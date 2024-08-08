Fatura onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor - Son Dakika
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Spor

Fatura onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor

Fatura onlara kesildi! Filenin Sultanları\'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş\'a tepki yağıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı final maçında İtalya'ya 3-0 yenilerek final biletini kaçırdığı karşılaşmanın ardından müsabakayı tribünden takip eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki yağdı. Sosyal medyada kullanıcılar, yaptıkları yorumlarla mağlubiyetin faturasını "Uğursuzlar" olarak nitelendirdiği 3 ismi kesti.

08.08.2024 23:26
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A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı final maçında İtalya'ya 3-0 yenilerek final şansını kaybettiği maçı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yerinden takip etti. Mağlubiyetin ardından 3 isme birden sosyal medyadan tepki yağdı.

Fatura onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor

"UĞURSUZLAR"

Sosyal medyada kullanıcılar, alınan mağlubiyetin faturasını karşılaşmayı tribünden takip eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş üçlüsüne keserek "Uğursuzlar" etiketiyle yorumlarda bulundu.

İşte o yorumlardan bazıları;

Yenilginin faturası onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor
Yenilginin faturası onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor
Yenilginin faturası onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor
Yenilginin faturası onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor
Yenilginin faturası onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor
Yenilginin faturası onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor
Yenilginin faturası onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor

ÖZGÜR ÖZEL'DEN FİLENİN SULTANLARI'NA TEBRİK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Müsabakanın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Özel, "Sergilediğiniz mücadele, yaşattığınız gurur için teşekkürler Filenin Sultanları. Bize Olimpiyat Oyunları'nda bir ilki yaşatan Kadın Voleybol Milli Takımımıza bronz madalya maçında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yenilginin faturası onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor

ÇİN MAÇINI DA İZLEMİŞLERDİ

2024 Olimpiyat Oyunları'nı takip etmek için Paris'te bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Filenin Sultanları'nın Çin'i 3-2 yenerek yarı final biletini aldığı maçı da yerinden izlemişti.

Fatura onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor

CEMAL ENGİNYURT'UN PAYLAŞIMI ORTALIĞI KARIŞTIRMIŞTI

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un Özel, İmamoğlu ile Yavaş'ın takip ettiği ve 3-2 kazanılan Çin maçının ardından yaptığı paylaşım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı gerekçesiyle tepki çekmiş ve siyasette yeni bir tartışmaya neden olmuştu. Enginyurt, paylaşımında " Maça gitmek böyle uğurlu gelir. Kimin gittiği çok önemli. Tebrikler Filenin Sultanları" ifadelerini kullanmıştı.

Yenilginin faturası onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor

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Son Dakika Spor Fatura onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Cenk Demiray: Bu haber mi şimdi 134 23 Yanıtla
    İbrahimm Bas: gerçekten midemiz bulandı artık 7 0
  • Yiğit Karapınar: Siz de bunu "Haber" diye paylaşıyorsunuz ya, helal valla... 100 24 Yanıtla
  • YoH null: alakasız maksat konu olsun konuşsun herkes diye denir tv de izledim en başta kaybedecekler dedim çünkü oyun tarzı çok kötü en başta.beli etti takım kendini top rakip sahaya geçmiyor bile iltaya savunma perdeleme olarak başarı bir oyunla kazandı tv de izledim kimse kendini kandirmasin:) 94 15 Yanıtla
  • Emrah Özer: Habercilik bu mudur? 85 20 Yanıtla
  • Oğuz YALMAN: Çin maçınıda izlediler o maçı kazandık.O zaman uğurlu geldiler diye yazmadılar.Anlaşılan İtalya maçında kızlarımız türbünde chp üçlüsü sahadaydı galiba.Kendimizi kandırmayalım kızlarımız çok kötüydü.Yinede tebrikler bronzu alırlar inşallah. 77 21 Yanıtla
  • Sevim Dönmez: Sultanlarımız bu akşam başarılı olamadı. Ama onlar bu güne kadar yaptıkları ile gönlümüzde taht kurdu. Helal olsun size. Başkanlarımız ve sizler olumsuz yorumlara kulak tıkayın. Güneş balçıkla sıvanmaz. 62 24 Yanıtla
  • Ekrem Tepecik: Avrupa şampiyonası; Hollanda Türkiye Maçını trübunden izleyen ve takımimızin kaybettiği macta Cumhurbaşkanina kimse uğursuz deyip suçlamadı. Bu haberle siz kaybettiniz. 56 25 Yanıtla
  • Sümbül Dağı: Sadece işinize gelen yorumları paylaşıyorsunuz 67 13 Yanıtla
    Ramazan Gündoğan: Aynen öyle. 4 2
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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