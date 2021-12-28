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2021'de rakiplerini geride bırakan spor insanı belli oldu - Son Dakika

2021'de rakiplerini geride bırakan spor insanı belli oldu

28.12.2021 21:25

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, 2021 yılında spor dünyasında en çok habere konu olan takımları ve isimleri açıkladı. Kulüpler bazında listenin tepesinde Fenerbahçe yer aldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, en çok habere konu olan spor insanı oldu.

Türkiye'nin en büyük dijital bankası Habermetre, 10 bini aşkın Türk sitesini sayarak 2021 yılında en çok haber konusu olan spor kulüplerini ve spor insanlarını açıkladı. Bu yıl en çok haber konusu olan takım Fenerbahçe, en çok haber konusu olan spor insanı ise Fatih Terim.

Habermetre verileri açıkladı! İşte spor dünyasının 2021 yılında en çok habere konu olan isimleri

EN ÇOK HABER PEREİRA'DA

Fenerbahçe'de en çok habere konu olan isim Vitor Pereira. Geçtiğimiz hafta bileti kesilen Portekizli hoca 123 bin 509 habere konu olurken, tam 471 milyon 777 bin 932 kez okundu. Pereira'nın ardından Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ikinci sırada yer alıyor. Ali Koç ismi, 121 bin 675 habere konu olurken, 392 milyon 871 bin 91 kez okundu. Fenerbahçe camiasında en çok habere konu olan üçüncü isim Mesut Özil. Tecrübeli kaptan 100 bin 816 habere konu olurken 303 milyon 864 bin 301 kez okundu.

Habermetre verileri açıkladı! İşte spor dünyasının 2021 yılında en çok habere konu olan isimleri

ZİRVE TERİM'İN

Türkiye'de en çok haberi yapılan ve okunan isim Fatih Terim. Terim, haliyle Galatasaray camiasının da zirvesinde. Fatih Terim ismi tam 270 bin 474 habere konu oldu, 853 milyon 493 bin 350 kez okundu. Fatih Terim'in ardından en çok habere konu olan isim kaptan Muslera. Uruguaylı eldiven 89 bin 544 habere konu olup, 255 milyon 675 bin 595 kez okundu. Marcao-Kerem vakası da 2022'ye yaklaştığımız dönemde halen akıllarda. Bu iki isim de hayli habere konu oldu. Marcao ismi 86 bin 908 habere konu olup, 277 milyon 985 bin 20 kez okundu. Performansıyla parmak ısırtan Kerem, Marcao'ya çok yakın. Kerem ismi 81 bin 301 haber oldu ve 206 milyon 612 bin 543 kez okunma gördü.

Habermetre verileri açıkladı! İşte spor dünyasının 2021 yılında en çok habere konu olan isimleri

SERGEN YALÇIN FARK ATTI

Beşiktaş'ın yolları ayırdığı Sergen Yalçın, Fatih Terim'den sonra en çok habere konu olan ve okunan spor insanı. Sergen Yalçın tam 193 bin 860 habere konu oldu. Yalçın'ın haberleri 538 milyon 561 bin 276 kez görüldü. Sergen Yalçın'ı Beşiktaş'ta Ghezzal takip ediyor. Cezayirli 94 bin 612 habere konu olup, 263 milyon 209 bin 198 kez okundu. Ghezzal'la birlikte Galatasaray'la anılan Rosier, Beşiktaş'ta üçüncü sıradaki isim. Fransız sağ bek 77 bin 461 habere konu olurken, 263 milyon 208 bin 198 kez okundu.

Habermetre verileri açıkladı! İşte spor dünyasının 2021 yılında en çok habere konu olan isimleri

TRABZONSPOR'DA AVCI

Trabzonspor'da en çok habere konu olan isim 118 bin 263 haberle Abdullah Avcı. Avcı'nın haberleri 139 milyon 651 bin 980 kez okundu. Adı transfer gündeminden hiç düşmeyen Uğurcan Çakır ikinci sırada. Milli kaleci 58 bin 487 habere konu olurken 100 milyon 170 bin 753 kez okundu. Trabzonspor'da en çok merak edilen üçüncü isim Anthony Nwakaeme. Başarılı futbolcu 48 bin 93 kez habere konu olurken, 93 milyon 843 bin 279 kez okunma yakaladı.

Habermetre verileri açıkladı! İşte spor dünyasının 2021 yılında en çok habere konu olan isimleri

AVRUPA'DA RONALDO

Avrupa futbolundaki araştırmalarda zirvedeki isim şaşırtmadı. Manchester United'a transfer olan Ronaldo, 48 bin 667 haberde yer aldı. Portekizli starın haberleri tam 100 milyon 70 bin 203 kez okundu. Ronaldo'yu 42 bin 666 haberle Messi takip ediyor. Messi ismi 89 milyon 642 bin 555 kez okunma gördü. Türkiye'de önemli kitlesi olan Haaland ise Mbappe'yi geçip üçüncü sırayı aldı. Dortmund'un yıldızı 25 bin 115 haber ve 43 milyon 586 bin 625 okunmayla üçüncü sırada.

Habermetre verileri açıkladı! İşte spor dünyasının 2021 yılında en çok habere konu olan isimleri

A MİLLİ TAKIM'DA ŞENOL GÜNEŞ

A Milli Takım'ın EURO 2020'den sonra yolları ayırdığı Şenol Güneş, tam 103 bin 484 habere konu olup, 244 milyon 258 bin 170 kez okundu. Güneş'i listede kaptan Burak takip etti. Burak Yılmaz 81 bin 818 habere konu olup, 217 milyon 415 bin 393 kez okundu. Üçüncü sıradaki isim ise Kenan Karaman. Beşiktaş'a transfer olan Kenan, 53 bin 592 habere konu olurken 113 milyon 300 bin 559 kez okundu.

Habermetre verileri açıkladı! İşte spor dünyasının 2021 yılında en çok habere konu olan isimleri

FUTBOL DIŞINDA METE GAZOZ

Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz, futbol dışındaki branşlarda en çok habere konu olan sporcu. Mete 30 bin 499 habere konu olurken, 36 milyon 19 bin 707 kez okundu. Mete'yi Filenin Sultanları'ndan kaptan Eda Erdem takip ediyor. Başarılı voleybolcu 15 bin 417 habere konu olup 19 milyon 295 bin 929 kez okunma aldı. Eda'yı yine voleybolcu bir isim takip izliyor. Milli Takım'ın başarılı voleybolcusu Ebrar Karakurt, 12 bin 251 habere konu olurken, 18 milyon 31 bin 421 kez okundu.

İşte veriler:

Habermetre verileri açıkladı! İşte spor dünyasının 2021 yılında en çok habere konu olan isimleri
Habermetre verileri açıkladı! İşte spor dünyasının 2021 yılında en çok habere konu olan isimleri
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Galatasaray, Fatih Terim, Fenerbahçe, Habermetre, Spor, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

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SON DAKİKA: 2021'de rakiplerini geride bırakan spor insanı belli oldu - Son Dakika
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