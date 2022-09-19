TÜRK BÖBREK VAKFI BAŞKANI TİMUR ERK: SAĞLIK, ŞEKERDEN TATLIDIR

Türk Böbrek Vakfı'nın hayata geçirdiği, 'Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası' kapsamında Şişli meydanında üzerinde bomba süsü olan dev şeker maketi ile şeker tüketimine dikkat çekildi. 'Vücudumuzda bomba etkisi yaratacak maket' olarak tanımlanan dev şeker maketi Timur Erk, vakıf gönüllüsü Eylem Şenkal ile çocuklar ve gençlerden oluşan Türk Böbrek Vakfı'nın gönüllü sağlık elçileri tarafından yıkıldı. Erk, 'Türk toplumunun en önemli alışkanlıklarından bir tanesi olan şeker tüketimini azaltmamız lazım. Sağlık, şekerden tatlıdır diyoruz' dedi.

Kurulduğu günden bu yana birçok projeyi hayata geçiren ve çalıştığı konular üzerine farkındalık yaratan Türk Böbrek Vakfı, toplum sağlığı adına büyük bir projeyi daha hayata geçirdi. 'Doğru yaşam alışkanlıkları ile beslenme kaynaklı sağlık sorunlarının büyük ölçüde önüne geçilebilir' düşüncesiyle yola çıkan Türk Böbrek Vakfı, 19-25 Eylül tarihlerini 'Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası' olarak ilan etti. Tüm dünyada özellikle son yıllarda aşırı şeker tüketimin zemin oluşturduğu sağlık sorunları her geçen gün artıyor. Aşırı şeker tüketiminin insan sağlığını olumsuz etkilediği, obeziteden hipertansiyona, kalp-damar hastalıklarından kronik böbrek yetmezliği ve depresyona kadar birçok hastalığı tetiklemesi gerçeğiyle hareket eden Türk Böbrek Vakfı, belirlenen bu hafta ile aşırı şeker tüketiminin zararları hakkında farkındalığı arttırmak üzere ulusal ve uluslararası paydaşlarıyla iş birliği yapıyor.

Programa Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. İlhan Satman, Türk Kalp Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Güven, Türk Kalp Vakfı Müdürü Nurinnisa Parmaksız, Türk Böbrek Vakfının gönüllü sağlık elçileri, Vakıf Gönüllüsü oyuncu ve spor psikoloğu Eylem Şenkal ile çok sayıda vatandaş katıldı.

'LÜTFEN BU ETKİNLİĞİ TÜRKİYE DÜZEYİNDE YAYGINLAŞTIRALIM'

'Türk Böbrek Vakfı olarak dünyada bir ilke imza atıyoruz' diyen vakfın Başkanı Timur Erk, 'Çok iddialı bir cümle ama buna inanın. Dünya Şeker Tüketimine Dikkat haftasının birincisini hep birlikte kutluyoruz. Toplumlar geliştikçe beslenme hataları ve artan sağlık sorunları ile karşı karşıya kalıyorlar. Bu sadece ülkemizi değil, tüm dünya ülkelerini ve tüm devletleri ilgilendiren büyük bir sorun. Şu meydanda şimdi geçenlere sorsak şeker hastaları, kronik böbrek hastaları, kalp ve damar hastaları olduğunu rahatlıkla gözlemleyebiliriz. Toplumca bilinç kazanabilmek, neden-sonuç ilişkisinin farkına varabilmek gerekli önlemlerin hem bireysel hem toplumsal, kanun koyucu bazında ele alınmasını sağlamak için dikkatinizi çekmek istedik. Lütfen bu etkinliği Türkiye düzeyinde yaygınlaştıralım' dedi.

ERK: 'SAĞLIK ŞEKERDEN TATLIDIR DİYORUZ'

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, 'Bizim ülkemiz obezite de dünyada 3., Avrupa'da ise 1. sırada ise ve obeziteyi tetikleyen en önemli etkenlerden biri diyabet. Bu nedenle elimizden geldiği kadar şeker tüketimini azaltmamız lazım. Şeker tüketimini azaltmada tuz tüketimini azaltma kadar başarılı olamadık. Sınıfta kaldık diyebilirim. Çünkü 150 gram günlük şeker tüketimi 10 sene de ancak 10 gram indirebildik. Halbuki 100 grama ivedilikle indirmek lazım. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği rakam sadece 13 küp şekeri yani 50 gramdır. Çok şey yapmalıyız. Onun için devlet ve Sağlık Bakanlığı ile böyle büyük mücadelelere girişiyoruz. Burada birazdan arkamızdaki makete hücum yapacağız. O maketi parçalayacağız. Makette bir bomba var onu bir nevi patlatacağız. Elimizden geldiği kadar farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. 140 gramlık şeker tüketimini günlük 100 grama ivedilikle indirmek istiyoruz. Rafine şeker var, toz şeker var, nişasta bazlı şeker var. Bizim önerdiğimiz sadece pancar şekeriyle üretilmiş ürünler. Şeker tüketimi, kalp sağlığı, böbrek sağlığı, obeziteyi tetikliyor. Obezite de zaten bütün hastalıkları tetikliyor. Türk toplumunun en önemli alışkanlıklarından bir tanesi olan şeker tüketimini azaltmamız lazım. Sağlık şekerden tatlıdır diyoruz' dedi.

'ŞEKER TÜKETİMİ HAYATIN HER AŞAMASINA GİRMİŞ DURUMDA"

Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. İlhan Satman ise "Bu aktiviteleri şeker tüketimine dikkat çekme haftası olarak algılıyorum. Oldukça yararlı ve ses getirecek bir aktivite. Şeker tüketimi, hayatımızın her aşamasına girmiş durumda. Hiç farkına varmadan ilave veya serbest şeker dediğimiz ekstradan şekerler alabiliyoruz ve bunlar ileri dönemlerde birçok sağlık sorununa yol açıyor. Bunların pek çoğunu sayabiliriz. Eğer genetiğiniz uygunsa şeker hastalığına uygunsa erken dönemde ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. Hipertansiyon, ürik asit yüksekliği, böbrek taşları oluşumu, kronik böbrek hastalığı olmak üzere çocuklarda dikkat eksikliği, erişkinlerde ise fazla tüketim ile ilgili metabolik sendrom, depresyon, yağlı karaciğer gibi pek çok soruna yol açıyor. Dolayısıyla buna dikkat çekilmesinin çok yararlı olacağını düşünüyorum? diye konuştu.

'BİR ŞEKER UĞRUNA KENDİ YAŞAMINIZI YAVAŞ YAVAŞ YOK EDERSİNİZ'

Türk Böbrek Vakfı'nın Gönüllü Sağlık Elçisi 14 yaşındaki Behlül Korkmaz da, 'İnsanları bilinçlendirmek ve insanların şekerlerin zararlarını öğrenebilmesi için buradayım. İnsanlar şekerli gıdalardan uzak dursunlar ve spora yönelsinler. Şeker kullanmaya devam ederseniz bir şeker uğruna kendi yaşamınızı yavaş yavaş yok edersiniz' dedi.

DESTEKÇİLER

İstanbul, Sivas, Yozgat, Tunceli ve Diyarbakır Valiliği, İstanbul, Ankara, Çanakkale, Diyarbakır ve Erbaa Belediyeleri, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü, Sivas ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlükleri. Türkiye Diyetisyenler Derneği, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği, Diyabet Hemşireliği Derneği, Sağlıklı Yaşam Hareketi Derneği, AHEF - Aile Hekimleri Federasyonu, Türk Obezite ve Diyabet Vakfı (Cemiyet), AKORT - Aile Hekimliği ve Koruyucu Hekimlik Derneği, Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği, BÖHAK - Böbrek Hastaları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği. Türk Kalp Vakfı, OYAK Renault Türkiye, LİONS Kulüpleri, IFKF-WKA Uluslararası Böbrek Vakıfları Federasyonu - Dünya Böbrek Birliği.