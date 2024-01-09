Beşiktaş\'a imza atan Fernando Santos\'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız

Beşiktaş'ta göreve getirilen Fernando Santos için Tüpraş Stadı'nda imza töreni düzenlendi. Başkan Hasan Arat Fernando Santos tercihinin nedenini açıklarken transferle ilgili de bilgi verdi. Portekizli teknik adam ise Gedson'un önemli bir futbolcu olduğunu ancak futbolda kalite ve disiplinin çok önemli olduğunu ifade etti.

"SÜLEYMAN SEBA KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Beşiktaş'ın yeni teknik Direktörü Fernando Santos'un açıklanmaları şöyle; "İstanbul çok güzel bir şehir. İnanılmaz bir tarihi var. İnanılmaz bir tutku var burada. Portekiz'e de çok benziyor. Burası harika bir ülke. Burada çok iyi işler yapmak ve başarılar kazanmak istiyorum. Süleyman Seba'nın kültürünü yaşatmak için çalışacağız. Devasa bir kulübün parçası olmak, burada olmak çok önemli. 120 yıllık bir kulüp. Sadece bu da değil. Kazanılan zaferler, alınan kupalar...

"SAMET AYBABA İLE BİRKAÇ KEZ GÖRÜŞTÜM"

Türkiye'de iki kez rakip olarak bulundum. Bir kere İstanbul'da bir kez Ankara'da. İstanbul çok güzel bir şehir. Birkaç kez ailemle tatile de geldim. Birlik içerisinde çalışarak takım halinde sahada mücadele edebilmek önemli. Samet Aybaba ile telefonda birkaç kez konuştuk. Kendisiyle birlikte çalışacağız. Takım olarak çok iyi bir durumda değiliz ama hep beraber Beşiktaş'ın başarısı için çalışacağız.

"KALİTE ÇOK ÖNEMLİ BİR DETAY"

Beşiktaşlı taraftarlara bu yolda ihtiyacımız var. Herkes bu hikayede çok önemli. Şu an sakin olmamız, gerçekçi olmamız ve kadromuzu gözden geçirmemiz lazım. Birlikte analiz edeceğiz. Kalite çok önemli, çok önemli bir detay. Kalite, tutku, karakter ve sahada kulübü iyi temsil yeteneği gerek. Bunu göstermeleri gerekiyor. İyi bir oyuncu grubumuz var.

"ŞENOL GÜNEŞ BURADA DEĞERLİ İŞLER YAPTI"

Oyuncularıma ben aile olurum, benim aileme biri saldırırsa, bir yumruk gibi karşılık veririz. Önemli olan birlik olmak. Benim ve yardımcılarımın görüşleri önemli. Doğru yolu seçmeliyiz. Bu takımı iyi yerlere getirmek için çalışmalıyız. Daha çok maç var. Bu şekilde gelişebiliriz. Geçmiş ile konuşmayı sevmem. Gelen her hoca değerli isimler, hepsinin farklı yöntemleri var. Sayın Şenol Güneş'i uzun yıllardır tanıyorum, burada değerli işler yaptı. İlk önce Quaresma ile konuştum. Beni bu kararımdan dolayı tebrik etti. Simao ile de konuştum. Onunla çok iyi bir ilişkim var. Birçok oyuncu bana tebrik mesajları gönderdi.

"KAYBETTİĞİM ZAMAN UYUYAMIYORUM"

Benim tek amacım kazanmak. Kaybettiğim zaman uyuyamıyorum. Benim takımım, her zaman kazanmak zorunda. Sahada savaşmak zorundayız. En kötü durumda bile savaşmak zorundayız. Sahaya ölmeye çıkmak zorundayız. Bunun dışında başka hiçbir şey işe yaramaz. Bu ruhu aşılamak istiyoruz. Semih Kılıçsoy, son 2 maçta 2 gol attı. Çok iyi genç oyuncularımız var. Onlarla ilgili çok önemli planlarımız var. 14 yıldır milli takım çalıştırıyorum. Kulüp takımlarında her gün oyuncularla birlikte antrenman yapmayı çok özledim. Bunu çok özlemiştim. Tekrar kulüp takımına geldiğim için mutluyum.

"GEDSON BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Bu takım, maç kazanacak. Beşiktaş'ın hedefi, her zaman şampiyon olmaktır. Biz, bunları geri getirmek için mücadele edeceğiz. Elimizde sihirli bir değnek yok. Çalışarak, planlayarak en iyisini yapacağız. Her şeyi bir günde çözemeyeceğiz. Çalışmak, savaşmak zorundayız. Gedson Fernandes'i 4 yıl önce Portekiz Milli Takımı'na ilk kez ben çağırdım. Çok yetenekli bir oyuncu, çok büyük bir profesyonel. Bizim için çok önemli bir oyuncu. İyi olmaya devam edecek.

"BÜYÜK İSİMLER DEĞİL BÜYÜK KARAKTERLER ALACAĞIZ"

Bütün oyuncularla konuşacağız. Ben, duyduklarımla ilgili karar almam, gördüklerimden sonra karar alırım. Önemli olan, önce bazı şeyleri gözlemlemek. Kulübe saygısı ve sevgisi olanlara kapımız açık. Kimse bu takımdan uzaklaştırılmış değil. Biz, hepsiyle konuşacağız. Umarım her oyuncu, burada kalmak ister. Büyük isimler değil, büyük karakterler getirmek zorundayız. Buraya kimse tatile gelemez. Benim buraya getirdiğim oyuncular çalışmaya gelmek zorunda. İsimler, oyuncular önemli ama karakter de önemli. Tabii bu gelecek isimler, Beşiktaş seviyesinde olmalı. Karakter anlamında özellikle çok iyi oyuncularla anlaşmaya çalışacağız."

BAŞKAN HASAN ARAT DA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın açıklamaları şöyle; "Fernando Santos, Beşiktaş'a hoş geldiniz. Değerli hocam Fernando, hocaların hocası olarak, Türkiye'nin en eski kulübü, ülkesinin gururu Beşiktaş'a geldiniz. Beşiktaşlı cefakardır, mücadeleyi sever, halktır, vatanını sever, duygusaldır, prensipleri vardır ödün vermez, altyapıdan çıkan evlatlarını sahada görmek ister. Sizin bugün burada olmanız, yapacaklarımızın teminatıdır. Çok tecrübelisiniz. Dünya yıldızlarının hocalığını yaptınız. Beşiktaş size, siz de Beşiktaş'a çok yakışıyorsunuz. Başarınız için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz.

"EKSİKLERİMİZİ VE KUVVETLİ YANLARIMIZI ANALİZ ETTİNİZ"

Sizinle bir ayı aşan zamanda projelerimizi konuştuk, analizlerimizi yaptık. Son 5 maçımızı yakından izlediniz. Eksiklerimizi ve kuvvetli yanlarımızı çok iyi analiz ettiniz. Yönetim kurulumuzun tüm üyeleri, 15 teknik direktör arasında sizinle çalışma konusunda istekli davrandı ve tüm oyları sizin lehinizde kullandı. Görüştüğümüz tüm hocaları arayarak, teşekkür edip başarılar diledik. Teklifimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz.

"TRANSFERLERİMİZ OLACAK"

Sakat oyuncularımız düzelecek, Afrika Kupası'ndan oyuncularımız dönecek ve yeni transferlerimiz olacak. Beşiktaş'ı aydınlık günler bekliyor. Siz, bu aydınlık günlerin camiamızdaki en büyük habercisi olacaksınız. Size ve ekibinize güveniyoruz. Hocaların hocası Fernando Santos; Beşiktaşlı mücadeleyi sever, halktır, cefakardır, duygusaldır, vatanını ve milletini sever, Beşiktaşlılar "Burası Beşiktaş" der. Mister, size güveniyoruz. Beşiktaşlılar sizi duyduğu anda çok mutlu oldu. Dünyada en tanınan şahsiyetlerden biri olarak, dünya kulübü Beşiktaş'a çok yakışıyorsunuz. Yolumuz açık olsun.

"15'İN ÜZERİNDE TEKNİK ADAMLA GÖRÜŞTÜK"

30 günlük bir yönetimken, çok ciddi hak etmediğimiz eleştirilerle karşılaştık. Bunu sakin karşılıyoruz. Beşiktaş için en doğrusuna karar vermek, o kadar kolay değildir. 15'in üzerinde teknik adamla görüştük. En uygun isim olarak Fernando Santos'u seçtik. Kendisiyle uzun zamandan beri görüşüyoruz. Hocamız, takımın durumunu bilerek bu görevi almaya karar verdi. Bundan sonra bizim çalışma tavrımızda bir değişiklik olmayacak.

"TÜRKİYE KUPASI HEDEFİMİZ VAR"

Değerli medya mensupları haberleri yazarken camiamızı yıpratmasınlar. Beşiktaş, çok önemli bir camia. Zor günlerden geçebiliriz ama Beşiktaş'a herkes sahip çıksın. Bizim prensiplerimiz bu şekilde devam edecek. Bu sene Türkiye Kupası hedefimiz var, hiçbir şey bitmiş değil. Avrupa'ya gitme planımız var. Bugünden itibaren hedeflerimize ulaşmak için her türlü imkanı hocamıza sağlamaya kararlıyız.

"TÜRK TRANSFERLERİMİZ OLABİLİR"

14 yabancı oyuncumuz vardı. Oyuncu boşaltmadan yeni bir transfer yapma şansımız yoktu bu dönemde. Samet Aybaba, çok önemli işler yaptı. Bailly'nin yaklaşık 3.5 milyon euroluk sözleşmesinden kurtulduk. İkinci yarıda ödeyeceğimiz 1 milyon 650 bin euro'yu sildik. Tarihi Onana meselesi vardı, Beşiktaş'a maliyeti 10 milyon euro. Onana'yı kiralık olarak Marsilya'ya verdik. Bu da çok ciddi bir adımdır. Chamberlain sakatlandığı için konuşacağız. Türk transferlerimiz de olabilir. 34 günde 2 oyuncu gitti. Bu, finansal açıdan önemli bir harekettir. Semih'in sözleşmesi, 2028'e kadar uzatıldı. Avrupa'nın en fazla takip edilen oyuncularından bir tanesi. Hata yapma lüksüne sahip değiliz. Hocamız ile hangi bölgelere transfer gerekli olduğunu konuştuk. Samet Aybaba ile karar verdikten sonra biz girişimleri yapacağız. Zaten girişimlerimiz var. Bu kararları alırken, ekonomik şartları zorlamayacağız. Bugüne kadar disiplinsiz harcamalar yapıldı. 60 gün dolduktan sonra bunları anlatacağım."