Acun Ilıcalı: Fenerbahçe Görevim Hull City'i Etkiledi

HULL City Başkanı Acun Ilıcalı Fenerbahçe , Maribor ve Hull City ile ilgilendim. Fenerbahçe aşırı yoğundu. Çok zamanımı aldı. 24 saatin 18 saatinin Fenerbahçe'ye dönüştüğü günler oldu. Anlık problemler ve yapılması gereken durumlar asbaşkanken çok mutluluk duymama rağmen görevim Hull City'i etkiledi. Fenerbahçe transferleri ve seçim süreci Hull City'i etkiledi. Hatalardan ders almalıyız. Asbaşkanlığımı hata olarak görmüyorum. Bu görev benim için gururdu ama böyle bir sonuç çıktı" dedi.

2025/26 sezonu hazırlıklarını TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdüren İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de Başkan Acun Ilıcalı, teknik direktör Sergej Jakirovic ve Jared Dublin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ILICALI: HOCAMIZLA YENİ BİR SEZONA BAŞLIYORUZ'

Başarılı bir sezon geçirmek istediklerini belirten Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, "İnşallah güzel bir sezon olur bizim için. Hocamızla yeni bir sezona başlıyoruz. Kendisi bizim için çok önemli bir isim. Uzun toplantılar sonrasında takımımızı daha iyileriyle götürebilmesi için kendisiyle anlaştık. Teşekkür ediyorum ona. İnşallah birlikte güzel başarılara ulaşacağız" diye konuştu.

'TRANSFER YASAĞI KULÜPLERİN BAŞINA GELEBİLİYOR'

Fenerbahçe'deki görevinden ayrıldıktan sonra Hull City ve Maribor takımlarına ayıracak daha çok vakti olduğunu ve gelen transfer yasağı hakkında konuşan Ilıcalı, "İyi bir kadromuz var. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra vakit ve enerji olarak daha çok vaktim ve enerjim var. Konsantrasyonum Hull City ve Maribor'da. Transfer yasağı kulüplerin başına gelebiliyor. Biz de İngiltere Federasyonu'na başvurduk. Savunmamızı da yaptık, güveniyoruz. Bu konuda iyi hissediyoruz. Tahminim 2 hafta içerisinde bir cevap gelecek. Kararın değişeceğini düşünüyoruz. Bizimle problemi olan bir kulüp yok. Bizle ilgili ortaya çıkmış bir iddia yok. Ancak böyle bir ceza söz konusu. Değişeceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

'KULÜBÜ SATACAĞIM DİYE BİR AÇIKLAMAM OLMADI'

Basında kulübü satacağına dair çıkan haberlerin asılsız olduğunu dile getiren Acun Ilıcalı, " Türkiye'de röportaj verdiğimiz zaman İngiltere'de başka çıkıyor, İngiltere'de verdiğimiz zaman tam tersi oluyor. Kulübü satacağım diye bir açıklamam hiç olmadı. Bize böyle bir soru soruldu, kulübe ilgi olması çok normal cevabını verdik. Şu anki kadro değerimiz 50 milyon Euro üzerinde. Potansiyel olarak iki katına da çıkacağını düşünüyoruz. Kulübü satmak gibi şu anda bir düşüncem yok. Çok mutluyum. İnşallah güzel başarılar elde ederiz. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Yıllar önce alacağımı da düşünmüyordum, şu anda da satacağımı düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

'FENERBAHÇE AŞIRI YOĞUNDU'

Fenerbahçe'de yaptığı asbaşkanlık görevinden gurur duyduğunu ancak çok yoğun olduğunu anlatan Ilıcalı, "Hull City'li taraftara açıkladım. Süperman olmadığımı anlattım. Kaldırabilirim diye düşündüm. Fenerbahçe, Maribor ve Hull City ile ilgilendim. Fenerbahçe aşırı yoğundu. Çok zamanımı aldı. 24 saatin 18 saatinin Fenerbahçe'ye dönüştüğü günler oldu. Anlık problemler ve yapılması gereken durumlar asbaşkanken çok mutluluk duymama rağmen görevim Hull City'i etkiledi. Fenerbahçe transferleri ve seçim sürecinin etkisi Hull City'i etkiledi. Hatalardan ders almalıyız. Asbaşkanlığımı hata olarak görmüyorum. Bu görev benim için gururdu ama böyle bir sonuç çıktı" ifadelerine yer verdi.

'KİRALIK VE BOŞTA OYUNCULARI ALABİLİYORUZ'

Türk oyuncuları transfer etmeye devam edecek misiniz sorusuna Ilıcalı şu yanıtı verdi:

"Şu anda biz kiralık ve boşta oyuncuları alabiliyoruz. Sadece bir kulübe para verip transfer yapamıyoruz. Bunun da değişeceğini düşünüyoruz. Bundan önce oyuncunun Türk'ü Alman'ı diye bakmadık. Ozan Tufan'ı götürdük oraya şu anda taraftarımızın sevgilisi. Taraftarlar kendisini çok seviyor. Tabii ki her oyuncu başarılı olacak diye bir şey yok. Abdülkadir Ömür ilk sezon başarılıydı. Diğer sezon sakatlıklardan dolayı çok süre alamadı. Doğukan Sinik de maalesef çok sakatlık yaşadı."

'DOĞRU İSİMLE İSTİKRAR ÖNEMLİ'

Her sene hoca değişikliği konusuna Acun Ilıcalı, "Championship'te bizden daha çok teknik adam değiştiren takımlarda var. Türkiye'deki durum yurt dışında pek farklı değil. Doğru isimle istikrar önemli. Bu senede yeni hocamızla birlikteyiz. Benim hayalim yıllarca hocamızla beraber karşınıza gelmek. Öğrenme sürecini geçtik, artık tecrübeli dönemdeyiz. Kulüp sahibi olarak 4'üncü yılım. Olgunluk dönemine yavaş yavaş yaklaşıyorum" yanıtını verdi.

'BEN İYİ BİR FENERBAHÇELİYİM'

Fenerbahçe'de aldığı görevden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Ilıcalı, "Fenerbahçe'de görev yaptığım için gururluyum. Geçtiğimiz sezonu analiz etmek değil önümüzdeki seneyi analiz etmek gerekirse iyi bir kadro kuruluyor. Güzel transferler yapılıyor, yapıldı ve yapılacak gibi duruyor. Başkanımızda (Ali Koç) çok çabalıyor. Yıllarca olduğu gibi Fenerbahçe'yi yine destekleyeceğim. Buralarda mühim olan gönüllerin beraber olması. Ben tabii ki iyi bir Fenerbahçeliyim. Bir ihtiyaç olursa buradayım. Geçen sene yönetici olarak gurur duydum. Bu sene taraftar kısmında olacağım" dedi.

'WİNNER TEKNİK DİREKTÖR OLMASINI İSTEDİK'

Sergej Jakirovic tercihi hakkında konuşan Hull City Başkanı Ilıcalı, "Öncelikle ekip olarak başarısı somut olan winner teknik direktör olmasını istedik. Potansiyel hocalar var. Tabii ki potansiyele ve başarıya doymuş değil yukarı doğru merdiven çıkmak isteyen bir hoca istedik. Hocamızın profili benim anlattığım gibi. Gittiği her yerde çok sevilmiş, her takımda başarılı olmuş bir hoca. Kayserispor'a katkıda bulunmuş, zor zamanda alıp ligi başarılı tamamlamış bir isim. En önemli kıstasımız kariyerindeki başarılar ve yeni başarılara olan açlığı" ifadelerini kullandı.

'GEÇEN YAZ CİDDİ YATIRIM YAPTIK'

Geçen yaz iyi bir transfer dönemi geçirdiklerini ifade eden Ilıcalı, "Biz geçen yaz çok ciddi bir yatırım yaptık. 30 milyon Euro'nun üzerinde bir harcama yaptık. Bizim transfer yasağımızın planlarımızı bozacağı bir durum yok" şeklinde konuştu.

'ABDÜLKADİR'İN BİRİNCİ TERCİHİ TÜRKİYE'

26 yaşındaki Milli futbolcu Abdülkadir Ömür'ün geleceği hakkında bilgi veren Ilıcalı, "Abdülkadir Ömür'ün birinci tercihi bir sezon Türkiye'de oynamak istiyor. Futbolcularımı hiçbir zaman baskı altında tutmayacağım. Onlardan elde edeceğimiz herhangi bir çıkar mukayese edilemez. Abdülkadir benim kardeşim. Türkiye'de oynamak istiyorum diyorsa istediği olacak. Şu anda Türkiye'de geçirecek gibi duruyor sezonu" dedi.

Öte yandan kadroları hakkında son durumu belirten Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, kalecilerinin geçen sene sezonun kalecisi olduğunu ifade ederken, sol bekte bir eksikleri olduğunu dile getirdi. 5 kiralık oyuncu kadrolarına katma hakkı olduğunu belirten Ilıcalı, aynı zamanda boşta olan oyuncuları da değerlendireceklerini sözlerine ekledi.

SERGEJ JAKIROVİC: TAKIM İÇİN ANALİZLERİ YAPTIK

Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic ise takımdaki son durumu, Türk futbolculardan memnuniyetini ve istediği oyuncu profiline değerlendirerek," Kesinlikle başkana katılıyorum. Türk futbolcularla çalışmaktan memnunum. Bu şu an mümkün olmaz gibi görünse de Türk futbolcularla çalışmaktan memnunum. Takım için analizleri yaptık. İstediğimiz takım kompakt oynayan 1'e 1'lerde başarılı hızlı atak ve yaratıcı oyuncuların olduğu hücumcu futbolcuların olmasını gerektiğini söyledik. Başarılı hedefler hakkında bahsederken 6'lık dediniz. Benim için bu evet bir başarı olur. Takımın yeni katılacak oyuncuları önemli. Geçen seneye bakınca takımın gol atması lazım. 3'üncü bölgede gol atan, asist yapan oyuncular lazım. İlla rakam vermek gerekirse ilk 10'da olmak istiyoruz. Çok çalışıyoruz daha iyiye gideceğiz. İlk basın toplantımdan beri aynı şeyi söylüyorum. Takıma adapte olup takımı anlamaya çalışıyorum. Futbol her yerde futboldur. Topa sahip olmak istiyoruz. Hücum oyununda etkili olmak istiyoruz. Duran toplar önemli. Uzun boylu topçular önemli. Futbol felsefemizi uygulamamız lazım. Şehre alıştım. Hep tesislerdeyim. Tesislerde hep ertesi güne odaklanıyorum" dedi.

JARED DUBLİN: B-C-D PLANLARINI HAZIRLIYORUZ

Hull City Sportif Direktörü Jared Dublin, "B-C-D planlarını hazırlıyoruz. Yönetim olarak beraber çalışıyoruz. Başarımızı artırmak istiyoruz. Hocamızın dediği gibi gol, asist ve başarı katan oyucuları takıma katmak istiyoruz. Sheffield United'ta geçirdiğim dönem çok özel ve anlamlı. Oradaki tecrübelerimi Hull City'de kullanacağım. Premier Lig'de paraşüt ödemeler olmadan başarmak zor. Bir şekilde takımın şartlarını oluşturup ona göre hareket etmemiz lazım. Hocamızla projelerimizi değerlendiriyoruz. Kendini kanıtlamış bir hoca ile çalışıyoruz. Takımdakiler hakkında da başarılıyız. Yapbozun parçalarını bir araya getirmemiz ve doğru rakamlara oyuncuları getirmemiz gerekiyor. Hocamız Sergej ile buna inancım tam" açıklamalarında bulundu.