24 Kasım Öğretmenler Günü - Son Dakika
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Soğuk Haber

24 Kasım Öğretmenler Günü

24 Kasım Öğretmenler Günü

Öğretmenler Günü, Atatürk'ün Başöğretmen unvanını aldığı gün olarak 1981'de ilan edilmiştir.

24.11.2024 07:10
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24 Kasım Öğretmenler Günü anlamı ve önemi nedir? Mustafa Kemal Atatürk, "Millet Mektepleri Başöğretmeni" unvanını 24 Kasım 1928'de kabul etmiş ve eğitimin toplumun kalkınmasındaki temel taşlardan biri olduğunu vurgulamıştır. Öğretmenler Günü ne zaman ilan edildi? Detaylar haberimizdedir…

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?

Türkiye'de 24 Kasım Öğretmenler Günü, 1981 yılında, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Başöğretmen" unvanını aldığı günün yıl dönümü olarak ilan edilmiştir. 1981 yılı aynı zamanda Atatürk'ün doğumunun 100. yıl dönümüne denk gelmekteydi ve bu kapsamda öğretmenlere adanan özel bir gün olarak kabul edilmiştir.

24 Kasım Öğretmenler Günü

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ANLAM VE ÖNEMİ

Öğretmenler Günü, öğretmenlerin fedakarlıklarını ve geleceğin mimarları olan öğrenciler için verdikleri emeği bir kez daha hatırlamak, onları saygıyla anmak ve teşvik etmek açısından büyük anlam taşır. Türkiye genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle öğretmenlere duyulan minnet ifade edilir.

ÜLKE ÜLKE ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANMA TARİHLERİ

24 Kasım Öğretmenler Günü
24 Kasım Öğretmenler Günü

ÖĞRETMENLER GÜNÜ 24 KASIM'DA NEDEN KUTLANIYOR?

Mustafa Kemal Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanı 24 Kasım'da verilmiştir. Bu nedenle ülkemizde her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

Öğretmenler Günü, Soğuk Haber, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber 24 Kasım Öğretmenler Günü - Son Dakika

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