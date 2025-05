7. Etnospor Kültür Festivali Başladı

Sporun ve sanatın her renginin bu festivalde yer alacağını belirten Dünya Etnospor Konfederasyonu Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, "Bu yıl ayrıca dünyanın farklı bölgelerinde yaşatılan birçok geleneksel spor ve kültürel gösteri ilk kez Etnospor Kültür Festivali aracılığıyla katılımcılarla buluşuyor. Bunları yalnızca izlemekle kalmayacak, dokunacak deneyimleyecek, birlikte hissedeceğiz. Katar'dan Kazakistan'a, Gürcistan'dan İtalya'ya, Afrika'nın içlerinden Orta Asya'nın uçsuz bozkırlarına kadar kültürün, sporun ve sanatın her rengi bu festivalde birlikte yer alacak. 35 ülkeden binin üzerinde sporcu, sanatçı ve kültür insanını İstanbul'da bu buluşmada misafir ediyoruz. Bu çeşitlilik, insanlık mirasımızın ne kadar zengin ne kadar ilham verici olduğunu hepimize gösteriyor. Kıymetli misafirler, geçtiğimiz yıl bir hakikatin altını çizmiştik. 'Oynamak her çocuğun hakkıdır' demiştik. Ancak ne yazık ki bugün Gazze başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde çocuk bu en temel haktan mahrum bırakılıyor. Oynaması gereken yaşta savaşların ortasında kalan, soykırıma maruz bırakılan, sevinmesi gereken çağda acıların içinde büyüyen çocuklara tanığız. Bir kez daha haykırıyoruz; biz çocukların bombalar altında ezildiği değil, neşeyle oyunlar oynadığı bir dünya istiyoruz. Bu festival eğlencenin ve gösterinin ötesinde aynı zamanda bir duruşun, bir çağrının ifadesidir. Dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılarla birlikte insanlık vicdanını bu alanda biraya getiriyoruz. Barışı, kardeşliği, dayanışmayı ve ortak değerleri burada hep birlikte yeniden inşa ediyoruz. Kültürün birleştirici gücüne, sporun evrensel diline, sanatın kalplere hitap eden sesine inanıyoruz. İşte bu festival bu inancın, ete kemiğe bürünmüş halidir. Sözlerimi son verirken bu büyük organizasyona emek veren tüm ekip arkadaşlarımıza, destek veren kurumlara Dünya Etnospor Birliği üyelerine, sponsorlarımıza, katkı sunan ülke temsilcilerine, sanatçılara, sporculara ve elbette festivalimizi şenlendiren siz değerleri misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum. Hepinize hayırlı, bereketli ve huzurlu bir festival diyorum" diye konuştu.

BAKAN BAK: TÜRKİYE'DE BU KÜLTÜRÜN DEVAM ETMESİ ÜLKEMİZİN EN ÖNEMLİ GELENEKLERİNDEN BİR TANESİ

İstanbul'un böyle organizasyon ve festivallere ev sahipliği yapmasının çok önemli olduğuna dikkat çeken Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Çocukların, gençlerin burada olması bizi çok mutlu etti. Tören alanındaki gençlerin heyecanını görünce gerçekten çok mutlu oldum. Gençlerle berabere dünya güzel. Organizasyon nedeniyle Dünya Etnospor Birliği'ne teşekkür ediyorum. 7'ncisi gerçekleştiriliyor. Bizim geleneklerimizde, Türkiye'nin, Anadolu'nun bağrında pek çok organizasyonu, festivali görüyoruz. Siz Ordu'ya Perşembe Yaylası'na gittiğiniz zaman Karakucak güreşlerinde 70 bin kişiyi görebiliyorsunuz. Elmalı'da 50 bin kişiyi görebilirsiniz. Kırkpınar'da 70 bin kişiyi görebilirsiniz. Türkiye'de bu kültürün devam etmesi ülkemizin en önemli geleneklerinden bir tanesi. Bunlara olanak sağlayan ülkemizin kuruluşlarına teşekkür ediyoruz. Kültür Bakanlığı'na teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın spora, kültür etkinliklerine destek vermesi bizler için çok önemli. İstanbul'un ev sahipliği yapması çok önemli. İstanbul; kültürün, tarihin, sporun şehri. Başkentlerin başkenti, İstanbul. Bu organizasyon nedeniyle ülkemize gelen misafirlere tekrar hoş geldiniz diyoruz. Birazdan Orta Asya'dan buraya taşınan gelenekleri göreceğiz. Genlerimizdeki gücü göreceğiz. O yüzden gençlerimizin buraya gelmesi çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak 2025 yılını aile yılı olarak ilan ettik. Ailelerin gelenekleri taşımasında gücü çok önemli. Aile; toplumun, sevginin merkezi. Spor, birleştirici güç, kültür ortak bir payda. Bunları yaşamak çok önemli. Teknolojisi ile güçlü, Teknofest'i ile güçlü bir gençlik var Türkiye'de. Kültürüyle, sanatıyla, sporuyla güçlü bir gençlik var. Tüm dünyaya örnek olan yatırımlar var, spor tesisi yatırımları, stadyumlar, kapalı spor salonları, yüzme havuzları var. Kültürüyle, sanatıyla, sporuyla yükselen yıldız Türkiye var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bölgenin güçlü ülkesi Türkiye var. Bu nedenle gençlerimize şunu söylüyoruz. Spor yapın, sporla, kültürle, sanatla paylaşın. Dünyaya iyileştirici güç olarak yaşayın. Çocukların oynaması lazım. Bombalar altında değil, oyunlar altında coşması lazım. Gazze'yi, Filistin'i unutmayalım. Çocuklar uyurken sessiz kalır, çocuklar öldürülürken hepimizin sesini yükseltmesi lazım. Buraya gelen gençlere şunu söylüyoruz. Gazze'yi, Filistin'i, mazlumları unutmayın. Her zaman zalimlerin karşısında olun. Kültür festivalinin hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

GAMBİYA GENÇLİK VE SPOR BAKANI BAKARY BADJIE: BAŞARILI VE EĞLENCELİ BİR ETKİNLİK DİLİYORUM

Spor ile kültürün birbirine bağlı olduğuna dikkat çeken Gambiya Gençlik ve Spor Bakanı Bakary Badjie, "Buraya bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Tüm katılımcılara başarılı bir program diliyoruz. Sizinle birlikte aile yılı olan bu yılı da kutluyorum. Bu programın başarılı olmasını canıgönülden diliyorum. Burada olduğum için onur duyuyorum. Böylesi platformları sağladığınız için teşekkür ediyorum. Kendi kültürünüzü bu şekilde yansıtmış oluyorsunuz. Spor ile kültürün birbirine bağlı olduğunu biliyoruz. Hepinize başarılı ve eğlenceli bir etkinlik diliyorum" diye konuştu.

İSTANBUL VALİSİ GÜL: EV SAHİPLİĞİ YAPTIĞIMIZ İÇİN KENDİMİZİ ŞANSLI ADDEDİYORUZ

İstanbul'un dünyanın birçok ülkesinden daha kalabalık bir şehir olduğunu hatırlatan İstanbul Valisi Davut Gül, festivale destek veren herkese teşekkür etti. İstanbul'un böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığı için kendilerini şanslı gördüklerini belirten Vali Gül, "İstanbul'umuz yaklaşık 16 milyon nüfusuyla, 130 ülkeden daha kalabalık bir şehir. Bu şehirde gençlerimize bu imkanı sağlayan başta Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan olmak üzere çalışma arkadaşlarına ve bu festivale destek veren sponsorlara, katılımlarıyla burayı şenlendiren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İstanbul, farklılıkları zenginlik gören, kültürlü bir şehir. Bu bizim genel itibariyle millet olarak ruhumuzu da yansıtıyor. Bildiğiniz gibi tek tip kıyafetin, müziğin, yemeğin baskın olarak tartışıldığı bir ortamda dünyadaki farklılıkları, geleneksel kültürü yaşatmak, bir araya getirmek, tekrardan ailelerle birlikte canlandırmak çok çok önemli, kıymetli. Buna İstanbul'da ev sahipliği yaptığımız için kendimizi şanslı addediyoruz. Uzaktan yakından gelen herkese bir kez daha hoş geldiniz diyorum" şeklinde konuştu.