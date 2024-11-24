24 Kasım Öğretmenler Günü anlamı ve önemi nedir? Mustafa Kemal Atatürk, "Millet Mektepleri Başöğretmeni" unvanını 24 Kasım 1928'de kabul etmiş ve eğitimin toplumun kalkınmasındaki temel taşlardan biri olduğunu vurgulamıştır. Öğretmenler Günü ne zaman ilan edildi? Detaylar haberimizdedir…
Türkiye'de 24 Kasım Öğretmenler Günü, 1981 yılında, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Başöğretmen" unvanını aldığı günün yıl dönümü olarak ilan edilmiştir. 1981 yılı aynı zamanda Atatürk'ün doğumunun 100. yıl dönümüne denk gelmekteydi ve bu kapsamda öğretmenlere adanan özel bir gün olarak kabul edilmiştir.
Öğretmenler Günü, öğretmenlerin fedakarlıklarını ve geleceğin mimarları olan öğrenciler için verdikleri emeği bir kez daha hatırlamak, onları saygıyla anmak ve teşvik etmek açısından büyük anlam taşır. Türkiye genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle öğretmenlere duyulan minnet ifade edilir.
Mustafa Kemal Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanı 24 Kasım'da verilmiştir. Bu nedenle ülkemizde her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.
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