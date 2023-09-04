Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yurda döndü

Brüksel'de oynanan finalde Sırbistan'ı 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonu oldu. Tarihi bir başarıya imza atana Filenin Sultanları yurda döndü.

"YENİ HEDEF OLİMPİYAT"

Havaalanından açıklamalarda bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Bu ülkenin gururu olmak güzel bir şey. Bu yıl hem Milletler Ligi'nde hem de EuroVolley'de şampiyon olduk. Takım sporlarında bir ilki yaşadık. Ne mutlu herkese. Voleybol, bu ülkeye tarihinde ilkleri yaşatıyor. Kazanmadığımız sadece Olimpiyatlar kaldı. Sırada Olimpiyatlar var. Bütün paydaşlara teşekkür ediyorum. Bu başarı kolay olmadı. Kulüplerimizin, antrenörlerimizin bütün paydaşların büyük katkısı var. Emek veren, bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah, bu mutluluğun devamı gelecek." dedi.

"ÜLKEYİ BİRLEŞTİRDİĞİMİZİ GÖRMEK BİZE İNANILMAZ GÜÇ VERİYOR"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem ise, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında çok iyi bir sezon geçiriyor Filenin Sultanları. Tarih yazan ekibin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Ülkeyi birleştirdiğimizi görmek bize inanılmaz güç veriyor. Lütfen bizi desteklemeye devam edin." ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR YAZ OLACAĞINI KESİNLİKLE BİLİYORDUM"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli ise yaptığı açıklamada, "Takımımda herkesin yaptığı işten çok memnunum. Bu ülkeyi gururlandırdığımız için çok mutluyuz. Böyle bir yaz olacağını kesinlikle biliyordum. Türkiye'de voleybolun ne kadar üst seviyede olduğunun farkındaydım. Göreve ilk geldiğim gün oyuncularıma, 'Hayatınızın en güzel yazı olabilir' demiştim." ifadelerini kullandı.

FİNALE GİDEN YOL

Organizasyonda C Grubu maçlarının 5'ini de kazanarak adını son 16 turuna yazdıran, Belçika'yı da yenerek çeyrek finale yükseldi. Türkiye, çeyrek finalde Polonya'yı da mağlup etti ve rakiplerine set vermeden yarı finale kadar gelmeyi başaran İtalya ile eşleşti. Son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı geriye düştüğü karşılaşmanın sonunda 3-2 yenerek organizasyonda 8'de 8 yapan Filenin Sultanları, 2019 yılında şampiyonluğu kaybettiği Sırbistan'ın finaldeki rakibi oldu.

GERİDEN GELDİK

Karşılaşmada ilk seti Filenin Sultanları 27-25 kaybetti. İkinci sette ise 21-25 üstünlüğümüz vardı. Üçüncü sette Sırbistan geriden gelerek seti 25-22 aldı. 4. sette Milliler geri döndü ve seti 22-25 kazandı. Son sette Filenin Sultanları 13-15 kazanmayı bildi ve şampiyon oldu.

TÜRKİYE, AVRUPA ŞAMPİYONU

Final setine iyi başlayan milli takım, setin başlarında iki sayılık (3-5) avantaj yakalayarak Sırbistan Başantrenörü Giovanni Guidetti'ye mola aldırdı. Moladan iki sayılık seriyle dönen Sırbistan, 5-5'te eşitliği yakaladı. Oyunda karşılıklı sayılar alınırken, setin son bölümüne 10-10 eşitlikle girildi. İki sayılık seri yakalayan milli takım, 12-10 öne geçti. Setin sonlarında az hata yapan milli takım, final setini 15-13, maçı da 3-2 kazandı.

500 BİN EUROLUK ÖDÜL

A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihimizde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaştı. Filenin Sultanları bu başarısıyla 500 bin euroluk ödülün sahibi oldu.