2025-2026 Sezonu Hakem Listesi Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu 2025-2026 sezonunda görev yapacak üst klasman hakem, gözlemci ve video yardımcı hakem listesini açıkladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Merkez Hakem Kurulu 2025-2026 sezonu klasman hakem ve video yardımcı hakem listelerini belirledi. Buna göre Üst Klasman Hakem Listesi şöyle:

Zorbay Küçük (Adana), Burak Pakkan (Ankara), Kadir Sağlam (Ankara), Alper Akarsu (Ankara), Gürcan Hasova (Ankara), Burak Olcar (Ankara), Egemen Artun (Ankara), Burak Demirkıran (Ankara), Batuhan Kolak (Antalya), Ömer Faruk Turtay (Antalya), Oğuzhan Çakır (Balıkesir), Adnan Deniz Kayatepe (Balıkesir), Cihan Aydın (Bursa), Arda Kardeşler (Bursa), Ali Şansalan (Çanakkale), Ümit Öztürk (Denizli), Turgut Doman (Eskişehir), Ali Yılmaz (Gaziantep), Ozan Ergün (İstanbul), Çağdaş Altay (İstanbul), Mehmet Türkmen (İstanbul), Abdullah Buğra Taşkınsoy (İstanbul), İlker Yasin Avcı (İstanbul), Süleyman Bahadır (İstanbul), Melih Aldemir (İstanbul), Fevzi Erdem Akbaş (İstanbul), Oğuzhan Gökçen (İstanbul), Seyfettin Alper Yılmaz (İstanbul), Halil Umut Meler (İzmir), Direnç Tonusluoğlu (İzmir), Fatih Tokail (İzmir), Yiğit Arslan (İzmir), Reşat Onur Coşkunses (İzmir), Davut Dakul Çelik (İzmir), Ayberk Demirbaş (İzmir), Berkay Erdemir (İzmir), Ömer Tolga Güldibi (Kocaeli), Raşit Yorgancılar (Konya), Yunus Dursun (Mardin), Oğuzhan Aksu (Mersin), Emre Kargın (Muğla), Hakan Ülker (Muğla), Muhammet Ali Metoğlu (Rize), Atilla Karaoğlan (Sakarya), Erdem Mertoğlu (Samsun), Yusuf Ziya Gündüz (Sivas), Ömer Faruk Gültekin (Şanlıurfa), Yusuf Adnan Kendirciler (Şanlıurfa), Mehmet Ali Özer (Tekirdağ), Yasin Kol (Trabzon), Alpaslan Şen (Trabzon), Furkan Aksuoğlu (Trabzon), Melih Kurt (Trabzon), Muhammed Selim Özbek (Van)

Video Yardımcı Hakem (VAR) listesi:

Bilal Köseoğlu (Amasya), Efe Tanrıverdi (Ankara), Mustafa İlker Coşkun (Ankara), Özer Özden (Ankara), Sarper Barış Saka (Antalya), Erkan Özdamar (Antalya), Eren Özyemişçioğlu (Aydın), Özgür Yankaya (Edirne), Volkan Bayarslan (İstanbul), Onur Özütoprak (İstanbul), Melis Özçiğdem (İzmir), Ferhan Kestanlıoğlu (İzmir), Sinan Dereci (Rize), Erkan Engin (Sakarya), Bülent Birincioğlu (Trabzon) - İSTANBUL