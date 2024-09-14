Canlı anlatım! Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında goller yağmur gibi

Spor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. RAMS Park'ta oynanan ve saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Mücadeleyi Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde yaptığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan ve maç eksiği bulunan sarı-kırmızılı takım, topladığı 9 puanla Süper Lig'in 5. haftası öncesi lider Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. İlk 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Çaykur Rizespor ise 4 puanla ligde 12. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper, Osimhen

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Hojer, Hadziahmetovic, Olawoyin, Akintola, Veresanovic, Zeqiri, Sowe

CANLI ANLATIM

90' Maçın sonuna 4 dakika eklendi.

87' Topla oynama | Galatasaray: 57 Rizespor: 43

86' Kaleyi bulan şut | Galatasaray: 7 Rizespor: 0

84' Muhamed Buljubasic giriyor Ibrahim Olawoyin çıkıyor.

83' Abdülkerim'in yaptığı orta doğrudan auta çıktı.

82' Yusuf Demir giriyor, Barış Alper çıkıyor.

80' Ceza sahasının solunda Osimhen'in pasında topla buluşan Kaan içeriye Barış'a gönderdi. Barışın şutu gol oldu.

80' GOL! Galatasaray 5-0 Çaykur Rizespor

74' Kerem'in savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Osimhen güzel bir vuruş yapamadı.

73' Ismail Jakobs çıkıyor Jelert giriyor.

67' Sara, Mertens, Davinson, Lucas Torreira çıkıyor. Demirbay, Berkan, Mİchy ve Victor Nelsson giriyor.

65' Ibrahim Olawoyin'in sol kanattan yaptığı orta şut karışımı vuruş dışarı gitti.

62' Lucas Torreira ön alan baskısıyla topu kazandı. Sürerek getirdiği topu sağa Mertens'e verdi. Mertens'in ceza sahasının sağından attığı şut GOL oluyor.

61' GOL! Galatasaray 4-0 Çaykur Rizespor

58' Rizespor'un savunma arkasına atılan pasında Akintola ofsayta yakalandı.

57' Rizespor kulübesinde hazırlıklar sürüyor.

55' Ali Sowe kendini yere bıraktı.

52' Ali Sowe rakip ceza sahasında yerde kaldı. Sağlık ekipleri oyunda. 52' Ismail Jakobs'un sol kanattan açtığı ortada topla buluşan Yunus kaleciyi geçemedi.

51' Rizespor'un uzaklardan çektiği şut farkla dışarı gitti.

49' Ceza sahasında seken topla buluşan Sara'nın çektiği harika şut GOL oldu.

49' GOL! Galatasaray 3-0 Çaykur Rizespor

46' İkinci yarı başladı.

İ.Y Galatasaray 2-0 Çaykur Rizespor

45' İlk yarının sonuna 4 dakika ilave edildi.

42' Galatasaray gole çok yaklaştı! Barış'ın çizgiye kadar getirip açtığı ortada top Rizespor savunmasından sekti. Seken topu karşılamaya çalışan Osimhen'in şutu kornere gitti.

39' Yunus'un ceza sahasına pasında topla buluşan İsmail Jakobs'un şutu defanstan döndü.

38' Khusniddin Alikulov çıkıyor yerine Amir Hadziahmetovic giriyor.

37' Rizespor'da oyuncu değişikliği hazırlıkları var!

36' Khusniddin Alikulov kendini yere bıraktı.

35' Osimhen'in tek topla savunma arkasına Mertens'e gönderdiği topu kaleci açılarak kontrol etti.

31' Sara'nın uzaklardan çektiği şut kalenin sağından dışarı gitti.

29' Osimhen'in attığı golün kime yazılacağı devre arasında kesinleşecek.

26' Bu golle birlikte Osimhen Galatasaray ile çıktığı ilk resmi maçında GOL atmış oldu.

25' Gabriel Sara'nın açtığı ortada ceza sahasında topla buluşan Osimhen'in kafası ağlara gidiyor.

25' GOL! Galatasaray 2-0 Çaykur Rizespor

20' Yunus ceza sahasının hemen önünde yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

19' Top hakeme çarpıyor. Oyun hakem atışıyla devam edecek.

16' Ismail Jakobs'un sol kanattan yaptığı ortada Osimhen'in kafa vuruşu dışarı gidiyor. 15' Gole çok yaklaştı. Gabriel Sara'nın ceza sahasına ortasında topla buluşan Osimhen'in kafa vuruşu dışarı gitti.

13' Topla oynama: Galatasaray %55 Rizespor %45

11' Oyun kaldığı yerden devam ediyor.

10' Oyun duraklamaya devam ediyor.

9' Alikulov, hala yerde tedavisi devam ediyor.

8' Khusniddin Alikulov, Osimhen ile çarpışma sonucu yerde kaldı. Sağlık ekipleri oyunda.

3' Sara'nın kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Davinson Sanchez kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

3' GOL! Galatasaray 1-0 Çaykur Rizespor

1' İlk düdük çaldı.