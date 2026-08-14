Aslantepe'de gergin açılış! Süper Lig’de 88 günlük hasret bitiyor

Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun perdesi bugün, 14 Ağustos'ta açılacak. Sezonun açılış karşılaşmasında Galatasaray, Süper Lig'in yeni takımı Çorum FK'yı RAMS Park'ta ağırlayacak. Mücadele saat 21.30'da başlayacak.

Ligde son 4 sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılılar, yeni sezonun ilk resmi maçına taraftarı önünde çıkacak. Doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak Galatasaray, sezonun ilk resmi sınavını Çorum FK karşısında verecek.

RAMS PARK'TA GERGİN 90 DAKİKA

Galatasaray'da sezonun ilk karşılaşması öncesinde tribünlerde yaşanacaklar da merak konusu oldu. Transferlerin gecikmesine yönelik tepkiler sürerken, ultrAslan lideri Sebahattin Şirin etrafında yaşanan tartışmalar da camiadaki gerilimi artırdı. Çorum FK karşılaşmasında taraftarların hem yönetime hem de tribün yönetimine vereceği mesajlar merakla bekleniyor.

HEDEF ÜST ÜSTE 5. ŞAMPİYONLUK

Galatasaray, yeni sezona üst üste 5, toplamda ise 27. şampiyonluğunu kazanma hedefiyle başlayacak. Sarı-kırmızılılar, Çorum FK karşısında galip gelerek 34 haftalık maratona 3 puanla başlamayı hedefliyor.

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-2000 yılları arasında 4 sezon üst üste şampiyon olarak bu alandaki rekorun sahibi olmuştu. Sarı-kırmızılı ekip, 2022-2026 döneminde bu kez Okan Buruk yönetiminde üst üste 4 şampiyonluk yaşayarak aynı başarıyı tekrarladı. Galatasaray, 2026-2027 sezonunu da zirvede tamamlaması halinde üst üste 5. şampiyonluğunu kazanarak kendi rekorunu geliştirecek.

FENERBAHÇE 12 YILLIK HASRETİ BİTİRMEK İSTİYOR

Şampiyonluk yarışındaki diğer büyük takımlar da yeni sezona iddialı giriyor. Fenerbahçe, 12 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirmek için mücadele edecek. En son 2021 yılında şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş ile son şampiyonluğunu 2022'de yaşayan Trabzonspor da sezonu zirvede tamamlamak için yarışacak.

LİG 23 MAYIS 2027'DE SONA ERECEK

Geçen sezon Galatasaray'ın şampiyonluğuyla 17 Mayıs'ta sona eren Süper Lig'de yeni sezon 18 takımın katılımıyla oynanacak. 34 hafta sürecek lig maratonunda toplam 306 karşılaşma yapılacak. 2026-2027 sezonu, 23 Mayıs 2027'de tamamlanacak. Bu sezon Süper Lig'de 13 farklı ilden 18 takım mücadele edecek. İstanbul; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir, Kasımpaşa ve Eyüpspor olmak üzere 6 takımla ligde en fazla temsil edilen şehir olacak. Sezon sonunda puan tablosunun 16, 17 ve 18. sırasında bulunan üç takım küme düşecek.

İLK BÜYÜK MAÇ 4. HAFTADA

Sezonun ilk büyük karşılaşması 4. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi ise ligin 9. haftasında yapılacak. Yabancı oyuncu kuralına göre takımlar maç kadrosuna herhangi bir kriter aranmaksızın 10 yabancı futbolcu yazabilecek. Kulüpler ayrıca 1 Ocak 2003 ve sonrasında doğan 4 yabancı futbolcuya daha listelerinde yer verebilecek.

İLK HAFTANIN FİKSTÜRÜ

Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı programa göre Süper Lig'in ilk haftasında şu karşılaşmalar oynanacak:

14 Ağustos Cuma

21.30 Galatasaray-Arca Çorum FK (RAMS Park)

15 Ağustos Cumartesi

19.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

21.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)

21.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor (Gaziantep)

16 Ağustos Pazar

19.00 İstanbul Başakşehir-Kocaelispor (Başakşehir Fatih Terim)

21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK (Diyarbakır)

21.30 Beşiktaş-Eyüpspor (Tüpraş)

17 Ağustos Pazartesi