Beşiktaş Başkanı Adalı: "Transferden vazgeçiyoruz, iyi bir sebebimiz var"

BEŞİKTAŞ Başkanı Serdal Adalı , ". Beşiktaş 'ın bir ciddiyeti var. Oturup burada futbolcu dedikodusu yapacak halimiz yok. Ama herkes iyi bilsin ki Beşiktaş transferden vazgeçiyorsa iyi bir sebebi vardır" dedi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu'nda gündeme dair yaptığı açıklamaların ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Son günlerde ismi siyah-beyazlı ekiple anılan Jadon Sancho'yu taraftar kadar kendisinin de isteyeceğini belirten Adalı, "Camiamızın istediği kadar ben de çok isterim. Önemli olan bizim çok istememiz değil. Yani bunu daha önce diğer transfer için de söyledim. Birincisi, futbolcunun Türkiye'ye gelmek yönünde kararı çok önemli. İkincisi, biz öyle her istediğimiz oyuncuyu afaki paralara gidip alma gibi bir lüksümüz yok. Bizim de bir bütçemiz var, Beşiktaş'ın da alabileceği bir birim var, bir çizgi var. Oralarda çok daha fazla zorlamanın manası yok. Yani bir tarafta çok büyük çabalarla bir gayrimenkul projesi meydana getirip bir katkı sağlamaya çalışırken… Ben anlıyorum, ben de istiyorum. Ben taraftarımızdan da fazla istiyorum, istediğimi de biliyorlar. Yani daha üç gün önceki, iki gün önceki bu kamp… Bu Beşiktaş'ta daha yeni, bir, bir buçuk aydır bu konu var gündemde. Elimizden geleni yapacağız gelmesi için ama demin de söyledim; ilk önce futbolcunun Türkiye'ye ve Beşiktaş'a gelmek istemesi önemli. İşin açığı, kimseyi zorla, para zoruyla Beşiktaş'a alıp gelmeyi de düşünmüyoruz. Eğer bize fayda sağlayacaksa, şu demin bahsettiğim gibi, bizim oyun kurgumuza, bizim planlamamıza uygun olacaksa olabilir. Kesinlikle olmaz diyemiyorum, demem de zaten. Her şartı zorlayacağız ama demin de dediğim gibi burada birinci hadise futbolcunun Türkiye'yi istemesi ve Beşiktaş'ta oynamak istemesi. Biliyorsunuz bu tip futbolcular genellikle Şampiyonlar Ligi'nde olan takımların tercihi oluyorlar. Yani bugünden 'bir şey olur, olmaz' diye bir şey söylemek çok doğru olmaz işin açığı. Ama Beşiktaş camiası için olabilecekse, bize olacaksa alır geliriz. Ama dediğim gibi birincisi futbolcunun Türkiye'yi istemesi, ikincisi bizim şartlarımıza da uyması. Durum bu" ifadelerini kullandı.

'BEŞİKTAŞ'IN PRENSİPLERİNDEN BİR MİLİMETRE ÖDÜN VERMEYİZ'

Daha önce imza aşamasına gelinen ancak son anda iptal olan transferlerle ilgili de konuşan Başkan Adalı, "İlk baştaki babasının afaki istekleri ile, şimdi bir de artık futbolcular kendi takımlarına gitti, transferlerini yaptı. Bunun gerçek sebeplerini onlar orada işlerine geldiği gibi konuşuyorlar da biz Beşiktaş olarak konuşmaya başladık mı bu işin sonu gelmez. Ama ben gittikleri yerde başarılar diliyorum. Beşiktaş'a daha önce denenen, transfer zamanı denenen bu ayak oyunları tekrar denendi, biz de kabul etmedik. Bildiğiniz gibi geliş saati, biletlerini falan almıştık ama uçak saatinden dört beş saat önce başka bir teklifle geldiler. Kabul etmedik, hiç kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bizim istediğimiz şartlarda gelecekse gelecek, bu her futbolcu için geçerli. Peters ile ilgili birazcık acele etmemizden kaynaklı hatalarımız var. Ama onda da yine futbolcu tarafından kaynaklanan; bu hafta çarşambaya kadar izin, cumaya kadar izin, perşembeye kadar… Hafta başı geleyim oyalamalarından sonra ne olduysa son dakikada 'Ben Türkiye'ye gitmek istemiyorum' noktasına geldi iş. Ben bunun sebeplerini biliyorum, yani iki ayrı sebebi var. Biz Beşiktaş'ın prensiplerinden kimseye ödün verme gibi bir niyetimiz yok. Bununla da hiç kimse 'birini aldık, birini alamadık' diye bir şeye girmesinler. 'Ben gelmek istemiyorum' dediğinde, 'Yok, geleceksin' desek biz onu para zoruyla da olsa alır getirirdik buraya. Ama bu mantıkta olan futbolcunun geldikten sonra Beşiktaş'a ne kadar faydalı olacağını da tartışırız. İstemedik" diye konuştu.

'BEŞİKTAŞ TRANSFERDEN VAZGEÇİYORSA İYİ BİR SEBEBİ VARDIR'

İsmi bir süre Beşiktaş ile anılan ancak tercihini Brezilya ekibi Flamengo'dan yana kullanan Emerson transferinden sosyal medya baskısıyla vazgeçmediklerinin altını çizen Adalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emerson, ona da başarılar diliyorum. İnşallah gittiği takımda kendisine sunulan projelerden dolayı çok başarılı olur. Bizim de bu konuda çok söyleyecek şeylerimiz var. Orası tercih işte. 'Yurt dışında diğer takımı tercih ettim, projeye inandım' demiş, başarılar dilerim. Ama öyle değil. Beşiktaş'ın bir ciddiyeti var. Oturup burada futbolcu dedikodusu yapacak halimiz yok. Ama herkes iyi bilsin ki Beşiktaş transferden vazgeçiyorsa iyi bir sebebi vardır. Bu hiçbir zaman öyle sosyal medyanın baskısı gibi filan algılanıyor, öyle algı yapılmaya çalışılıyor. Hiç de öyle bir konu yok. Sebebimiz var, ciddi bir de sebebimiz var. Bu sebep de bizde kalsın. Demin de söylediğim gibi, Beşiktaş'ın prensiplerinden bir milimetre dahi kaybı olmasına hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz."

'BAYO'DAN VAZGEÇMEMİZİN SEBEBİ DEMİR EGE'NİN DÖNÜŞÜ OLDU'

Mahmudu Bajo'nun transferinden Demir Ege'nin geri dönmesiyle vazgeçtiklerini açıklayan Serdal Adalı, "Bir de bir Bajo işi var, onu da yeri gelmişken anlatayım. Bajo bizim scout ekibinin içerisinde olan bir futbolcuydu. Scout ekibi kendi başlattı görüşmeyi. Bana göre de yine iddia ediyorum, inşallah gittiği yerde başarılı olur, iyi bir futbolcu. O transferden de vazgeçmemizin sebebi, bakacak olursanız, aynı tarihlerde Demir Ege'nin Beşiktaş'a dönmesi bizim için en büyük sebep o oldu. Yoksa yine hep beraber izleyeceğiz gittiği takımda. Şimdi 'O kötü futbolcu' diyenlerle yüz yüze oturup konuşacağım. Maalesef bu ülkede herkes birinci sınıf doktor ve birinci sınıf teknik direktör olmuş vaziyette. Her gelen futbolcu sakat, her gelen futbolcu kötü futbolcu. Maalesef geldiğimiz bu sosyal medya ortamında bunları kabullenmek mecburiyetindeyiz, yapacağımız başka bir şey yok" dedi.

'BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ SOL AÇIK'

Transferde önceliklerinin sol kanat mevkisine takviye yapmak olduğuna değinen Adalı, şöyle konuştu:

"Demin de söyledim, birinci önceliğimiz sol açık, sağ bek. Özellikle sol açık. Yani sağ bekte yine sahaya çıkacak bir futbolcumuz var ama sol açıkta yok. Hepsi oynuyor; Mustafa da oynadığı zaman sol açık oynuyor, Muçi de oynuyor, Mario da oynuyor. Ama özellikle sol kanat dediğimiz şeyimiz yok. Onun için tüm ağırlığımızı sol kanata vermiş durumdayız. Demin de söylediğim gibi, şartlar oluştuğu gün gider, alır, geliriz."

'HALİ HAZIRDA ÖYLE RESMİYET KAZANMIŞ BİR DURUMU YOK'

Rangers forması giyen eski futbolcuları Rıdvan Yılmaz ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini sözlerine ekleyen Serdal Adalı, "Rıdvan ile görüştük, arkadaşlarımız görüştü. Kartal burada mı bilmiyorum da… Rıdvan'ın transferi tamam. Sohbetin özü; 'Başkanım, Rıdvan olabilir mi?' dedi, ben de 'Olabilir, niye olmasın?' dedim. O şekilde. Biten ne bir transfer var ne de resmiyete dökülmüş bir şey var. Konu var ortada. Evet, menajeriyle de konuşuyor arkadaşlarımız, kulübüyle de konuşuyor. Ama hali hazırda öyle resmiyet kazanmış bir durumu yok. Olursa da tabii ki Rıdvan, bizim altyapımızdan yetişmiş bir oyuncumuz. Gittiği yerlerde de zaman zaman başarılı devreler geçirdi. Hiç öyle Rıdvan'ın çok yadırganacak bir hali yok" diye konuştu.

'TARAFTARLARIMIZI ÇOK İYİ ANLIYORUM'

Taraftarların endişelerini anladığını belirten Başkan Adalı, "Taraftarlarımızı çok iyi anlıyorum. Unutulmamalı ki ben de buraya oturmadan önce fena bir taraftar değilimdir. Yani ben o korkuyu, o endişeyi görüyorum. Bu endişeyi gördüğüm için çok tedbirli gidiyoruz. Yani 10 Temmuz… ya burası Beşiktaş, ben de Serdar Adalı; 10 Temmuz'da ben bu transferlerin hepsini bitirirdim. Var mı itirazı olan, yok. Ama sezon sonuna geldiğimizde o istediğimiz, mücadele eden, terinin son damlasına kadar sahada harcayan bir futbolcu topluluğu olmadan maalesef hayal ettiğimiz Beşiktaş'ı bulamayacağız. Onun için yine tekrar ediyorum, hiçbir transferi aceleye getirmiyorum. Bunun eleştirisine katlanırım. Yani bunu isteyen istediğini söyleyebilir. Hata yapmayacağız. Hata yapmamak için de en ince ayrıntısına kadar çalışıyoruz. Müdahale etmiyorum. Yani bir futbolcuyu ekrana koyup yirmi tane maçını seyrediyoruz. En az 6 saat bir futbolcunun üstünde çalışıyoruz. Yeter ki bize hizmet edeceğine inandıktan sonra transfer şeyi oluyor. Camiamızı anlıyorum, taraftarımızı da anlıyorum, haklılar. Yani dört sene, beş sene aynı filmi bir daha bir daha izlemek… Yani benim belki başkan olarak avantajım; dört senelik yapılan yanlışları masaya yatırıp iyi inceledikten sonra aynı hataları yapmamak. 4 sezondur yapılan hataları yaparsak sonumuz da yine geçtiğimiz sezonlardaki gibi olur. İçlerini rahat tutsunlar. Bugüne kadar yaptığımız transferler ortada. Bu şekilde gidecek. Beşiktaş'a bu formayı taşımasını bilen futbolcular gelecek. İşin ciddiyetinin farkında olan futbolcular gelecek. Son sahip olduğumuz futbolculardan bana da sıkıntı geldi, camiaya da sıkıntı geldi. İçlerini rahat tutsunlar. Belki başta bir maç, iki maç. Demin söylediğim gibi, hazırlık maçları benim için bir gösterge mi, hiç kimse için değil. Dünyanın hiçbir yerinde yok böyle bir şey. Kupa maçına gelecek olursak; karşımızda birden, dört hafta beş hafta önce sezon açmış, en az iki üç tane resmi maç oynamış Shakhtar vardı. Çok da iyi bir takım, öyle sıradan da bir takım değil. Bunların hepsi de ayrıca bize hataları, eksikleri görmemiz için birer şey oluyor, önümüze örnek oluyor. Yani içlerini rahat tutsunlar, panik yapmasınlar, sosyal medyadaki dolduruşlara gelmesinler. Çok içleri rahat, zevkle seyredecekleri bir takım yaratmaya çalışıyoruz, yaratacağız da. 10 tane ayrı ayrı futbolcuyu bir araya getirip o sezondan hayır bekleyebilir misiniz ? Bana 10 tane futbolcu verin, 'Önümüzdeki sene de şampiyon olacağım' diyen futboldan anlayan biri varsa %1'dir, belki şansınız da %1'dir. Biz takımın bir iskeletini kurmaya çalışıyoruz" dedi.

'BUNLAR BİR TRANSFER SÜRECİNDE OLACAK HADİSELER DEĞİL'

Sol açık ve sol bek transferlerinin öncelikli olduğunu vurgulayan Adalı, "Sol açığı alacağız, sol beki alacağız, şey başlayacak, 'Stoper nerede?' Bunları ben de biliyorum. Ben de taraftar olarak düşündüğüm zaman aynı şeyleri düşünüyorum. Farklı bir şey düşünmüyoruz ki. Ama bunlar bir transfer sürecinde olacak hadiseler değil. ya camiamız da bir anlasın; bazen şansınız, kısmetiniz iyi giderse bir bakıyorsunuz ki 10 gün içinde yapacağınız tüm transferleri yapıyorsunuz. Olmadı mı olmuyor. Bir futbolcuya üç haftadır gidiliyor, geliniyor, konuşuluyor ve o futbolcuyu isteyen tek siz değilsiniz" ifadelerini kullandı.

'PARASINI VERİRİZ ÜMRANİYE'DE OTURUR'

Transfer yapabilmek için eldeki oyunculardan da göndermeleri gerektiğini, ancak kalan futbolcuların transfer politikalarını etkilemediğine değinen Serdal Adalı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu takıma yararı çok katkı sağlayacak bir futbolcu bulmadığım takdirde hiçbirine hadi gidin demiyorum. Çünkü bir futbolcuya öncesinde alır siz eğer futbolcu sayınızı 16 iken 19 yaparsanız o futbolcuya maaşının tamamını vermezseniz hiçbir yere gitmez. Evet hepsi ile görüşüyoruz hepsinin de gideceği yer var aslında. Hepsi belli bir ülkenin transfer zamanını bekliyor, onlarla görüşüyor. Öyle bir hafta oluyor ki iki kişi, üç kişi vedalaşabiliyor. Şu anda bizi etkileyen futbolcuların mali yükümlülüklerinin etkileyen bir tarafı yok. İstedikleri kadar kalsınlar bizim herhangi bir transfer politikamızı etkilemiyor çok çok parasını veririz. Orada dururuz, parasını verip kimseyi yollamam. Herkes bunu bilsin parasını veririz Ümraniye'de oturur."

'BEŞİKTAŞ'IN KEREM AKTÜRKOĞLU İLE İLGİLENDİĞİ HİÇBİR ZAMAN DOĞRU OLMAZ'

Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu ile ilgili bir girişimleri olmadığını söyleyen Başkan Serdal Adalı, "Kerem Aktürkoğlu'nun konusu Orkun'un için Lizbon'dayken geçti. Benim hissettiğim, Benfica'dan aldığım izlenim bu sene Kerem'i bırakmayı düşünmedikleri. Çünkü yine aynı noktada bir futbolcuları sakatlandığında Kerem'e çok ihtiyaçları olduğu. Şu kısa sürede de Kerem'in yerini de dolduramayacaklarını söyledikleri için oturup da Benfica ile Kerem'i transfer edebilir miyiz, biz istiyoruz gibi bir görüşmemiz olmadı. Benfica biliyor zaten Kerem'in de Türkiye'ye gelecekse bizde oynamak istediğini. Kerem ile de konuştum telefonda. Tesadüf yanımdaki arkadaşımı aradı ben de merhaba dedim başarılar diledim. Türkiye'nin yetiştirdiği çok özel, nadide futbolculardan biri. İnşallah çok başarılı olur. Türkiye'ye gelirse de başarılı olur, yerinde kalırsa da başarılı olur. Ama bugün için Beşiktaş'ın Kerem Aktürkoğlu ile ilgilendiği hiçbir zaman doğru olmaz" şeklinde konuştu.

'BİR YA DA İKİ YERLİ FUTBOLCU YATIRIMIMIZ OLACAK'

Bir ya da iki yerli futbolcu yatırımı yapacaklarını söyleyen Serdal Adalı, "Takımın eksiklerini tamamladıktan sonra, Eylül'e kadar yapabileceklerimizi, getirebileceklerimizi getireceğiz. Çalışıyoruz. Avrupa ve diğer ülkelerde 60, 70 tane oyuncu belirlendi. Elene elene dört ya da 5 tane Beşiktaş'ta forma giyebilecek futbolcu kaldı. Bunların üstüne yoğunlaşıyoruz. Bu devrede illaki yerli futbolcu takviyemiz olacak. Her yerli transferimiz diğer taraflarda elimizi çok rahatlatıyor. Yerli olduğu takdirde yabancı sayılarını düşürebileceğimiz kadar düşüreceğiz. Bu sezon bir ya da iki yerli futbolcu yatırımımız olacak" dedi.

'SEMİH GİTMEK İSTEDİ, AŞIRI İSTEKLİYDİ'

İtalya Serie A ekibi Cagliari'ye transfer olan Semih Kılıçsoy'un transfer için çok istekli olduğunu ve gitmek istediğini söyleyen Serdal Adalı, "Bir rakam konulmadan diğer kulüp transfere girmiyor. Burada da Semih'in istekleri ön planda oldu. Devre arasında da geldiler, sordular evet desem o zamanda resmi teklif yollayacaklardı. İki ayrı kulüpten iki ayrı teklif geldi ve Semih gitmek istedi, aşırı istekliydi. Bir defa evden gittiğinde yüzde yüz başarılı olman lazım. Bunu konuştuk. Semih kendinden çok emin şekilde gitti. Semih için belirlenen fiyatlar artı inşallah başarılı olur da belirlenen ikinci satışından alınacak miktar çok önemli. Transferlere verdiğimiz paralarla hemen hemen eşdeğer öyle ucuz bir şey yok. Geçtiğimiz sene havalarda uçuşan o 20 milyon pound verdi, 15 milyon pound verdi. Bizim ofis orada Semih ile ilgili geçtiğimiz dönemde bir tane resmi teklif yok. İnşallah başarılı olur, kullanırlar. Kullanılmadığı takdirde Semih bizim evladımız. Yine gelecek burası yuvası. Demir Ege nasıl ki tecrübe kazandıysa, yeteneğini biraz daha ortaya çıkarma konusunda bir şeyler ortaya koyabildiyse Semih için de iyi olacağının düşünüyorum. Semih'e başarılar diliyorum. Ama öyle kötü gitti Semih'im falan değil, Semih'imiz orada duruyor. İnşallah başarılı olsun altyapıdan öyle bir futbolcu çıkarın her senede 15 milyon Euro katkı sağlasın. Bu tarafa bunlar öyle küçümsenecek rakamlar değil. 15 milyon Euro'ya santrfor rakamları var. Biz aldık bir tane mesela 13+2'ye aldık" ifadelerini kullandı.