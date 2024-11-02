Canlı Anlatım! Kıran kırana maçta ikinci gol geldi

Spor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Mücadelenin VAR hakemi olarak ise Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligdeki namağlup durumunu derbide lider Galatasaray'a karşı yaşadığı 2-1'lik yenilgiyle son bulan Beşiktaş, sarı-kırmızılıların bay geçtiği haftada Kasımpaşa'ya üstünlük kurarak zirveyle arasındaki puan farkını azaltmaya çalışacak. Süper Lig'de çıktığı 9 mücadelede 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 20 puanla 4. sırada girdi.

Kasımpaşa ise Trabzonspor'un ardından ligin geride kalan bölümünde en fazla beraberlik yaşayan iki takımdan biri olarak öne çıkıyor. Oynadığı maçların 2'sini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 3'ünden yenilgiyle ayrılan lacivert-beyazlı ekip, 11 puanla 10. basamakta yer aldı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson, Rafa Silva, Muçi, Semih, Immobile.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin, Ben Ouanes, Gökhan, Fall, Hajradinovic, Aytaç, Brekalo, Da Costa.

CANLI ANLATIM

54' GOOOLLL! Beşiktaş 1-1 Kasımpaşa (Claudio Winck)

50' Beşiktaş'ta Ernest Muçi, rakip yarı alanın sağında Rodrigez'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Karar faul.

49' Beşiktaş'ın orta alanda kazandığı serbest vuruşta. Rafa Silva ceza sahasına ortaladı. Top Sadık Çiftpınar'dan dışarı gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

48' Kasımpaşa kendi yarı alanında top çevirirken Beşiktaşlı oyuncuların presi sonrası savunma topu taca gönderdi.

46' Beşiktaş'ta Immobile yerine Mustafa Erhan Hekimoğlu oyuna girdi

46' Dolmabahçe'de ikinci yarı başladı.

İ.Y Beşiktaş 1-0 Kasımpaşa

45+3' Beşiktaş'ta Masuaku, sol kanattan arka direğe sert bir orta açtı. Topla buluşan Ernest Muçi, net bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

45+3' GOOOLLL! Beşiktaş 1-0 Kasımpaşa (Ernest Muçi)

45' İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi.

44' Kasımpaşa'da Fall sağ kanatta Massuaku'dan topu çalarak ceza sahasına ortaladı. Savunmada Emirhan Topçu topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

43' Ben Ouanes ayağa kalktı oyun yeniden hareketlendi.

42' Kasımpaşa'da Ben Ouanes, orta sahanın sağında kendini yere bıraktı. Hakem Zorbay Küçük sağlık ekiplerini oyun alanına davet etti.

41' Beşiktaş'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunma topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

40' TEHLİKELİ POZİSYON! Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy orta alandan topu sürerek sol kanatta bulunan Immobile'ye yerden pasını verdi. Sol kanattan topu sürerek ceza sahasına giren Immobile Kasımpaşa savunmasında Sadık'a çalımını atıp şutunu çekti kaleci Gianniotis'in müdahalesi sonrasında top kornere çıktı.

38' Beşiktaş'ta Rafa Silva merkezden ceza topu sürerek ceza sahasında bulunan Muçi'ye pasını verdi. Muçi'nin kontrolü iyi olmayınca top eline çarptı. Hakem Kasımpaşa lehine serbest vuruş kararı verdi.

36' Beşiktaş'ta Gedson Fernandes orta alandan hücum kaleye topu sürmek isterken Barak'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Pozisyonun ardından hakem Zorbay küçük Barak'a sarı kart gösterdi.

35' Kasımpaşa'da Nuno da Costa, Beşiktaş ceza sahasında Emirhan Topçu'ya faul yaptı.

34' TEHLİKELİ POZİSYON! Kasımpaşa'da Hajradinovic'in yaydan sol ayak içiyle çektiği sert şut yandan dışarı gitti.

32' Beşiktaş'ta Ciro Immobile, orta sahada Sadık Çiftpınar'a faul yaptı. Kasımpaşa serbest vuruş kullanacak.

31' Beşiktaş mücadelenin bu dakikasına kadar 152 isabet pas yaptı. Kasımpaşa ise 52 isabetli pas yaptı.

30' Kasımpaşa'da Hajradinovic'in uzaklardan ayağının üstüyle çektiği şut az farkla yandan dışarı gitti.

28' Beşiktaş'ta Emirhan Topçu sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

26' Beşiktaş'ta Semih'in sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada top kaleci Gianniotis'te kaldı.

24' Kasımpaşa'da Hajradinovic yaydan sol ayak üstüyle şutunu çekti. Beşiktaş savunmasına çarpan top kornere gitti. Kasımpaşa sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

23' Mücadelede tempo bir hayli yüksek başladı.

22' Kasımpaşa'da Nuno da Costa, yayın sağ tarafından sol ayak içiyle şutunu çekti top yandan dışarı çıktı.

21' Mücadelenin bu dakikalarında Beşiktaş %70 - %30 Kasımpaşa topa hakim.

20' Mücadelenin ilk 20 dakikasını geride bıraktık.

19' Kasımpaşa, orta sahanın sol tarafından üst üste taç atışları kullandı.

17' Kasımpaşa'da Winck, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı fakat Nuno da Costa, Uduokhai'ye faul yaptı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

15' Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, orta alanda Nuno da Costa ile girdiği hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Zorbay küçük, oyuna sağlık ekiplerini davet etti.

14' Beşiktaş'ta Immobile'nin sağ kanattan ceza sahasına yerden verdiği pasta Semih Kılıçsoy, Yasin Özcan'a faul yaptı. Kasımpaşa serbest vuruş kullanacak.

8' Pozisyonun devamında Kasımpaşa kontraatak gerçekleştirdi. Nuno da Costa'nın sağ kanattan ceza sahasına açtığı orta Beşiktaş savunmasına çarparak kornere gitti.

7' ÖNEMLİ POZİSYON! Beşiktaş'ta Uduokhai kendi yarı alanının sağından Hücum kaleye koşu yapan Rafa Silva'ya harika bir uzun top attı. Kaleciyle baş başa kalan Rafa Silva'ya Sadık Çiftpınar müdahale ederek tehlikeyi önledi fakat Beşiktaşlı futbolcular hakem Zorbay Küçüğe faul itirazlarında bulundu.

6' Beşiktaş'ta Uduokhai, kendi yarı alanından hücum bölgesine topu sürmek isterken Ben Ouanes'in müdahalesi sonrası orta sahanın sağında yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

5' Beşiktaş tüm hatlarıyla Kasımpaşa yarı alanına yerleşti.

3' Beşiktaş'ta Onur Bulut'un sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada savunma araya girerek topu kornere gönderdi. Beşiktaş, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

1' Dolmabahçe'de ilk düdük çaldı.