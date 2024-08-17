Canlı anlatım! Göztepe-Fenerbahçe maçında 2 gol var - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Canlı anlatım! Göztepe-Fenerbahçe maçında 2 gol var

Canlı anlatım! Göztepe-Fenerbahçe maçında 2 gol var

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 2-0 sarı-lacivertliler önde.

17.08.2024 21:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk oluyor. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayan müsabakayı Kadir Sağlam yönetiyor. Sağlam'ın yardımcılıklarını Volkan Narinç ve Ogün Kamacı yapıyor. Dördüncü hakem olarak ise Ömer Tolga Güldibi görev yapıyor. VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturuyor. Mücadeleyi beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

İLK 11'LER

Göztepe: Arda, Lasse, Koray, Heliton, Miroshi, Djalma, Dennis, Doğan, Isaac, Kubilay, Romulo.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Jayden, İsmail, Szymanski, Tadic, Maximin, En Nesyri, Dzeko.

CANLI ANLATIM

68' GOL! Göztepe 1-2 Fenerbahçe

64' Lasse Nielsen'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği pası savunma uzaklaştırdı.

63' Göztepe'de oyuncu değişikliği hazırlıkları sürüyor!

62' Youssef En-Nesyri'nin Dzeko'ya ara pasında defans topu kesti. Fenerbahçe korner kullanacak.

61' Youssef En-Nesyri'nin sol taraftan çektiği şutta kaleci başarılı!

60' Göztepe serbest vuruş kazanıyor.

59' Allan Saint-Maximin'in defans arkasına Tadic'e gönderdiği topta Tadic golü bulamıyor.

58' Allan Saint-Maximin'in sol kanattan ortasında top Göztepe defansından sekip Dzeko'nun önüne düştü. Dzeko'nun şutu dışarı çıktı.

57' Youssef En-Nesyri'nin ceza sahasının sağından indirdiği topla Dzeko topla buluştu. Hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

56' Djalma çıkıyor Malcom Bokele Mputu giriyor.

55' Kubilay Kanatsizkus çıkıyor Santos giriyor.

55' Djalma'nın sol kanattan yaptığı ortada top sekti. Kaleci Livakovic topu kontrol etti.

54' Romulo Cruz'nun ceza sahasının solundan çektiği şutta Livakovic kalesini gole kapattı.

53' Güvenlik güçleri sahada önlem alıyor.

52' Romulo Cruz'nun şutunda kaleci Livakovic topu kontrol etti.

51' Maç hala devam etmedi.

50' Fenerbahçe Başkanı Ali Koç saha kenarından soyunma odasına gitti.

49' Hakem maçı durdurdu!

48' Göztepe taraftarı desteğini sürdürüyor.

47' Becao'nun uzaklardan şutu farkla dışarı çıktı.

46' İkinci yarı başladı.

İ.Y Göztepe 0-2 Fenerbahçe

45+8' Sebastian Szymanski'nin ceza sahasına ortasında Youssef En-Nesyri kafayla golü atıyor.

45+7' GOL! Göztepe 0-2 Fenerbahçe

45+3' Topun başına geçen Edin Dzeko, topla kaleciyi farklı köşelere yolladı.

45+3' GOL! Göztepe 0-1 Fenerbahçe

45+1' Fenerbahçe penaltı kazandı.

45' İlk yarının sonuna 6 dakika ilave edildi.

44' Romulo Cruz savunma arkasına bir top gönderdi fakat Livakovic kontrol etti.

38' Romulo Cruz Fenerbahçe ceza sahasında topu kazandı fakat hakem Çağlar'a faul tespit etti.

36' Dzeko savunma arkasında topla buluştu fakat hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

33' Hakem, Kubilay Kanatsızkuş'un öncesinde İsmail'e faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti!

32' Hakem VAR'a gidiyor.

31' Fenerbahçe oyuncuları gole itiraz ediyor. GOL incelenecek.

31' İsmail için sağlık ekipleri sahada.

29' Kubilay'ın sol kanattan getirdiği topu Romulo Cruz ağlarla buluşturdu.

30' GOL! Göztepe 1-0 Fenerbahçe

28' Isaac Solet'nin sağ kanattan ortasında vurulan kafa sonucunda top dışarı çıktı.

28' Göztepe sağ kanattan serbest vuruş kullanacak.

27' Tadic'in sağ kanattan ortasında top barajdan sekti.

26' Maçta ortam biraz gerildi!

26' Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin yerde. Karar serbest vuruş!

21' Tadic'in orta sahasında top Dzeko'dan sekip dışarı çıktı.

18' Dzeko'nun defans arkasında Youssef En-Nesyri'ye attığı pasta hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

18' Anthony Dennis sol kanattan içeri doğru Doğan'a pas attı. Doğan'ın şutu az farkla dışarıda.

17' Dzeko'nun sol kanattan ortasında Osayi kafayla vurdu.Topu kaleci kontrol etti.

14' Çağların tedavisi saha dışında sürecek.

13' Çağlar için Fenerbahçe sağlık ekibi sahada!

12' Allan Saint-Maximin'in sol kanattan ortasında hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

11' Dominik Livakovic'in hatalı pası sonrası Lasse Nielsen orta yapmak istedi. Topu kaleci kontrol etti.

10' Romulo Cruz uzaklardan vurdu top farkla dışarıda.

9' Tadic'in ortasında sonuç yok!

8' Tadic yerde! Fenerbahçe sağ kanattan serbest vuruş kazandı.

8' Kaleci Arda için sağlık ekipleri oyunda!

7' Allan Saint-Maximin sol kanattan içeri kesti. Topu kaleci Arda kontrol edemedi. Hakem oyunu durdurdu. Kaleci Arda yerde.

5' Djalma'nın sol kanattan açtığı ortada Kubilay dönüp vurdu fakat kaleci topu kontrol etti.

3' İrfan Can'ın sağ kanattan attığı pası Osayi kontrol edemedi.

3' Dzeko'nun defans arkasına pasında Göztepe savunması araya girdi.

2' Göztepe ön alan baskısı yapıyor.

1' Göztepe-Fenerbahçe maçında ilk düdük çaldı.

Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Süper Lig, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Canlı anlatım! Göztepe-Fenerbahçe maçında 2 gol var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • VURKAÇOĞLU: Bu Fenerin maçları neden hep sıkıntılı miğde bulandırıcı anlamadım 8 5 Yanıtla
  • Çelikk: Fenerbahçe için kolay lokma tatlısı.. nokta.. 3 10 Yanıtla
  • Osman Aydoğan: ağlamayın golü fenerasyon hakemi iptal etti. 9 2 Yanıtla
  • Ali Arat: penaltibahce aynen devam ediyor. hakyiyen bahce reİlbahce sikebahce 7 3 Yanıtla
  • Kürsat Dalbay: Fener bu sene kollanacak bu çok net belli oldu, Türk futbolu adam olmaz ümitlenmeyin 8 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: Var ne zamandan beri faullere bakıyor dün GS bugün GOZTEPE kazanan kullanan yine FENEV yeni fenerasyon başkanı dününü çabuk unutmus 7 2 Yanıtla
  • Mehmet C: Fener futbol oynamiyor,Marinho,adeta bizimle alay ediyor.Sahaya surdugu takimla ilk yari bitti,gol pozisyonu yok.Ali koc Marinhonun tazminatini hazirla,cok surmez. 6 3 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU: Fenerin maçları hepsi ihrenç geçiyir inanın ilerde kimse bunlar ile maç yapmak istemeyecek 6 2 Yanıtla
  • Yücel Yetim: Hakemde göztepeye gol attımı tam olacak. 6 1 Yanıtla
  • Yelloz Kız: işinize geldimi faule bile var bakarsınız 4 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

23:10 Yabancı madde isabet etti, yere düştü Ali Koç, İzmir’de saldırıya uğradı Yabancı madde isabet etti, yere düştü! Ali Koç, İzmir'de saldırıya uğradı
22:15 Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan ’’maymun çiçeği virüsü’’ açıklaması: Türkiye’de görülmedi Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan ''maymun çiçeği virüsü'' açıklaması: Türkiye'de görülmedi
20:06 Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli’ye ait villa yangınla kül oldu Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'ye ait villa yangınla kül oldu
19:29 Orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 11 kişiden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi Orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 11 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi
17:32 Kahramanmaraş’ta çiftçiler eylem yaptı Kasa kasa domatesi yola döktüler Kahramanmaraş'ta çiftçiler eylem yaptı! Kasa kasa domatesi yola döktüler
11:56 Wanda Nara dudak dudağa Icardi’yi yıkan video Wanda Nara dudak dudağa! Icardi'yi yıkan video
11:19 Daha önce yapamamıştı Okan Buruk, Konyaspor maçında Galatasaray ile bir ilki tattı Daha önce yapamamıştı! Okan Buruk, Konyaspor maçında Galatasaray ile bir ilki tattı
11:01 İzmir yangını 3’ncü gününde Ağır bilanço havadan görüntülendi İzmir yangını 3'ncü gününde! Ağır bilanço havadan görüntülendi
10:56 Kurumuş ağaç kütüğünü açtı, gördüklerine inanamadı: 500 bin TL var orada Kurumuş ağaç kütüğünü açtı, gördüklerine inanamadı: 500 bin TL var orada
10:46 Nihat Kahveci, Galatasaray’ın yıldızını öve öve bitiremedi: Dünyanın en iyi liglerinde oynar Nihat Kahveci, Galatasaray'ın yıldızını öve öve bitiremedi: Dünyanın en iyi liglerinde oynar
10:38 Sadece iki isteği var Hayatını kaybeden Aydemir Akbaş’ın vasiyeti ortaya çıktı Sadece iki isteği var! Hayatını kaybeden Aydemir Akbaş'ın vasiyeti ortaya çıktı
10:26 Fransa’daki hava gösterisinde korkunç kaza: Askeri jet denize çakıldı Fransa'daki hava gösterisinde korkunç kaza: Askeri jet denize çakıldı
10:10 Orman yangınlarında son durum Bakan Yumaklı: 72 yangından 69’u kontrol altında Orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı: 72 yangından 69'u kontrol altında
09:44 Rio Ferdinand’ın Jose Mourinho’ya ettiği sözlere bakın: Avrupa’da bir takım çalıştırmaya uygun değil Rio Ferdinand'ın Jose Mourinho'ya ettiği sözlere bakın: Avrupa'da bir takım çalıştırmaya uygun değil
09:24 36 ilde aynı anda düğmeye basıldı Yüzlerce şüpheli gözaltında 36 ilde aynı anda düğmeye basıldı! Yüzlerce şüpheli gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2024 23:26:23. #1.13#
SON DAKİKA: Canlı anlatım! Göztepe-Fenerbahçe maçında 2 gol var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement