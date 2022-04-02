Canlı yayında konuşan Rıdvan Dilmen Ali Koç'un hislerine tercüman oldu: Buna nasıl müsaade ettim - Son Dakika

Kayserispor'u 4-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Fenerbahçe, maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Sarı-lacivertlilerin farklı kazandığı mücadeleyi TRT Spor ekranlarında ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"BU GOL BİR ÖDÜLDÜ"

Fenerbahçeliler için çok güzel bir gün. Çok rahat kazandı. Maçın başından sonuna kadar çok mutluluk duyduğum bir oyun sergiledi Fenerbahçe. Allah çalışanı ödüllendirir. Arda öyle bir dakikada gol attı ki taraflı tarafsız herkesin beğenisini aldı. Şansı ve ödülü kendiniz yaratırsınız. Bu gol bir ödüldü.

"SÜSLÜ LAFLARLA BAZI ŞEYLER ZORLAŞTIRILIYOR"

3'lü oynamak 5'li oynamak sözde kolay şeyler değil. Bir oynayacaksın, 2 oynatacaksın, 3 yaşayacaksın, 4 rakibi de düşüneceksin ama bizim ülkemizde süslü laflarla bazı şeyler zorlaştırılıyor.

"FENERBAHÇE'NİN KADROSU TRABZONSPOR AYARINDA"

Ben Ali beyin kendi dünyasında 'ben nasıl müsaade ettim bu güçlü kadronun bu kadar kopmasına' diyordur. Vitor Pereira bu sistemle oynasaydı çok farklı bir skor alacağını düşünmüyorum. Şampiyonluk yarışından da bu kadar çabuk kopmazdı. Fenerbahçe'nin kadrosu Trabzonspor ayarında bir kadrosu olduğunu düşünüyorum.

"İSMAİL HOCA GELDİĞİNDE FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUKTAN KOPMUŞTU"

İsmail hocaya fedakarlık yaptı falan diyorlar. Fenerbahçe çağırıyorsa fedakarlık yoktur ama Fenerbahçe konsantrasyonu düşük ve şampiyonluktan kopmuş bir takımdı İsmail hoca geldiğinde.

"KUPA OLSAYDI 11 BAŞLARDI"

Trabzonspor maçında Fenerbahçe 1-0 geride ve 10 kişi kalmış. Bütün stat 'Arda' diyor. Hoca, 'alsam mı, almasam mı?' derken 1-1 oldu ve alamadı. Yanlış mı yaptı? Hayır. Yanlış yapmadı. Bu maç ilk 11 oynatmayarak yanlış mı yaptı? Hayır yapmadı. Kupa olsaydı ilk 11 başlardı. Siz Şampiyonlar Ligi ön elemesi için mücadele ediyorsunuz. Önümüzdeki hafta nasıl Galatasaray maçında 11 başlatacaksınız Arda'yı.

"BU TAKIMIN ARTIK BİR HEDEFİ VAR"

Hedeften uzaklaşan büyük takımların hedefleri farklıdır. Bu takımın artık bir hedefi vardı. Üst üste maç kazanınca oyuncu performansları arttı. Fenerbahçe 4-2-3-1 oynar başka sistemle oynamaz. 3'lü oynadığınızda olmaz. Fenerbahçe kalesinde Kayserispor'un pozisyonu yok.

"SERDAR DURSUN ÇOK FAYDALI OYNADI"

Fenerbahçe artık oyunu dar alanda oynamaya başladı. Ben bir tek şunu eleştiririm, belki Pelkas, Rossi'nin yerine oynayabilirdi ama o da futbolcu zenginliğinden. Serdar Dursun çok faydalı oynadı. Koşuları ve hücum presi çok iyi. Jardel tarzı karakter gösteren bir oyuncu.

"FENERBAHÇE YANLIŞ OYNATILIYORDU"

Ali Bey 'hocam biri bu 4'lü sistemle oynayın diyor bir deneyelim' demeliydi Pereira'ya. Güle oynaya değil, ciddi oynayarak geliyor Fenerbahçe. Attila Karaoğlan'ı beğenmiyorum normalde ama bu maç beğendim. Ali Bey de dahil bana sallayanlar benden özür dilesin. Fenerbahçe'nin kadrosu iyi bir kadroydu sadece yanlış oynatılıyordu. Futbol basit oynanır. Pereira zor olanı tercih etti. 3'lü savunmayla Trabzonspor'a karşı 10 kişi oynasaydı 4'lük olurdu.