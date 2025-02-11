Adana Demirspor Başkanı İstifa Etti

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Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak, dün akşamki Galatasaray karşılaşmasında takımının sahadan çekilmesinden sonra istifa ettiğini açıkladı.

Durak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Geldiğimiz noktada girdiğimiz girdabın içinden çıkılmaz bir hale geldiğimizi üzülerek görmekteyim. Daha güzel yarınlar için başta kulübüm, ailem sevdiklerim ve sağlığım için bana lütfedilen başkanlı görevinden ayrıldığımı tüm taraftarlarımıza bildiririm. Saygılarımla." dedi.

Adana Demirspor, hakem kararlarını protesto ederek Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yaptığı maçın ilk yarısında sahadan çekilmişti.

RAMS Park'ta oynanan maçta Galatasaray, 11'inci dakikada Dries Mertens'in yere düştüğü pozisyonda penaltı kazandı. Sarı kırmızılıların yeni transferi İspanyol forvet Alvaro Morata penaltı vuruşunu gole çevirdi.

Maçın 30'uncu dakikasında Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı sahadaki futbolcuları yanına çağırdı. Bu görüşmenin sonunda mavi lacivertli futbolcular soyunma odasına gitti.

Maçla ilgili nihai kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Adana Demirspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "karşılaşmanın 12. dakikasında Adana Demirspor aleyhine verilen haksız penaltı kararının ardından VAR'ın çağrılmasının beklendiği" belirtildi.

Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Metin Öztürk ve teknik direktör Okan Buruk'a tepki gösterilen açıklamada, ''Sayın Metin Öztürk'ün 'Çok geride kaldılar, ne yapacaklarını bilemiyorlar, perişanlar, çaresizler... Kabul ediyorum bu da onların kusuru, doğru düzgün bir yönetim seçselerdi, doğru düzgün yönetiliyor olsalardı bu durumda kalmazlardı' gibi cümleleri kastını aşmış ve bir takımın iç işleyişine karışma cüretini göstererek haddini de aşmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca "Sayın Okan Buruk hocanın ise futbolcumuza karşı kendisine yakışmayan hareketlerle, adeta futbolcumuzu azarlayan tavırlarıyla talimat verircesine dikkat çeken jest ve mimikleri centilmenlikten uzak ve sportifliğe aykırı görüntüler sergilemiştir'' ifadelerine yer verildi.

Galatasaray, Pazartesi günü sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak maç öncesi, esnası ve sonrasında yaşanan süreçlerin aydınlatılması amacıyla adli mercilere başvuru yapıldığını duyurdu.

Tartışmalı penaltı pozisyonu

Galatasaray lehine verilen penaltı kararı tartışmaların odağında yer aldı.

Adana Demirspor Başkan Vekili Metin Korkmaz, sahadan çekilme kararının Merkez Hakem Kurulu'na yönelik olduğunu, Galatasaray'la ilgili olmadığını söyledi.

Eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sahadan çekilme kararının " Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un talimatıyla verildiği" yönündeki iddialara sert tepki gösterdi.

"Beni Türkiye Cumhuriyeti'nde ne Ali Koç ne Türkiye'nin en zengin adamı satın alabilir" diyen Sancak şöyle devam etti:

"Ali Koç bana talimat verecek biri olamaz. Ben kimseden talimat almam. İnsan şerefi için yaşar HTS kayıtlarına bakılsın. Bu operasyon federasyon ve MHK'ya yapıldı."

Sancak, yaşananları "tiyatro" olarak nitelendirdi ve " Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Trabzonspor maçlarında da olsa aynısını yapardım" dedi.

Sancak, Cumartesi günü EKOL TV'de yaptığı değerlendirmede, "İnşallah hakem Galatasaray'a şirin gözükmez istemez" demişti.

Galatasaray, bu maça kadar topladığı 57 puanla ligin zirvesinde yer alıyor.

Adana Demirspor ise 5 puanla ligin sonuncusu.

Galatasaray ile Adana Demirspor arasındaki maçın orta hakemi Oğuzhan Çakır, VAR hakemi ise Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Alexander Sundberg idi.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında açıklamalar

Çekilme kararının ardından iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray da karşılıklı sert açıklamalar yapıldı.

Ligin ikincisi Fenerbahçe, Adana Demirspor'un sahadan çekilmesinin hemen ardından sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda Galatasaray'a tepki gösterdi.

Sarı lacivertlilerin açıklamasında, "Sayenizde ne güven ne adalet kaldı! Ama en masum ve mağdur her zaman sizsiniz! Tebrik ederiz, Türk futbolunu ne hale getirdiniz!" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Adana Demirspor'un sahadan çekilmesinin ardından isim vermeden Fenerbahçe'nin yaptığı sosyal medya paylaşımına atıfta bulundu.

Öztürk, "Bazıları herhalde bekliyormuş, biz ne olduğunu anlamaya çalışırken tweetler atıldı" diye konuştu.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bunun çok masum bir karar olduğunu düşünmüyorum. Bu Türk futbolu için büyük bir zarar. Üzüldüm yani. Türk futbolunu kötü göstermek için bir çaba var hep" dedi.

Beşiktaş kulübünden de eş zamanlı bir X paylaşımı yapıldı. "İyi ki Beşiktaşlıyız" başlıklı mesajda "Şerefimizle oynarız, hakkımızla kazanırız" ifadeleri yer alıyor.

'Bu yapı çok güçlü'

Eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un soyunma odasına giden oyuncularına küfür ettiği iddiasında bulundu.

Buruk ise bu iddiayı yalanladı. Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarında yayımlanan açıklamasında Buruk, "Bu hayali iddianın, bugün oynanan senaryonun bir devamı olduğunu kamuoyuna bildirmek isterim" dedi.

Murat Sancak maç sonunda yaptığı açıklamada bahis ile ilgili de açıklama yaptı.

Sancak "yapı" ifadesini kullandı ve "Yabancı VAR'ı getirdiler federasyon ne yapsın. Bu yapı çok güçlü. Dünyanın her yerine müdahale ediyor" dedi.

Türk futbolundaki hakem tartışmaları

Hakem tartışmaları, uzun süredir Türk futbolundaki en büyük gündem maddelerinden biri.

Bu tartışmalar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu kararıyla 2024-25 sezonunun ikinci yarısındaki tüm maçlarda yabancı video yardımcı hakemler (VAR) görev alıyor.

Bazı kulüpler maçların orta hakemlerinin de yabancı olması talebinde bulunuyor.

Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi son iki sezondur alınmış ikinci sahadan çekilme kararı.

2023-24 sezonunda Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor da evinde Trabzonspor'u ağırladığı maçta sahadan çekilmişti.

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor'un 2-1 öne geçmesinin ardından hakem Ali Şansalan'a tepki göstererek 74'üncü dakikada takımını sahadan .

Yine geçen sezon Süper Lig'in 15. haftasındaki Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrasında hakem Halil Umut Meler, dönemin Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından yumruklu saldırıya uğramıştı. Bu saldırının ardından ülkedeki tüm futbol ligleri de süresiz ertelenmişti.