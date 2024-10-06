Canlı Anlatım: RAMS Park'taki maçta tek gol var - Son Dakika
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Canlı Anlatım: RAMS Park'taki maçta tek gol var

Canlı Anlatım: RAMS Park\'taki maçta tek gol var

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadelede sarı-kırmızılılar 1-0 önde.

06.10.2024 18:52
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor'u ağırlıyor. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayan maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Yaşar Kemal Uğurlu oturuyor. Mücadele, BeIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

2 TAKIMIN DURUMU

Trendyol Süper Lig'de çıktığı 7 maçtan 6 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı takım, 19 puanla liderlik koltuğuna oturuyor. Ligde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Corendon Alanyaspor'un ise 9 puanı bulunuyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Mertens, Yunus, Icardi.

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Makouta, Richard, Augusto, Janvier, Yusuf, Cordova.

CANLI ANLATIM

57' Alanyaspor'da Efecan çıkıyor. Janvier oyunda!

56' Icardi'nin savunma arkasına pasında Mertens topu önüne alamadı.

53' Yunus'un sol kanattan gönderdiği topta Barış kafa vuramadı.

47' Ceza sahasından seken topu tamamlayan Kaan, kaleciye takıldı.

46' İkinci yarı başladı.

İ.Y Galatasaray 1-0 Alanyaspor

45' İlk yarının sonuna 1 dakika ilave edildi.

42' Abdülkerim'in savunma arkasına attığı pas kaleciye gitti.

41' Alanyaspor sağ kanattan güzel geldi. Jakobs kademede başarılı!

37' Barış Alper çalımlarla ceza sahasına sokuldu soldan çektiği şut dışarı gitti.

35' Topla Oynama | Galatasaray: 57 Alanyaspor: 43

30' Richard, Mertens'e yaptığı hareketten dolayı sarı kart gördü.

29' Oyun devam ediyor. GOL geçerli!

29' Hakem VAR odasıyla iletişim halinde ofsayt kontrolü yapılacak.

28' Savunma arkasına harika bir pas atan Sara'nın topuyla buluşan Yunus'un aşırtma şutu GOL oldu.

28' GOL! Galatasaray 1-0 Alanyaspor (Yunus Akgün)

27' Barış'ın uzaklardan çektiği şutu kaleci Ertuğrul kurtardı.

24' HARİKA ŞUT! Yunus'un ceza sahasının sağından çektiği sürpriz şutu kaleci kurtardı.

23' Lima'nın savunma arkasına gönderdiği top doğrudan Muslera'ya gitti.

22' Alanyaspor'un kullandığı serbest vuruşun devamında savunma arkasına atılan uzun pasta hakem ofsayt tespit etti.

15' Mertens uzaklardan harika vurdu. Kaleci Ertuğrul güzel uzandı.

11' Oyun hakem atışıyla devam edecek.

10' Alanyaspor'da bir oyuncu yerde kaldı. Hakem oyunu durdurdu.

8' Mertens'in orta şut karışımı vuruşu kaleci Ertuğrul'a gitti.

8' Sara'nın kullandığı serbest vuruş barajdan geri geldi.

6' Balkovec sarı kart gördü

6' Galatasaray tehlikeli bir yerden serbest vuruş kazandı. Yunus yerde!

5' Abdülkerim'in savunma arkasına attığı pasta Mertens topla buluştu. Mertens'in içeri çevirdiği top doğrudan kaleciye gitti.

1' Maçta ilk düdük çaldı.

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Alanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Canlı Anlatım: RAMS Park'taki maçta tek gol var - Son Dakika

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