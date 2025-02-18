A Milli Erkek Basketbol Takımı basınla bir araya geldi / Metin eklendi

Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı basınla bir araya geldi

Hidayet Türkoğlu'ndan 'Fenerbahçe' açıklaması; Şampiyonaya kadar bu tutum devam ederse, yaptırım konusunda çekinmeyeceğiz

'Sürecin bu kadar uzaması bizi de şaşırttı. Bu noktalara gelinmesi bizim istemediğimiz bir süreç'

Ergin Ataman: Avrupa Şampiyonası'nda güçlü bir kadromuz olacağını düşünüyoruz

Cedi Osman: Kazanarak devam etmek istiyoruz

Nedim Yücel: Grubu lider tamamlamak istiyoruz

Gökhan HEBEPCİ - Efe ALDEMİR - İSTANBUL, - A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda oynayacakları İtalya ve İzlanda karşılaşmaları öncesinde düzenlenen medya günü etkinliğinde basın mensupları ile bir araya geldi.

A Milliler, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda 20 Şubat Perşembe günü saat 20.30'da İtalya ile Basketbol Gelişim Merkezi'nde ve 23 Şubat Pazar günü saat TSİ 22.30'da deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Bu maçlar öncesinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde medya günü etkinliği düzenlendi.

HİDAYET TÜRKOĞLU: HOCAMIZA VE TÜM SPORCU ARKADAŞLARIMIZA BAŞARILAR DİLEMEK İSTİYORUM

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Şubat ayının kendileri için güzel geçtiğini belirterek, "Başta kadın milli takımımızın başarısı bizi gururlandırdı. Grubunu namağlup tamamlayarak kadın basketbolunun çıkışta olduğunu gösterdiler. Onları kutluyorum. Hafta sonu da Türkiye Kupası'nı çok değerli şehirlerimizden Şanlıurfa'da organize ettik. 4 takımı da kutlamak istiyorum. İlk kutlamayı tribünleri hiç boş bırakmayan Urfa halkına ediyorum. Bizim için bu tip organizasyonlar çok anlamlı olmuştur. Ülkemizin farklı yerlerinde yaptığımız organizasyonları bölge insanlarının sahiplenmesi çok değerli olmuştur bizim için. Bunu farklı şehirlerde yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantileyerek büyük bir başarıya imza attığını sözlerine eklerken, "Son 2 maçımız var. Bu maçların amacı ve değeri bizim için anlam ifade ediyor. Ülke olarak bu formanın değerini sahaya çıkacak oyuncular en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Onlara güvenimiz tamdır. Ülke basketbolunun daha yukarı çıkması için de çok değerlidir. En önemlisi milli takım olarak galibiyet alışkanlığı anlamında çok anlamlı maçlar olacak. Yönetim olarak oyuncularımızın her daim yanında olduğumuzu dile getiriyoruz. Şimdiden burayı dolduracak binlerce taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Hocamıza ve tüm sporcu arkadaşlarımıza başarılar dilemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

TÜRKOĞLU'NDAN 'FENERBAHÇE' AÇIKLAMASI: ŞAMPİYONAYA KADAR BU TUTUM DEVAM EDERSE, YAPTIRIM KONUSUNDA ÇEKİNMEYECEĞİZ

Federasyon Başkanı Türkoğlu, Fenerbahçe'nin, A Milli Erkek Milli Basketbol Takımı'na oyuncu göndermeme kararının devam etmesiyle ilgili süreci de şöyle aktardı;

"Süreci hep yakından takip eden yönetim olduk. Diyalogdan kaçan bir yönetim olmadık. Süreci en iyi şekilde yönetmeye çalıştık. Bazı süreçlere burada girmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Milli takım formasını giymek için buradalar. Sürecin bu kadar uzaması bizi de şaşırttı. Bu noktalara gelinmesi bizim istemediğimiz bir süreç. Bu formayı giyecek arkadaşların perşembe ve pazar günü en iyi şekilde değerlendireceklerini düşünüyorum. Yönetimsel anlamda bazı kararlar alırken sporcuyu düşünen bir yönetim olduk. Avrupa şampiyonasına giderken bu sürecin daha doğru olacağını düşündük. Sporcumuzu bu polemiğin içinde bırakmak istemedik. Bunun geri dönüşleri bazen ağır olabiliyor. Sporcumuzu disipline yollamamız gerekebilirdi ve bu sporcumuz aylarca sahalardan uzak kalabilirdi. Sırf bu yönde düşündüğümüz için bu pencerelerde bu kadroyla devam etmek istedik. Süreci yaza kadar takip edeceğiz. Avrupa şampiyonasına giderken bu tutum aynı şekilde devam ederse yönetimsel olarak yaptırımlarımız konusunda, sporcularımıza da aynı şekilde olmak üzere hiçbir şeyden çekinmeyeceğimizi duyurmak isteriz. Biz bazı şeylerin iletişimle ve zamanla doğrulacağına inandık. Milli takım anlamında Avrupa şampiyonasına giderken bu tavırlar aynı şekilde devam ederse sporcumuz anlamında ve karşımızda kim olursa olsun yönetim olarak gereken tavrımızı daha önce koyduğumuz gibi bundan sonra da koyacağımızı söylemek isterim."

Türkoğlu ayrıca, NBA'de forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün, All- Star'da mücadele etmesiyle ilgili de, "Bu hafta sonu ülkemizi ABD'de en iyi şekilde temsil eden Alperen Şengül'ün, All-Star'ı hak ettiği ve ülkemizi gururlandırdığı için tebrik ediyorum. Umarım başarısı devam eder ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam eder" yorumunu yaptı.

ERGİN ATAMAN: AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA GÜÇLÜ BİR KADROMUZ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman da, Kasım ayında Macaristan ile oynanan iki maçı da kazanarak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde ettiklerini dile getirerek, "İki maçımız kaldı. Bunlardan ilkini İtalya ile burada oynayacağız. İlk etapta İtalya'ya oradaki maçta 7 sayı farkla kaybetmiştik. Şimdi gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz. Ne kadar Avrupa Şampiyonası'na gitmemize etki edecek bir maç olmasa da sonuçta prestij olarak grubu lider bitirmek istiyoruz. İtalya maçını hem kazanmak hem de 7 sayılık farkı kapatmak istiyoruz. Bu kendimize koyduğumuz bir hedef. İzlanda ile de grup maçlarını tamamlayacağız. Avrupa Şampiyonası'nda güçlü bir kadromuz olacağını düşünüyoruz. 1 haftalık süreçte en iyisini yapıp İtalya maçını kazanmak istiyoruz" dedi.

CEDİ OSMAN: KAZANARAK DEVAM ETMEK İSTİYORUZ

Takım kaptanlarından Cedi Osman ise, "İtalya'ya karşı oynamak bizim için her zaman önemlidir. Zorlu bir maç olacak. Takım olarak taraftarlarımızın önünde çok iyi performans sergileyerek galip gelmek istiyoruz. Hem bizim için hem de milli takımımız için bir artı. Sonuçta burada her pencerede oynayabilmek çok önemliydi. Özellikle hedefe ulaştığımız için de çok mutluyuz. Onun da artısını gördük bir önceki pencerede. Şimdi de garantiledik ama İtalya maçı başta olmak üzere kazanarak devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

NEDİM YÜCEL: GRUBU LİDER TAMAMLAMAK İSTİYORUZ

A Milli Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Nedim Yücel de, "Avrupa Şampiyonası öncesi gruptan çıkmayı garantiledik. Grubu lider tamamlamak istiyoruz. Çok önemli prestij olacaktır. Elemelerde uzun bir aradan sonra Cedi, Furkan gibi oyuncular bizimle birlikte olacak. Bu da Avrupa şampiyonası için önemli bir hazırlık. Elimizden geleni yaptık, grubu lider olarak tamamlamak istiyoruz" diye konuştu.