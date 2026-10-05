Canlı anlatım: İtalya\'da ilk gol geldi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İtalya ile karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri, Barella, Romano, Doumbia, Vergara, Scamacca, Maldini.

Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Abdülkerim, Ozan Kabak, Zeki Çelik, Salih, İsmail, Eren Elmalı, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Aral Şimşir.

CANLI ANLATIM:

26' Maalesef top ağlarımızda. Scamacca ile ev sahibi ekip öne geçti.

23' Scamacca topu ağlara gönderdi ama yardımcı hakemin bayrağı havada! Ofsayt kararıyla GOL geçersiz. Derin bir nefes aldık...

22' Yunus Akgün ile Doumbia hava topunda mücadele etti, Yunus yerde kaldı. Hakem faulü bizim lehimize verdi.

20' Atakları istediğimiz gibi sonlandıramıyoruz. İkinci paslarda İtalya araya girip topu kazanıyor. Biraz daha dikkat çocuklar!

18' Atak geliştirmeye devam ediyoruz, bravo çocuklar! Maça çok iyi başladık. Biraz daha hızlı çıkıp son paslarda etkili olursak golü bulabiliriz.

16' İrfan Can Kahveci'nin aşırtma pası sonucunda ceza sahasında topla buluşan Yunus Akgün'ün kafa vuruşunu Donnarumma kurtardı.

14' Salih Özcan ceza sahası çizgisinde topu önünde buldu, kalabalığın arasından sağ köşeye vurdu! Donnarumma uzandı ve çıkardı.

13' Korneri kullandık ancak İtalya savunması topu uzaklaştırdı. Çok iyi geliyoruz, baskımızı artırdık. Haydi Türkiye!

12' Yunus Akgün seken topu ceza sahası çizgisinden kaleye gönderdi ancak İtalya savunması yine araya girdi. Top kornere çıktı, baskımız sürüyor!

11' Aral soldan çok iyi geldi, pasını İsmail’e verdi. İsmail’den Ozan’a, Ozan kontrol edip şutunu çekti! Donnarumma güçlükle çıkardı, korner kazandık. Çok iyi geldik!

10' İtalya etkili geldi! Tek pasların ardından Scamacca şutunu çekti ancak top farklı şekilde auta çıktı. Derin bir nefes aldık!

8' Maldini kaleyi denedi ancak savunmamız araya girip şutu engelledi. Tehlikeyi büyümeden kestik!

7' Müthiş paslaşmalarımız devam ediyor, bravo çocuklar! Biraz daha oyunu açıp boşlukları değerlendirmemiz lazım. Haydi Türkiye!

5' İki takım da oyunu hızlandırmak istiyor ancak karşılıklı top kayıpları fazla. Tempo yüksek, mücadele sert başladı.

4' İtalya maça hızlı başladı, kısa paslarla atağı geliştirmek istiyor. Barella uzun pası denedi ancak Uğurcan topu kontrol etti.

2' İtalya, Vergara’yı kaçırmak istedi. Bastoni uzun pası denedi ancak savunmamız ofsayt taktiğini çok iyi uyguladı ve Vergara ofsayta düştü.

1' Karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı. Bizim Çocuklar'a İtalya karşısında sonsuz başarılar dileriz.