecek. Patoloji sonucunu yeniden bekleyeceğiz. Yurt dışında yapılan patoloji sonuçları ile kendi sonuçlarımızı karşılaştıracağız. Sonuçlara bağlı olarak ya takip edeceğiz ya da radyoterapi, kemoterapi sürecine hastamızı almamız gerekebilir. Fakat şu an durumu oldukça iyi, Anton günlük hayatına devam edebilir" ifadelerini kullandı.

'DOKTORLAR ÇOCUĞUMUZUN HAYATINI KURTARDI'

Anton'un babası Constantin Tuca ise ameliyata dair şunları söyledi:

"Çocuğumuz bu hastanede daha önce tümör ameliyatı olan Romanyalı çocuk hasta Mateo Ciocoiu'nun sosyal medyadaki video paylaşımını gördü. Daha sonra hastane ile iletişime geçtik. Hastaneye çocuğumuzun dosyasını gönderdik, dosyayı değerlendirdiler ve bizi Türkiye'ye çağırdılar. Anton Romanya'da daha önce bir ameliyat geçirdi. Tümör tamamen çıkarılamadı. Türkiye'de gerçekleştirilen ameliyatta tümör tamamen çıkartıldı. Hastaneden çok memnun kaldık. Hocalarımıza çok teşekkür ederiz. Doktorlarımıza ömür boyu borçlu kaldık. Çocuğumuzun hayatını kurtardılar. Doktorumuzu hayatımıza Allah gönderdi."

'HASTANEYE VE DOKTORLARA MİNNETTARIZ'

Anton'un annesi Nicoleta Tuca da şöyle konuştu:

"Şu anda çocuğum durumu çok iyi, beynindeki kalan tümör parçası tamamen çıkartıldı. Doktorlarımıza ve hastaneye teşekkür ederim. Çocuğumuzun hayatını kurtardılar. Kendilerine minnettarız. Çok mutluyuz."