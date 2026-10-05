Canlı anlatım: İtalya'da ilk gol geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Canlı anlatım: İtalya'da ilk gol geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Canlı anlatım: İtalya\'da ilk gol geldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İtalya ile karşılaşıyor. Karşılaşmada İtalya, 1-0 önde.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İtalya ile karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri, Barella, Romano, Doumbia, Vergara, Scamacca, Maldini.

Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Abdülkerim, Ozan Kabak, Zeki Çelik, Salih, İsmail, Eren Elmalı, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Aral Şimşir.

CANLI ANLATIM:

26' Maalesef top ağlarımızda. Scamacca ile ev sahibi ekip öne geçti. 

23' Scamacca topu ağlara gönderdi ama yardımcı hakemin bayrağı havada! Ofsayt kararıyla GOL geçersiz. Derin bir nefes aldık...

22' Yunus Akgün ile Doumbia hava topunda mücadele etti, Yunus yerde kaldı. Hakem faulü bizim lehimize verdi.

20' Atakları istediğimiz gibi sonlandıramıyoruz. İkinci paslarda İtalya araya girip topu kazanıyor. Biraz daha dikkat çocuklar!

18' Atak geliştirmeye devam ediyoruz, bravo çocuklar! Maça çok iyi başladık. Biraz daha hızlı çıkıp son paslarda etkili olursak golü bulabiliriz.

16' İrfan Can Kahveci'nin aşırtma pası sonucunda ceza sahasında topla buluşan Yunus Akgün'ün kafa vuruşunu Donnarumma kurtardı.

14' Salih Özcan ceza sahası çizgisinde topu önünde buldu, kalabalığın arasından sağ köşeye vurdu! Donnarumma uzandı ve çıkardı.

13' Korneri kullandık ancak İtalya savunması topu uzaklaştırdı. Çok iyi geliyoruz, baskımızı artırdık. Haydi Türkiye!

12' Yunus Akgün seken topu ceza sahası çizgisinden kaleye gönderdi ancak İtalya savunması yine araya girdi. Top kornere çıktı, baskımız sürüyor!

11' Aral soldan çok iyi geldi, pasını İsmail’e verdi. İsmail’den Ozan’a, Ozan kontrol edip şutunu çekti! Donnarumma güçlükle çıkardı, korner kazandık. Çok iyi geldik!

10' İtalya etkili geldi! Tek pasların ardından Scamacca şutunu çekti ancak top farklı şekilde auta çıktı. Derin bir nefes aldık!

8' Maldini kaleyi denedi ancak savunmamız araya girip şutu engelledi. Tehlikeyi büyümeden kestik!

7' Müthiş paslaşmalarımız devam ediyor, bravo çocuklar! Biraz daha oyunu açıp boşlukları değerlendirmemiz lazım. Haydi Türkiye!

5' İki takım da oyunu hızlandırmak istiyor ancak karşılıklı top kayıpları fazla. Tempo yüksek, mücadele sert başladı.

4' İtalya maça hızlı başladı, kısa paslarla atağı geliştirmek istiyor. Barella uzun pası denedi ancak Uğurcan topu kontrol etti.

2' İtalya, Vergara’yı kaçırmak istedi. Bastoni uzun pası denedi ancak savunmamız ofsayt taktiğini çok iyi uyguladı ve Vergara ofsayta düştü.

1' Karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı. Bizim Çocuklar'a İtalya karşısında sonsuz başarılar dileriz. 

A Milli Futbol TakımıMilli TakımTürkiyeİtalyaFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Rick Ricco Rick Ricco:
    Lan hala ozan zeki ismail bunlari neden oynatir inssn 0 0 Yanıtla
  • monşer null monşer null:
    Alacak 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 kentimiz deprem fırtınası yaşıyor 18 saatte dikkat çeken tablo 3 kentimiz deprem fırtınası yaşıyor! 18 saatte dikkat çeken tablo
Süleyman Soylu’dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa... Süleyman Soylu'dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa...
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Bakan Şimşek’e fon krizi uyarısı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Bakan Şimşek'e fon krizi uyarısı
Nereden nereye Bir dönem çoğu kişinin özendiği isim Nişantaşı’nda böyle görüntülendi Nereden nereye! Bir dönem çoğu kişinin özendiği isim Nişantaşı'nda böyle görüntülendi
Naci Görür’ün “Risk altında“ dediği ilimiz: Dikkatli olsunlar Naci Görür'ün "Risk altında" dediği ilimiz: Dikkatli olsunlar
290 kilo olunca hayatını değiştirmeye karar verdi Son hali inanılmaz 290 kilo olunca hayatını değiştirmeye karar verdi! Son hali inanılmaz
Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya’dan “Tek başıma değildim“ mesajı Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan "Tek başıma değildim" mesajı
Fenerbahçe’de N’Golo Kante rüzgarı Fenerbahçe'de N'Golo Kante rüzgarı
Rusya’dan uzay savaşı tehdidi: Starlink uydularını hedef gösterdi Rusya’dan uzay savaşı tehdidi: Starlink uydularını hedef gösterdi
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı
Togg’dan aylık 33 bin 334 liraya sıfır faizli kredi kampanyası Togg’dan aylık 33 bin 334 liraya sıfır faizli kredi kampanyası
21:48
Ankara’dan Şanlıurfa’ya giden yolcu uçağında bomba ihbarı Yolcular tahliye edildi, arama yapılacak
Ankara'dan Şanlıurfa'ya giden yolcu uçağında bomba ihbarı! Yolcular tahliye edildi, arama yapılacak
21:25
Mekke Savunma İttifakı, Riyad’da toplandı Olağanüstü zirve sonrası ilk açıklama
Mekke Savunma İttifakı, Riyad'da toplandı! Olağanüstü zirve sonrası ilk açıklama
20:59
Tutuklanan Yasin Kol’un mahkeme ifadesi ortaya çıktı: Tehditler aldım
Tutuklanan Yasin Kol'un mahkeme ifadesi ortaya çıktı: Tehditler aldım
19:34
Ankara Çankaya’da otelin 6. katından düşen kadın aracın üstüne çakılıp ağır yaralandı
Ankara Çankaya'da otelin 6. katından düşen kadın aracın üstüne çakılıp ağır yaralandı
19:18
Tutuklandığını öğrenen Yasin Kol’dan olay tepki
Tutuklandığını öğrenen Yasin Kol'dan olay tepki
18:51
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı
18:27
MHK Başkanlığı için yeni bir isim daha ortaya çıktı
MHK Başkanlığı için yeni bir isim daha ortaya çıktı
18:00
Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya’dan “Tek başıma değildim“ mesajı
Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan "Tek başıma değildim" mesajı
17:48
Naci Görür’ün “Risk altında“ dediği ilimiz: Dikkatli olsunlar
Naci Görür'ün "Risk altında" dediği ilimiz: Dikkatli olsunlar
17:20
İspanyollar duyurdu Real Madrid, Arda Güler’e imzayı attırdı
İspanyollar duyurdu! Real Madrid, Arda Güler'e imzayı attırdı
16:11
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Bakan Şimşek’e fon krizi uyarısı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Bakan Şimşek'e fon krizi uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 22:13:17. #.0.3#
SON DAKİKA: Canlı anlatım: İtalya'da ilk gol geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei