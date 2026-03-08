Domenico Tedesco'dan takımına öz eleştiri: Bize gol atmak çok kolay, orta yapmanız yeterli - Son Dakika
Domenico Tedesco'dan takımına öz eleştiri: Bize gol atmak çok kolay, orta yapmanız yeterli

08.03.2026 23:51
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor'u 3-2 yendiği maçın ardından teknik direktör Domenico Tedesco, takımının çok kolay gol yediğini belirtti. Ortalara engel olamadıklarını belirten İtalyan hoca, ''Biz her maçta 3-4 gol atıyoruz. Ama çok kolay gol yiyoruz. Bize gol atmak çok kolay. Sadece orta yapmanız yeterli. Bugün ben bile oynasam, bizim ceza sahası içinde gol atabilirdim.'' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor'u sahasında 3-2 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, pek çok probleme karşın kazandıklarını belirterek "Hala hayattayız." dedi. Chobani Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İtalyan çalıştırıcı, takımının çok kolay gol yediğini söyledi.

'BİZE GOL ATMAK ÇOK KOLAY, ORTA YAPMAK YETERLİ'

Yapılan ortaları engelleyemediklerini, adam adama markaj yapamadıklarını dile getiren Tedesco, "İçinde bulunduğumuz durum bu. Yarın analizlerimizi yapacağız. Kimlerin daha agresif olmaları konusunda konuşacağız. Rakip orta yaptığında arkanızı dönmemeniz gerekiyor. Eğer arkanızı dönerseniz rakip topu çekip orta yapabilir. Kısa adımlar atmanız gerekiyor, topun bacaklarınızın arkasından geçmemesi gerekiyor. Biz her maçta 3-4 gol atıyoruz. Ama çok kolay gol yiyoruz. Bize gol atmak çok kolay. Sadece orta yapmanız yeterli. Bugün ben bile oynasam, bizim ceza sahası içinde gol atabilirdim. Bazen konuşmak da yeterli olmuyor. Bunu basın toplantısında dile getirmemem de gerekirdi." ifadelerini kullandı.

'SANKİ CENAZE ORTAMI VAR'

Bu tarz galibiyetlerin takıma her zaman enerji vereceğinin altını çizen Tedesco, son dönemde negatif bir ortam oluştuğunu vurguladı. Fenerbahçe'nin son 4 resmi maçının 3'ünden galibiyetle ayrıldığını belirten İtalyan teknik adam, "Ama sanki cenaze ortamı var. Genel atmosfer bu. Bazı oyuncuların uyanması gerekiyor. Zor şeyler yaşıyoruz. Son 4 maçımızda 3 galibiyet aldık. Bugün de kazandık. İlk yarıda takım iyi değildi. Rakibimiz fiziksel anlamda iyi. Onlara karşı bu sezon 3 maçın 2'sini kazandık. Rakibin oyuncuları hiç fena değil. Forvet oyuncuları bence Fenerbahçe'de oynayabilir. Van Drongelen bütün hava toplarını kazandı. Biz bugün galip geldik. Pek çok problemle baş ediyor olmamıza rağmen hala hayattayız." açıklamasını yaptı.

'HERKES İÇİN KURALLAR AYNI ŞEKİLDE UYGULANMALI'

Hakem kararlarına değinen Domenico Tedesco, kararların adil şekilde verilmesi gerektiğini vurguladı. Şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray'a dikkati çeken Tedesco, "Bizler iki takım için de kuralların aynı şekilde uygulanmasını istiyoruz, ayrıcalık istemiyoruz. Önümüzdeki hafta kulübede Tedesco olmayacak, Emir olmayacak. Fenerbahçe, Avrupa'da en çok kart gören takım. Herkes için kurallar aynı şekilde uygulanmalı. Antalya maçında net penaltı verilmedi, Kasımpaşa, Ferencvaros ve Plzen maçlarında da aynı şekilde. Ama hala hayattayız. Her takım için kuralların aynı olmasını istiyorum, lütfen." şeklinde konuştu.

'RUHUM VE KALBİMLE F.BAHÇE İÇİN BURADAYIM'

Her zaman yüksek motivasyona sahip olduğunun altını çizen İtalyan çalıştırıcı, "Fenerbahçe'nin parçası olmak berim için ayrıcalık. Kulübede bugün sakindim ve odağım yüksekti. Bütün kalbimle ve ruhumla Fenerbahçe için buradayım. Bu sezon takımla birlikte büyük şeyler başarmaya odaklandım." dedi.

'HAYAT BAZEN GÜZEL'

Takımının dominant futbol oynadığını ama kendisi için önemli olanın kazanmak olduğunu belirten Tedesco, şöyle devam etti: "Aslında maçları domine ediyoruz. Göztepe maçında yüzde 82 topa sahip olmuştuk ama berabere kalmıştık. 3'lü oynadığımızda 7, 8 hatta 9 ofansif oyuncu kullanıyorum. Ben dominant olmaktansa maçları kazanmayı tercih ederim. Dediğim gibi son 4 maçımızda 3 galibiyet, 1 beraberliğimiz var ama cenaze gibi bir ortam var. Milan yok, Alvarez yok, Semedo yok, Talisca yok. Başka takımlardan 4 tane en iyi oyuncularını çıkarın, o zaman görürüm ben kimin dominant oynadığını. Biraz realist olmamız, kazandığımız için mutlu olmamız gerekiyor. Hayat bazen güzel."

'İNANCA SAHİP KİŞİ SADECE BEN OLURSAM PROBLEM VARDIR'

İlk yarının ardından takımın görüntüsünün hoşuna gitmediğini söyleyen Tedesco, galip gelmelerine rağmen hayal kırıklığına uğradığını aktardı. Takımın mağlup olsa bile olumlu bir modda olması gerektiğini dile getiren Tedesco, "Devre arasında çalışanlar, oyuncular, herkes ceset gibiydi. Bizler 4 başlı bir canavar gibiyiz. Bir başı keserseniz bir bakmışsınız ki tekrar yerine gelmiş. Namağlubuz ama Kadıköy'de bazen zorlanıyoruz, takım olarak titriyoruz. Dominant olmamız gerekiyor ve bunun için de topa sahip olmalıyız. Oyuncular saha içinde titrerse topu hemen ayağından çıkarır. İçinde bulunduğumuz gerçek bu. Devre arasında herkes ölü gibiydi. İnanca sahip kişi sadece ben olursam problem vardır. Bugünkü galibiyetin önemini daha iyi gördük." açıklamasını yaptı.

'BUGÜN SAHAYA KARAKTER KOYDU'

Samsunspor karşısına 3'lü savunmayla çıktıklarını, ancak asıl sistemlerinin 4'lü savunma olduğunu belirten Tedesco, şunları söyledi: "Bizler 31 maçı 4'lü savunmayla oynadık. Eksik oyuncular sebebiyle bugün 3'lü oynamaya mecbur kaldık. Nottingham maçında ve Gaziantep FK maçında 3'lüyle iyi performans sergiledik ama bugün iyi olmadı. Kanat beklerinin savunma hattına yaklaşması gerekiyor. Bugün Brown ve Musaba'dan bunu istedik ama bu işlemedi. Tomasson ve Mendes sıkı bir baskı yaptılar. Guendouzi de bugün sahaya karakter koydu. İsmail, Nene ve Yiğit Efe'nin katkıları da harikaydı. 4'lüye dönünce işler daha iyi gitti. Şunu söylemeliyim, elimizdeki oyuncularla zaten sistemimiz 4'lü."

  volkanaka1980:
    Kalede Tarık olsun
  As81855655:
    helal olsun.öz eleştiriyi doğru yapiyor.biz evden seyrederken aynı eleştiyi yapiyoruz.
00:03
