Canlı anlatım! Mücadelede peş peşe goller

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşılaşıyor. RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başladı. Karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'de çıktığı 21 müsabakada 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 54 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.

Ligin son sırasında yer alan İstanbulspor ise oynadığı maçların 3'ünü kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 14'ünü yitirdi. Trabzonspor maçında sahadan çekildiği için hükmen mağlup sayılan ve 3 puanı silinen sarı-siyahlı takımın 10 puanı bulunuyor. Galatasaray'da rahatsızlığı bulunan Sacha Boey, maç kadrosunda yer almadı.

İLK 11'LER

Galatasaray; Muslera, Barış Alper, Nelsson, Davinson, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Torreira, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Zaha.

İstanbulspor; Alp Arda, Okan, Simon Deli, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Sambissa, Loshaj, Muammer Sarıkaya, Vorobjovas, Ndao, Emir Kaan.

CANLI ANLATIM

79' GOL Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun frikik golüyle 2-1 öne geçti.

78' Kerem Aktürkoğlu topun başına geldi.

77' Sarı-kırmızılılarda Wilfried Zaha ceza sahasına gireceği esnada yerde kaldı. Galatasaray tehlikeli noktadan frikik kullanacak.

77' Ndombele'nin kaptırdığı topta İstanbulspor beş oyuncuyla çıktı. Emir'in getirdiği topta Florian Loshaj tek pasla sol kanadı gördü. Topu alan Mendy Mamadou'nun şutu kale önündeki Lucas Torreira'yı geçmedi.

74' KAÇTI! Kerem'in sağ kanattan ortasında topu önünde bulan Torreira sert vurdu. Top kalenin üstünden dışarı gitti.

71' GOL İPTAL! Bahattin Şimşek, golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

70' Hakem Bahattin Şimşek, pozisyonu izlemek üzere VAR monitörüne gitti.

69' GOL ofsayt şüphesiyle inceleniyor.

68' Mertens'in sağ kanattan ortasında kaleci topu ıskaladı. Savunmaya çarpan topu önünde bulan Icardi boş kaleye topu ağlara yolladı.

63' Florian Loshaj'ın kullandığı köşe vuruşunu savunma uzaklaştırdı.

62' Florian Loshaj korneri kullanacağı sırada çok beklediği için sarı kart gördü.

57' Sağ kanattan atak geliştiren Galatasaray köşe vuruşu kazandı.

56' Kaan Ayhan sağ kanattan bindiren Kerem Aktürkoğlu'na pasını verdi ancak savunma topa ayak koydu.

50' Barış'tan topu kurtaran David Sambissa son çizgiden içeriye ortaladı. Top savunmadan kornere gitti.

49' Galatasaray hazırlık pasları yaparak boşluk arıyor.

48' Florian Loshaj'ın pasında Emir Kaan dönerek ceza sahası içine yöneldi ancak Emir Kaan'ın ayağından açılan top Muslera'da kaldı.

47' Kerem Demirbay'in sağ kanattaki arkadaşına gönderdiği pas savunmadan kaleciye gitti.

46' Galatasaray'da Tete'nin yerine Mauro Icardi oyuna dahil oldu.

46' İkinci yarı başladı.

D.A. İLK YARI SONUCU: Galatasaray 1-1 İstanbulspor

45' David Sambissa'nın ceza sahası dışından çektiği şut Muslera'nın üzerine gitti.

45' Faulun kullanılmasını engelleyen Emir Kaan Gültekin de sarı kart görüyor.

45' Karşılıklı gerilim yaşayan Wilfried Zaha ve Okan Erdoğan sarı kart gördü.

45' Muslera'nın ceza sahası dışında kafayla uzaklaştırmak istediği topta topu alan Emir Kaan'ın kaleye direkt şutu isabetli olmadı.

45' İlk rakibinden topu kurtaran Wilfried Zaha'nın Mertens'e göndermek istediği pas kaleci Alp'te kaldı.

45' Wilfried Zaha'nın ceza sahası içine yerden göndermek istediği top savunmayı geçmedi.

45' İlk yarının sonuna 5 dakika eklendi.

45' Barış Alper'in ceza sahasına çıkardığı top İstanbulsporlu oyuncularda kaldı.

44' Rakip kaleye hücum etmek isteyen Kerem Demirbay yerde kaldı. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.

43' İlk yarıda son anlara giriyoruz.

42' İstanbulspor'da ceza sahası içinde topu önünde bulan Emir Kaan'ın rövaşatası yandan dışarı gitti.

41' Bu dakikalarda tansiyon oldukça arttı.

40' MUSLERA! Emir Kaan'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topta Muslera kalesinden açılarak topun Ndao'ya geçmesini engelledi.

39' Galatasaray'da faul sonrası hakeme itiraz eden Kerem Aktürkoğlu sarı kart gördü.

38' Zaha'nın sol kanattan bindiren Mertens'e pasında savunma araya girdi.

37' Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı penaltıda kaleci Alp Arda köşeyi bilsede topu çıkaramıyor.

36' GOL Galatasaray durumu eşitledi. Skor 1-1!

35' PENALTI! Galatasaray penaltı kazandı. Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda hakem Bahattin Şimşek, Ali Yaşar'ın ceza sahası içinde topa elle oynadığı yönünde karar verdi.

34' Hakem Bahattin Şimşek, VAR incelemesi için pozisyonu izlemeye gitti.

33' GOL Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda İstanbulspor çok hızlı çıktı. Yaklaşık 50 metre top süren Ndao'nun kaleye şutu savunmadan döndü. Dönen topta tekrar içeriye çeviren Ndao'nun ortasında Emir Kaan topu ağlara yolladı. Skor 2-0!

32' Kerem Aktürkoğlu'nun ceza yayı önünden şutu savunmaya da çarpıp kornere gitti.

31' Dries Mertens'in pasında ceza sahası içinde topu alan Tete sağ çaprazdan vurdu. Alp Arda üzerine gelen şutta hata yapmadı.

30' Kaan Ayhan'ın sol kanattan denediği ortayı Okan Erdoğan karşıladı. Dönen topta Kerem Demirbay'ın kafayla indirdiği top doğrudan dışarı gitti. Aut.

29' Ali Yaşar'ın sol kanattan ortasında ceza alanına iyi hareketlenen David Sambissa'nın kafa vuruşu köşeden ağlara gitti.

28' GOL İstanbulspor golü buldu ve 1-0 öne geçti!

28' DİREK! İstanbulspor'da Muammer'in pasında topu alan Ndao sağına çekip sert vurdu. Top direkten oyun alanına döndü.

27' Davinson Sanchez'in sol kanattaki Kerem Aktürkoğlu'na sert pası doğrudan dışarı gitti. Aut.

26' Zaha orta alanda topu alıp kaleye yönelmek isterken yerde kaldı ancak hakem oralı olmadı.

16' Rakibinden topu kapmak isteyen Lucas Torreira, Modestas Vorobjovas'a faul yaptı.

15' Mertens'in kullandığı köşe vuruşunu Alassane Ndao arka direkte uzaklaştırdı.

15' Sağ kanatta rakibinin üzerine giden Barış Alper içeriye ortaladı. Kademeye giren Simon Deli topu kornere yolluyor.

14' Barış Alper'in ceza sahası içine yaptığı orta Alp Arda'da kaldı.

11' Kerem Demirbay'ın ceza sahası içine kullandığı serbest vuruş doğrudan dışarıya gitti.

10' Orta alanda topu kapmak isteyen Davinson Sanchez yerde kaldı. Bahattin Şimşek faul düdüğünü çaldı.

5' Ceza sahası içinde pası alan Kerem Aktürkoğlu topu soluna çektiği sırada yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettiriyor.

3' Karşılaşmanın başında Galatasaray taraftarının takımlarına büyük desteği var.

1' Maç başladı...